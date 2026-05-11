«Доселе дойдешь» — новая персональная выставка Амира Томашова в галерее Litvak Contemporary

Галерея Litvak Contemporary приглашает на открытие новой персональной выставки художника и архитектора Амира Томашова «Thus Far / «Доселе дойдешь».

Открытие выставки состоится в четверг, 14 мая 2026 года, в 20:00.

Куратор — Хадас Глазер.

«Доселе дойдешь» — пятнадцатая персональная выставка Амира Томашова.

Количество переносов этой выставки, число временных дат, бесконечные исправления приглашения и каталога, постоянные договоренности и отмены с перевозчиками — все это давно превратилось в модель самой жизни. Такая уж у нас реальность, и потому эта выставка предлагает расширить взгляд на действительность, в которой слишком много оптических иллюзий и пустых гарантий.

В диалоге между Иовом и Богом Творец объясняет человеку, что именно Он установил пределы моря. В ответе Иову Бог говорит о море: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим» (Иов 38:11). Это выражение утверждает границу — с одной стороны абстрактную, с другой — окончательную и жёсткую, границу, которую нельзя пересекать, и само нарушение которой способно повлечь за собой разрушительные последствия.

Главная тема творчества Амира Томашова — границы и структуры. По своей сути они призваны обеспечивать постоянство и устойчивость, разграничивать внутреннее и внешнее, создавать организацию, иерархию и смысл в заданном пространстве. Однако в его работах структуры не предлагают убежища — напротив, они обнажают собственное хрупкое существование, ненадёжное и преходящее.



Томашов, архитектор по образованию, смотрит на мир через язык строительства: фундамент, несущая стена, разрез, модель, план. На этой выставке архитектурный взгляд — не проектировочный, а аналитический, стремящийся исследовать художественными средствами то, что осталось после разрушения домов и крушения границ, и то, как смысл и идентичность распадаются вместе с материей.

В центре мощных работ Амира Томашова — сцены опустошения. Недостатка в источнике вдохновения художник не испытывает, учитывая человеческую жажду разрушения: «Я стал тем самым человеком, о котором вспоминают, когда всё превращается в руины. Я понял, что люди заворожены разрушением. Я — своего рода «тревожная кнопка» для каждого, кто хочет поговорить о разрушении». Тем, кто впервые видит его работы в социальных сетях или на выставках, может показаться, что это реакция на текущие события и картины разорения вокруг нас. Однако Томашова тема разрушения притягивает уже более двух десятилетий.

В центре экспозиции «Доселе дойдешь» в галерее Litvak Contemporary возвышается груда выбеленных древесных стволов, на которых стоят миниатюрные домики. Это модель дома мечты, воспроизведённая снова и снова — до тех пор, пока не утратила связь со своей истинной сутью. Эта модель формулирует вопрос: что такое дом, когда конструкция, остов продолжает стоять, но сам дом уже не даёт ощущения защиты, границы и барьера? Воображаемая среда обитания, подвешенная между фантазией и ужасом, порождает вопросы о том, какую защиту дом призван обеспечивать и как он воспринимается сегодня в Израиле — как форма, которая продолжает существовать, даже когда смысл ее содержания подорван реальностью.

На стенах галереи представлены крупные работы, сочетающие живопись и рисунок на массивных деревянных панелях. На первый взгляд это и есть главный перелом: вхождение цвета в графически-архитектурный язык, свойственный Томашову. Цвет появляется как некое явление — в виде пятен и потёков, чуждых реалистической тщательности рисунка. Он не «раскрашивает» изображение, а является фоном происходящего и создаёт конфликт между сизифовым трудом рисования и живописным событием как прорывающейся силой.

Разрыв между персонажами и разрушениями, разворачивающимся вокруг них, порождает вопрос о возможности сохранять внутреннее постоянство и равновесие в мире, стоящем на краю коллапса. Кажется, что подлинный перелом не только материальный, но связан с контекстом, в котором действует Амир Томашов: не глобальный и процессуальный взгляд, а сосредоточение на конкретном месте, времени и жизни. При этом здесь нет личной и эмоциональной исповеди. Персонажи остаются безликими, погружёнными в свой мир, их отсутствующие взгляды закрыты, тогда как фон свидетельствует о том, что происходит снаружи.

Томашов продолжает здесь линию мышления, наиболее яркими представителями которой в искусстве являются американский художник Гордон Матта-Кларк и британская скульптор Рейчел Уайтрид, исследовавшие момент, когда дом перестаёт быть защитной оболочкой и превращается в место обнажения, отсутствия и хрупкости. На этом фоне возникает новый, более трезвый взгляд на нынешнее положение, когда дом уже не является обещанием, а таит в себе возможность ущерба, который может осуществиться. Выставка сводит вместе иллюзию стабильности и шаткий мир, обнажая разрыв между обещанием и мечтой — и нестабильной реальностью. Разлом — не исключительный момент, а условие существования здесь.

В этом контексте выражение «доселе дойдёшь» описывает национальное психологическое состояние после 7 октября и двух с половиной трагических лет, последовавших за этой датой. Эти слова означают не только то, что «мы достигли предела», но указывают на более сложное различие: границы, воспринимавшиеся как незыблемые и дающие безопасность, оказались проницаемыми и зыбкими. В хаотичном и угрожающем мире дом и граница продолжают создавать видимость порядка. Но именно потому, что это иллюзия, она необходима: форма, позволяющая выносить существование, даже когда обещание за ней дало трещину.

Амир Томашов (Израиль, род. 1978) — художник и архитектор, чья деятельность сосредоточена на стыке «городской анатомии» и «эстетики руин». Выпускник факультета архитектуры и градостроительства Техниона (окончил с отличием), где в настоящее время является лектором, Томашов отказывается от традиционной практики в пользу критического исследования ландшафтов, сформированных процессами созидания, разрушения и эстетикой позднего модернизма.

Используя в работе широкий спектр художественных средств, включая коллаж, рельеф, макетирование и живопись, он исследует символическое напряжение между накоплением и уничтожением. Его работы превращают зоны бедствий и территории конфликтов в осязаемые образы, ставящие под сомнение хрупкие границы между бытием и катастрофой.

Улица Ха-Мифаль 5, 3-й этаж, Кирьят ха-Мелаха, Тель-Авив

Часы работы: вторник, среда, четверг — 10:00-17:00

пятница — суббота — по предварительной договоренности

Выставка продлится до 16 июля



Все иллюстрации (фото работ – © Юваль Хай) предоставлены галереей Litvak Contemporary

