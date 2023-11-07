“Ангелы Эрана” и весь народ Израиля

Материал подготовила Таня Томер. Photo – © Ludmila Kupstaitis Kushnir



Кто встал у государственного руля в самый черный момент в истории Израиля? Мы, простые граждане!

Черная суббота, 7 октября 2023. Последний день праздника Суккот. В 6:30 утра на мирно спящих жителей из приграничных кибуцев напала орда головорезов-террористов из ХАМАС. 1400 убитых гражданских, подвергшихся издевательствам и пыткам. Пыткам. Бандиты не пощадили ни грудных младенцев, ни малолетних детей. Зверства этих нелюдей не поддаются осмыслению.

Вся политическая верхушка страны показала свою полную несостоятельность. Кто же встал у государственного руля в самый черный момент в истории Израиля? Простые граждане.

Уже 8 октября группа волонтеров “Ха-малахим шель Эран” (“Ангелы Эрана”) открыли штаб помощи гражданскому населению, задействовав 3000 волонтеров. Сначала на площади Дизенгоф в Тель-Авиве, затем, разросшись до 4000 добровольных помощников, в павильоне “Ангар 11” в Старом порту, а через пару дней, по указанию командования тылом, “Ангелы” переехали на огромную подземную парковку выставочного комплекса ЭКСПО (бывший “Ганей Тааруха”)

В общем хаосе и неразберихе, организация, в мирное время занимавшаяся сбором продуктовых корзин для нуждающихся и людей, переживших Холокост, быстро и четко переориентировала свою работу на нужды войны. Сбор помощи солдатам-милуимникам, сбор помощи эвакуированным из непрерывно обстреливаемых южных, а затем и северных городов. (Иностранным читателям всегда надо помнить, что максимальная протяженность страны, то есть, грубо говоря длина Израиля с севера на юг составляет 560 километров, а расстояние с востока на запад – ширина страны – 120 километров.То есть север и юг – это все очень условно).

Этот штаб стал крупнейшим в Израиле, участие в работе приняло несколько тысяч волонтеров.Каждый день от 100 до 200 волонтеров собирают и развозят по всей стране 600-700 коробок. Сколько это за месяц – посчитайте сами!

Дополнительные точки были открыты в ТЦ Азриэли и TLV Mall. На прошлой неделе работал огромный фермерский рынок – собранные под вой сирен и под бомбежками овощи с приграничных сельхозугодий.

К “Ха-малахим шель Эран” присоединяются все, кто в силах помочь: без различия пола, возраста, религиозных и политических убеждений. Среди волонтеров можно заметить младшеклассников, допризывников, людей глубоко пенсионного возраста. Работники хайтека, туризма, развлекательной индустрии, воспитательницы детских садов, демобилизованные солдатки, работники, отправленные в принудительный отпуск (совсем как в эпоху ковид-карантинов) – здесь можно встретить кого угодно!

Огромная парковка размечена на зоны: здесь – верхняя одежда, здесь – коляски и колыбели, здесь – предметы гигиены… Посуда, игрушки, книги, электроприборы, постельное белье,кухонные принадлежности. Периодически в поле зрения попадают диваны, холодильники и стиральные машины. Денежные пожертвования от частных лиц и организаций. Еда и питье из ресторанов и торговых сетей.

Одни люди жертвуют, другие просят о помощи, заполняя специальную онлайн-форму. Все под строгим контролем и учетом штаба. В соответствие с заявкой собираются заказы, аккуратно пакуются в коробки и развозятся волонтерами же по всей стране. Да, по всей стране. Волонтерами. Бесплатно.

Четкой и слаженной работой волонтеров управляет логистический центр. Продюсерская семья Адам – отец и три сына, участвуют в общем руководстве. Дана, воспитательница детского сада, приходит сюда после работы и до позднего вечера управляет “транспортным отделом”, ее дочь Рони обрабатывает поступающие заявки. Люси, урожденная сабра, прекрасно владеющая русским языком, занимается организационными вопросами. Адва распределяет волонтеров по “трудовому фронту”.

