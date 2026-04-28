Ярмарка искусства и дизайна «Свежая краска» — Fresh Paint 2026

Уже объявлены даты: 24–29 июня 2026 года!

Уже известно место: Технический центр Кремницки в Тель-Авиве!

Ярмарка пройдет при поддержке группы Harel Insuranc&Finance и международного страхового гиганта ZURICH, в сотрудничестве с муниципалитетом Тель-Авива — Яффо. Ярмарка «Свежая крска» -Fresh Paint («Цева Тари») — крупнейшее ежегодное событие в мире искусства и дизайна в Израиле, после успеха прошлого года и теплых отзывов публики, в этом году вновь пройдет в уникальном здании, которое ранее служило операционным центром Электрической компании в Тель-Авиве — Техническом центре Кремницки.

С 24 по 29 июня 2026 года в Тель-Авиве вновь откроется ярмарка искусства, которая соберет талантливых художников, дизайнеров и представит креативные проекты, охватывающие широкий спектр современных тем — от живописных до социальных. Одна из целей «Свежей краски» — стремление укрепить израильскую арт-сцену в текущих условиях нынешней реальности. Возможно, именно поэтому ярмарка служит мостом между художниками, коллекционерами и зрителями, предоставляя уникальное пространство для самовыражения и обмена идеями. В этом году организаторы удивят посетителей не только выставочными проектами, но и инновациями, отражающими дух времени.

С каждым годом Fresh Paint становится все более заметным культурным событием, объединяющим лучшие творческие силы Израиля и предоставляющим платформу для новых открытий и уникальную возможность увидеть искусство в его самом живом и динамичном проявлении, познакомиться со значимыми выставками и проектами, отражающими актуальные тенденции в израильском искусстве. В этом году, как и в прошлом, ярмарка пройдет в комплексе Кремницки – бывшем опустевшем здании Электрической компании, выкупленном Тель-Авивским муниципалитетом, но ещё не решившим, что же с ним делать.

Ярмарка существует с 2009 года, Тель-Авивский муниципалитет поддерживает её с 2011 года, так что нынешняя – уже 18-я по счету. Для тех, кто еще там не был: это впечатляющий индустриальный комплекс, расположенный между жилым районом Бицарон и офисными зданиями улицы Игаль Алон, в нескольких минутах ходьбы от станции поезда «Ха-Шалом» и станции легкорельсового транспорта. Экспозиции ярмарки займут просторный ангар и прилегающие открытые площадки, что позволит посетителям насладиться этим пространством до того, как оно будет снесено и перестроено в жилой, деловой и торговый квартал.

Fresh Paint ежегодно предоставляет платформу и поддержку местному творческому сообществу, объединяя его с широкой и разнообразной аудиторией. В основе деятельности ярмарки лежит вера в силу культуры формировать лучшее будущее — обновлять, волновать и дарить всем нам вдохновение, надежду и жизненные силы для творчества.

Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива — Яффо: «Это непростые времена для Государства Израиль и всего израильского общества. Но именно в такие дни нам нужны культура и искусство — те чудесные очки, через которые можно вглядываться в прошлое или мечтать о будущем. Мы в Тель-Авиве — Яффо привержены искусству и настаиваем на его важности в любой ситуации, как в будни, так и в чрезвычайные периоды. Потому что искусство — это рецепт душевного здоровья, а оно является не роскошью, а жизненной необходимостью. Я приветствую возвращение Fresh Paint — ярмарки, которая дает искусству право звучать, выражать позицию и вести значимый диалог».

Хен Ариэли, заместитель мэра и куратор по вопросам культуры: «Наше партнерство с Fresh Paint с первого дня её основания базируется на понимании того, что культура — это фундамент свободы, необходимый демократическому обществу. Ярмарка является местом, где израильское искусство получает достойную сцену без фильтров, и для нас она служит либеральным и ценностным компасом».

Доктор Гай Роткопф, председатель правления Harel Insurance: «Мы рады продолжению сотрудничества с группой Fresh Paint. Это партнерство подчеркивает нашу приверженность поддержке местного творчества и укреплению связи с сообществом художников и творцов в Израиле».

Ярмарка «Свежая краска» — Fresh Paint, основанная Шарон Тиллингер и Ифат Гурион, является главным ежегодным событием в мире искусства Израиля. Уже почти два десятилетия ярмарка продолжает знакомить публику с успешными и многообещающими художниками, инновационным дизайном и неожиданными идеями. Она позволяет приобретать работы лучших художников Израиля, выявляя и взращивая следующее поколение местных талантов.

Продажа билетов начнется в течение мая.

Дополнительная информация на сайте ярмарки: www.freshpaint.co.il

Все фотографии предоставлены пресс-службой Fresh Paint Fair