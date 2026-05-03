Ансамбль «Бат-Шева». Separations / Dome – энигма танца

От хаоса — к новому порядку: через слово, через осознание себя, через попытку понять, из чего мы состоим: из духа и души, из вещей, из слов и букв, из названий и определений, из рук и ног. И вместе с тем этот двойной вечер молодежной труппы ансамбля «Бат-Шева» Separations / Dome обретает библейский нарратив и еврейское звучание, столь отчетливо выраженное в возникающих, во вписанных во время Separations буквах и словах на телах танцовщиков, вызывающих множественные ассоциации, связанные и с формой письма, и со смыслом, и с вопросом: зачем и почему. Но дело не в семантике – дело в движении. Вторая часть — Dome, где сценой становится наклонный огромный стол — трамплин, прыжок в будущее, градиент движения, рассказывает о том, кто мы есть и какими стали. Мы, состоящие из слов, из букв, из духа и души.

Где сходятся / сталкиваются эти две постановки? В предвидении, предчувствии, предсказании, в «пред», «до», «зачем», «перед чем». Тело, лицо, улыбка, оскал, крик, объятия, судорога — и загадка, просветление, закат к просвету или, наоборот, от света к тьме… Где – в загадке, энигме.

Это танец, который направляет внимание на то, что мы видим, и на то, чего не видим — намеренно или нет. Он говорит о кажущейся невозможной сложности сосуществования и о его неизбежности, показывая различие между искусством и жизнью — и в то же время их неразрывную связь. Как и жизнь, искусство невыносимо неоднозначно.

В мире современного танца немногие труппы вызывают столько же любопытства, восхищения и споров, как «Бат-Шева», существующая в сложном (как и все мы) культурном и политическом контексте. Труппа снова и снова поднимает в танце вопросы, от которых трудно уклониться. «Бат-Шева» славится новаторской хореографией и той первозданной, почти осязаемой энергией, с которой существует на сцене — энергией одновременно инстинктивной и предельно выстроенной в уникальном способе телесного выражения. Умение этой труппы соединять физическую мощь с эмоциональной глубиной исключительно; их спектакли часто оставляют зал в состоянии почти безмолвного потрясения, когда зритель еще долго пытается осмыслить увиденное.

Для одних «Бат-Шева» — вершина израильского творческого духа. Для других контекст осложняет восприятие, особенно в эпоху, когда искусство и политика оказываются всё теснее переплетены. Спектакли труппы часто исследуют темы идентичности, конфликта и преображения, заставляя зрителя сталкиваться с неудобными истинами. Они провоцируют, ведут диалог и соединяют разъединенное — даже тогда, когда сами существуют внутри разломов.

Новый двойной спектакль Separations / Dome — это история о неугасающем стремлении найти смысл и связи в расколотом мире. Это две оригинальные работы Рони Хадаш и Босмат Носсан, созданные специально для танцовщиков ансамбля. Уже более десяти лет Хадаш и Носсан формируют местную танцевальную сцену, привнося на нее смелый и сильный современный женский голос.

В «Separations» Рони Хадаш обращается к, казалось бы, простому действию — разделению. Опираясь на свой характерный язык движения, она буквально разбирает тело на части, позволяя каждой из них действовать самостоятельно. Так хореография становится исследованием не только телесности, но и социальных механизмов разобщения. Произведение существует в напряжении между частным и общественным. Хадаш показывает, как навязанные определения, классификации и ярлыки, призванные упорядочить реальность, на деле лишь сужают ее и возводят границы между людьми. В пространстве, перенасыщенном словами, танец превращается в попытку ускользнуть — остаться абстрактным, автономным, не принадлежащим ни к какой категории. Рони Хадаш исповедует идею «обнаженного настоящего», ставя под сомнение устаревшие архетипы.

«Dome» Босмат Носсан рождается из интенсивного настоящего, в котором жизнь постоянно находится под угрозой, но все же продолжается. Танцовщики ансамбля «Бат-Шева» несут в своих телах опыт поколения, выросшего между пандемией и войной, с неизвестным будущим на горизонте. На этой неустойчивой почве танец становится не просто свободным выражением, а необходимой реакцией. Он возвращает контроль в пространстве, где возможности выбора все больше сужаются.

И когда будущее не гарантировано, выбор становится особенно ощутимым: выбрать остаться, выбрать танцевать, выбрать друг друга. «Dome» исследует, что происходит с желанием, когда оно существует без ясных ориентиров. Не именно ли в этой предельной концентрации чувств и напряженной готовности к прыжку рождается иная свобода — или, возможно, новая форма насилия? Это танец о сложности сосуществования и его неизбежности, демонстрирующий неразрывную связь искусства и жизни. В конечном счете, история «Бат-Шевы» — это история о поиске смысла в расколотом мире, где самое глубокое представление скрыто в самом стремлении к связи.

Текст – © Маша Хинич.