Те, кто сидит за компьютерами, не разгибают спины по 10-12 часов. Повторяю – это подземная парковка. Где жарко, душно и приезжающие- отъезжающие машины не добавляют воздуху свежести.

Ресторатор Амир, кажется, перетащил в ЭКСПО все свое оборудование. Если бы не его переносные “кондиционеры”, волонтеры работали бы в мокрой сауне. А двойной эспрессо из кофе-машины помогает продержаться весь долгий день.

О самих волонтерах тоже кто-то должен позаботиться. Туристическая индустрия в лице Лады, Люды, Леи и Беллы устроили кофейно-закусочный уголок, назвав его “Бар Ангелов”. Теперь шутят, что после войны могут оставить прежние занятия и переключиться на ресторанный бизнес.

В отдельном секторе – сбор обмундирования и вещей первой необходимости для солдат и резервистов. В первые дни войны сообщали об острой нехватке всего – от сугубо армейских предметов до средств гигиены. Все вещи собираются в “Экспо” по предметным заявкам из ЦАХАЛа. В один из дней группа солдат пришла забирать заказ. Боже, какие овации им устроили!

5 ноября, на 30 день войны, отряд волонтеров усилил десант дипломатов, аккредитованных в Израиле. Был, в том числе, и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

Кроме гуманитарной помощи волонтерами “Ха-малахим шель Эран” ведется разъяснительная работа в социальных сетях, работа со СМИ. Победа в информационной войне также важна.

История “Ангелов Эрана” началась в 2014 году, во время операции “Цук Эйтан”. Два друга, Эран Хазан и Ичо (Ицхак) Тиби – отцы-основатели, собравшие вокруг себя друзей-единомышленников. Вскоре Эран погиб в результате трагического инцидента. С тех пор группа волонтеров получила свое имя: “Ха-малахим шель Эран”.

Человеческий ресурс – главное достояние Израиля. Израильтяне – словно дети в многодетной семье. Дома орут друг на друга и раздают тумаки. Но при малейшей опасности на улице группируются и действуют как единое целое.

В лихую годину гражданское общество Израиля показало всю свою мощь и сплоченность! Мы живы и мы – победим!

”Ха-малахим шель Эран” – ссылки-пароли.

Логистический центр для волонтеров находится на территории выставочного центра “ЭКСПО Тель Авив”, Павильон No1, подземный паркинг минус-1

Волонтерская деятельность ”Ха-малахим шель Эран”:

Воскресенье – четверг 7:00 -19:00

Суббота закрыто

Для системности созданы категории, на все есть прямая ссылка:

1.Группа всех волонтёров в вотсапе :

https://chat.whatsapp.com/LlwDbFaoHz3FE3eHXS7wQ4

2. Анкета для получения посылок / помощи для солдат / армейских баз / районов сбора

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZe12CnxjAOHb4–A43Dbw-LE-MdgvGVV4RgMMcyXipeVxMw/viewform?usp=sf_link

3.Волонтёры с машиной и водительскими правами, готовые делать перевозки и подвозки

https://chat.whatsapp.com/FdhRfQVn8a13X3itqEpwcd

4.Психологическая помощь для тех, кому нужно чтобы его выслушали или просто вместе помолчать

https://chat.whatsapp.com/LYJuHvm7uwcBF6ge6X9fw3

5.Финансовые пожертвования – израильтяне / на иврите: www.eransangels.com

6.Финансовые пожертвования – из-за границы / на английском: https://www.jgive.com/new/en/usd/donation-targets/110417

7.Группа в вотсапе – волонтёры, готовые посидеть с детьми ( беби-ситтер ) для помощи мамам-солдаткам

https://chat.whatsapp.com/CmXNPWGULQL4axLoR9bqey

Общая группа для мам в ватсапе:

https://chat.whatsapp.com/GiEvTWwFy9eLDXBrl6BASr

8. Молитвы – вотсап

https://chat.whatsapp.com/BWwyTxCTYVlLholetb9nvS

9. Ссылка для регистрации на занятия йогой/пилатесом (бесплатно) для волонтеров –

https://bit.ly/40dnG7W

Фотографии можно посмотреть в инстаграм-профиле “Ха-малахим шель Эран”: https://www.instagram.com/eransangels/