«Труды и дни». Визит в студию: Лена Губерман

Фотографии и истории из мастерских художников Биеннале.

Источник публикации — www.eretzmuseum.org.il/post/מעשים-וימים-ביקור-סטודיו-לנה-גוברמן/

Верхнее фото- © Яэль Лихтенштейн. Снимок сделан в рамках фотопроекта, посвящённого художникам Биеннале «Труды и дни», в MUZA — Музее Эрец-Исраэль, Тель-Авив.

В музее Эрец-Исраэль (MUZA) до конца ноября 2026 года проходит биеннале искусства и дизайна «Труды и дни» — одно из самых интересных событий в мире крафта, искусства и музейного дела в Израиле в нынешнем году. О биеннале можно рассказывать бесконечно: почти 200 участников, экспозиции во всех павильонах музея, разнообразные сотрудничества и совместные проекты, как, к примеру, совместный проект с колледжем «Шенкар» и международный симпозиум, который состоится 30 июня.

На биеннале также проводятся экскурсии, в том числе на русском языке, и организованы встречи с кураторами и участниками биеннале. Расписание экскурсий и встреч — на сайте MUZA הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב 2026 — מוזיאון ארץ ישראל

Каждое произведение несёт в себе историю, которая далеко не всегда рассказывается на выставке. Серия публикаций «Визит в студию» позволяет познакомиться с художниками Биеннале искусств и дизайна в самом подходящем им пространстве — в мастерской, где идея превращается в материал. Художники рассказывают о своём творческом процессе и повседневной работе, об источниках вдохновения и историях, стоящих за произведениями, представленными на выставке.

Лена Губерман

Искусство, керамическая скульптура

Где находится Ваша мастерская?

В Тель-Авиве.

Как бы Вы представили себя через свою творческую практику?

Я художница и скульптор-керамист, вплетающая визуальные нарративы в скульптурные формы. Исследовательница памяти и идентичности. Всё ещё нахожусь в поиске собственного визуального языка.

Что присутствует вокруг Вас во время работы — материалы, объекты, изображения, свет или звук, сопровождающие процесс?

Книги, материалы, инструменты, мои работы на стенах. Обычно мою работу сопровождает прослушивание подкастов.

Как выглядит Ваш рабочий распорядок?

Моей работе предшествует продолжительный период размышлений, построение концепции и образов и их осмысление в воображении, затем — письмо и создание эскизов. Далее следуют планирование и выбор техники, цветового решения и стиля, соответствующих работе. Когда идея достаточно созревает, я приступаю к лепке. Несмотря на длительный подготовительный процесс, образ обычно претерпевает дальнейшие изменения и адаптируется уже в ходе лепки и живописи, которая добавляется как ещё один слой поверх моих скульптур.

Над чем Вы работаете в настоящее время?

Я планирую новую серию работ, посвящённую уязвимости человеческого тела и нашей способности создавать воображаемую защиту посредством формирования нарративов и верований.

Какие идеи, вопросы или темы занимают Вас сейчас — на эстетическом, материальном или концептуальном уровне?

Меня очень интересуют создание и конструирование идентичности посредством укоренённых воспоминаний. С эстетической и материальной точки зрения мне интересно соединять керамику и текстиль, а также противоположные качества этих двух материалов: мягкость и жёсткость, холод и тепло, блеск и матовость.

Произошли ли в последнее время изменения в Вашем методе работы — в ритме, выборе материалов или темах, которыми Вы занимаетесь?

Большие перемены произошли около шести лет назад, когда я перешла из области иллюстрации, которая была моим главным занятием более двух десятилетий, к керамической скульптуре. Это изменение привело меня к обращению к личным темам, созданию художественных проектов и их представлению публике.

Расскажите о Вашей работе, представленной на Биеннале. Что привело Вас к ней и что за ней стоит?

Работа «Тревога», представленная на Биеннале, является частью серии из семи произведений под названием «Демоны» (Guardian Demons — «Демоны-хранители»). Это серия «внутренних» автопортретов, описывающая понятия, несущие для меня сложный эмоциональный заряд. После многих лет попыток справиться с ними я выбираю вывести своих «демонов» на свет, посмотреть на них и признать их своими спутниками на жизненном пути, обладающими двойственной функцией, которая включает в себя и защиту. Работа, представленная на Биеннале, говорит о материнстве, межпоколенческой связи и потребности защищать, которая может также превратиться в акт заточения. Две женские фигуры в этой работе — это я сама: и мать, и ребёнок.



«Тревога», из серии «Демоны», 2024. Фотография предоставлена художницей .

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Музей Эрец-Исраэль — MUZA

Биеннале искусств и дизайна Тель-Авива 2026

«Труды и дни»

С 22 апреля 2026 года по 30 ноября 2026 года

Генеральный директор MUZA — Гиль Омер

Заместитель генерального директора и главный куратор MUZA — Раз Самира

Кураторы биеннале — Анриетта Элиэзер Бруннер, Галит Гаон

Дизайн экспозиции — Омри Бен-Арци, студия OBA

Графический дизайн и брендинг — Коби Леви, «Лига»

Тель-Авивская биеннале искусства и дизайна проводится при содействии муниципалитета Тель-Авива-Яффо.

Сайт музея — https://www.eretzmuseum.org.il

https://www.eretzmuseum.org.il/en/exhibitions/the-tel-aviv-biennale-of-crafts-and-design-2026/

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Все иллюстрации предоставлены пресc-отделом музея Эрец-Исраэль — MUZA