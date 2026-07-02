«Чудесный мир животных»: грандиозная выставка для всей семьи в Хайфе

Что общего между акулами, китами, гориллами и муравьями? Уже этим летом всех их можно будет встретить под одной крышей. С 16 июля по 15 августа Центр конгрессов в Хайфе превратится в «Чудесный мир животных» – масштабную интерактивную выставку, которая приглашает детей и взрослых отправиться в увлекательное путешествие по самым удивительным уголкам живой природы нашей планеты.

Посещение этой выставки станет настоящим приключением. Гости почувствуют себя участниками кругосветной экспедиции, во время которой можно исследовать разные природные зоны и познакомиться с их необычными обитателями. Им предстоит «нырнуть» в глубины океана рядом с акулами, услышать загадочное пение китов, оказаться среди животных джунглей и саванны, понаблюдать за играющими гориллами.

На территории выставки разместятся около 60 гигантских фигур животных, окружение которых воссоздает их привычную среду обитания. Каждая зона сочетает впечатляющие визуальные декорации с интересными фактами, познавательной информацией и интерактивными элементами. Особенно необычным обещает стать знакомство с миром насекомых: крошечные создания будут представлены в многократно увеличенном масштабе, чтобы позволить рассмотреть детали, которые обычно невозможно увидеть невооружённым глазом.

Создатели выставки постарались объединить развлечение, современные технологии и обучение. Благодаря интерактивным экспонатам и мультимедийным решениям знакомство с животным миром превращается в живой и увлекательный процесс, который пробуждает любопытство и желание узнавать больше о природе и её невероятном разнообразии.

Особое место в программе занимает увлекательное шоу «Путешествие между мирами». Это история мальчика, который мечтает стать исследователем природы. Вместе с ним юные зрители отправятся в захватывающее путешествие по царству животных, знакомясь с его обитателями и открывая для себя новые миры. 20-минутная постановка сочетает игру актёра, видеопроекции и анимацию.

После завершения маршрута гостей ждёт Fun Zone – пространство для познавательных игр.

Лето – время открытий, и «Чудесный мир животных» предлагает совершить одно из самых необычных путешествий сезона, не покидая Хайфы. Впечатляющие декорации, гигантские животные, интерактивные экспонаты и атмосфера настоящей экспедиции обещают подарить детям и взрослым яркие воспоминания и множество поводов для удивления.

Выставка будет работать в Центре конгрессов в Хайфе – современном крытом и кондиционируемом комплексе с удобной парковкой и защищённым пространством поблизости.

«Чудесный мир животных» – c 16 июля по 15 августа, Центр конгрессов, Хайфа

Часы работы: с воскресенья по четверг и по субботам – с 09:00 до 19:00 (последний вход в 17:30), по пятницам – с 09:00 до 16:00 (последний вход в 14:00).

Для детей до 2 лет вход бесплатный.

Билеты в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/85578

Подробности на официальном сайте выставки: https://www.animalsworld.co.il/

Фото: Ури Хиршлер

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting