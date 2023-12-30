Анат Бецер. «Back Mind»

И сама выставка «Back Mind» Анат Бецер в Noga Gallery – тель-авивской галерее современного искусства, и сопроводительный текст к ней – всё было задумано и готово до войны. Сейчас же, эти работы вызывают другие ассоциации, но все-таки, в качестве разрядки, поговорим о затылках.

Вы можете узнать женщину по затылку? По поднятому к макушке пучку волос, затейливой прическе, ленте, вплетенной в косу? По обнаженной шее, скосу плеч?

Художница Анат Бецер посвятила этой теме выставку «Back Mind» – она настаивает на английском названии, так что не буду придумывать затейливый перевод этого выражения, лучше порассуждаем о затылках… Ведь затылки говорят о людях не меньше, чем лица. Только вглядитесь, присмотритесь – сколько видов лысин, проборов, проплешин, шишек, косиц, стрижек. О человеке правильнее судить по затылку, затылку же не придать лживое выражение как глазам или улыбке. Когда-то давно я даже написала эссе про затылки, немного заскучав во время концерта – приведу его в конце этого текста.

Всё-таки в первую очередь речь идет о выставке и о выставке хорошей, выставке о романтической, соблазнительной и обманчивой красоте без лица и выражения, о ее притягательности и опасности. Back Mind – будто мы смотрим на картины из зазеркалья. Анат Бецер месяцами создавала серию этих картин – женские головы с обнаженными шеями и спинами, за которыми мы – вуайеристы – наблюдаем сзади, а сами женщины безлики, но не безидентичны, и явно соблазнительны. Женщины изображены на фоне темного магического леса (этот лес появляется и на отдельных полотнах – как декорация к самой пьесе), извилины тропинок, ветви и листья деревьев переплетаются с прядями волос анонимных лесных удин, почти что растворяющихся в природе. Локоны как декоративная топография. Видимыми остаются только волосы этих загадочных женщин, а их сложные прически могут быть отражением лабиринта эмоций и подсознания. Можно только предполагать, каковы же лица по ту сторону холста; лица, скрытые художницей за мантиями и вуалями причесок, за рентгеном затылков – а может то просто мутации, обманчивые маски, скрывающие истинную драму и продуманное нарушение порядка вещей?

Фото работ: © Элад Сариг. ענת בצר, . Back Mind צילום אלעד שריג. Фото предоставлены пресс-службой выставки.

Выставка продлится до 20 января 2024 года. Noga Gallery – Тель-Авив, улица Ахад ха-Ам, 60.

Часы работы: среда – четверг – с 12:00 до 18:00; пятница – суббота – с 11:00 до 14:00

Сайт Noga Gallery https://www.nogagallery.com/

Страница фейсбука – https://www.facebook.com/NogaGalleryofContemporaryArt

Сайт Анат Бецер – https://www.anatbetzerart.com/

А вот старое, про затылки, записки беспечных времен:

«Если на культурных мероприятиях занять стратегически важную позицию – на последнем ряду, то, слегка отвлекаясь от происходящего на сцене, можно наблюдать за рядами затылков, напоминающими доску для игры в го. Наблюдения за затылками мало описаны, а ведь затылок – сколь выразительная часть головы, столь и замалчиваемая, особо когда сам затылок не знает, что за ним подсматривает вуайер с последнего ряда, сидя на котором можно наблюдать, как над крепкими черепами и нежными макушками затылков подымается пар от «дыхания зала» – подобно туманным уплотнениям воздуха над воскурениями в курительнице. А когда приходит миг восторга, затылки оживают, покачиваются в резонанс аплодисментам: ладони порхают над затылками, прическами, лысинами, космами и стрижками, над заколками и бантами, косынками и кепками, словно маленькие пегасики, наполняющие зал шелестом лошадиных крыльев. В моменты затишья, когда затылки утихомириваются, можно рассматривать дамские серьги с изнанки, а также изнанки мочки и ушей. Изнаночная симметричная конструкция из металла и камней ловко прижимается к женскому затылку с обеих сторон, тогда как мужские затылки обсессивно ассиметричны – в них серьга воткнута только в одно ухо, в то самое, в которое входит музыка. Мужским затылкам подходит другая конструкция – пластмассовые дужки очков, оглобельками выскакивающие за пределы головы. Под затылками расположено еще одно поле для деятельного наблюдения – воротники, шарфы, вырезы свитеров. Крылышки пегасиков все время задевают это поле – поддергивают воротники, поправляют шарфы, почесывают у края свитеров.

Затылки склоняются друг к другу, падают на плечо, устало поникают или наоборот, бодро и горделиво вздымаются. Больше всего затылки любят, когда их почесывают, и тогда ведут себя как обычная домашняя кошка – они мурлыкают. Мурлыкают в такт той музыке, что доносится со сцены до последнего ряда».

Текст – © Маша Хинич