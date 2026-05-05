Юлиан Рахлин с Иерусалимским симфоническим оркестром в мае в Израиле

Юлиан Рахлин вновь прилетает в Израиль, подтверждая, что личное присутствие музыкального руководителя и его прямое участие в жизни Иерусалимского симфонического оркестра остаются для него безусловным приоритетом.

Майские концерты ИСО под руководством маэстро Юлиана Рахлина состоятся, в Герцлии (в рамках Большой симфонической серии), в Иерусалиме и в Ашдоде с 17 по 20 мая 2026 года. В программе майских концертов: Пятая симфония Густава Малера, Двойной концерт Иоганна Себастьяна Баха (BWV 1060) и сочинение «Festive Pulse» Беньямина Юсупова.

В новой программе Рахлин выступает в двух ипостасях — как виртуозный солист в барочном концерте Баха (в ансамбле с гобоистом оркестра Ниром Гавриэли) и как масштабный дирижер-философ в Пятой симфонии Малера. Недаром о нем пишут: «Музыкант мирового уровня как на подиуме, так и с инструментом в руках» (Knight Classical).

Вечера открывает Двойной концерт Баха для гобоя и скрипки с оркестром (BWV 1060). Юлиан Рахлин выступает здесь в двойной роли — солиста и дирижера — в диалоге с гобоистом оркестра Ниром Гавриэли.

История создания концерта Баха для гобоя и скрипки с оркестром — захватывающий музыкальный детектив. Рукопись его оригинальной партитуры не сохранилась. То, что мы слышим сегодня, является реконструкцией. Исследователи полагают, что концерт был написан в Лейпциге в 1730-х годах. В то время Бах руководил студенческим обществом Collegium Musicum, которое давало еженедельные концерты в кофейне Циммермана. Для этих выступлений требовалось много светской музыки. Поскольку времени на сочинение с нуля часто не хватало, Бах перерабатывал свои ранние произведения. Мы знаем об этом шедевре благодаря версии для двух клавесинов (BWV 1060a), но музыковеды единодушно признали в «первоисточнике» диалог гобоя и скрипки. В реконструированном виде концерт вернул себе первоначальный блеск: мягкий, тембр гобоя идеально контрастирует с виртуозной и острой скрипичной техникой. Эта партитура требует от исполнителей кристальной ясности — в прозрачной фактуре барокко слышна каждая деталь.

Продолжит программу «Festive Pulse» Беньямина Юсупова, композитора, чье имя неразрывно связано с ИСО. Занимая позицию штатного автора столичного оркестра (Composer-in-Residence), он пишет музыку, идеально учитывающую уникальный почерк и возможности коллектива. Как следует из названия («Праздничный пульс»), центральную роль здесь играет ритм. Композитор мастерски работает и с «плотностью» звука: оркестровая ткань то становится прозрачной, то сгущается до мощных, энергичных кульминаций. Юсупов известен своим умением объединять традиции Востока и Запада. В «Festive Pulse» это проявляется в сложной, почти математической точности ритмических структур, которые при этом сохраняют живую, эмоциональную окраску.

Во втором отделении прозвучит Пятая симфония Густава Малера (1901–1902). Она родилась в переломный момент, когда жизнь Малера напоминала остросюжетный роман. Работа над ней началась в тиши его летней виллы в Майерниге, но за спокойным фасадом скрывалась личная драма: незадолго до этого композитор едва не умер от внезапного внутреннего кровотечения. Столкновение со смертью отразилось в первых же тактах симфонии — в ее знаменитом Траурном марше. Однако мрак быстро сменяется светом. В период работы над Пятой симфонией Малер встретил Альму Шиндлер. Возможно, что именно его стремительная влюбленность и женитьба радикально поменяли эмоциональный ландшафт произведения. Знаменитое Adagietto — четвертая часть симфонии — фактически стало любовным письмом к Альме, написанным на языке музыки.

Малер в Пятой отказался от словесных текстов, которые он использовал в предыдущих симфониях. «Слушатель должен сам пройти этот путь», — считал он. Композитор так фанатично стремился к совершенству, что возвращался к партитуре Пятой до конца своей жизни, постоянно пересматривая инструментовку. В итоге мир получил одно из самых сложных и совершенных произведений в истории музыки — симфонию, которая за час с небольшим проводит слушателя от похоронной процессии к торжествующему гимну жизни.

Иерусалимский симфонический оркестр.

Дирижер и солист-скрипач — Юлиан Рахлин

Солист — Нир Гавриэли (гобой)

Программа:

И. С. Бах: Концерт для гобоя и скрипки ре минор, BWV 1060

Б. Юсупов: «Festive Pulse»

Г. Малер: Симфония № 5 до-диез минор

Продолжительность: около двух часов (с антрактом)

Воскресенье, 17 мая, 20:30. Центр сценических искусств Ашдода

Вторник, 19 мая 2026, 20:00. Центр сценических искусств Герцлии (в рамках Большой симфонической серии Амоса Тальмона)

Среда, 20 мая, 19:30. «Театрон Иерушалаим», зал «Генри Краун»



Автор текста: Маша Хинич

