 Саморефлексия как искусство. «Горькое Рождество» Альмодовара в начале июля в Израиле. Фильм представляет Антон Долин

Кадр из фильма «Горькое рождество» Педро Альмодовара

В начале июля 2026 года проект «Линия жизни» показывает новый фильм Педро Альмодовара «Горькое Рождество» в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Раанане. Фильм идёт на испанском языке с титрами на русском, каждый показ представляет кинокритик Антон Долин.

«Горькое Рождество» вышло в конкурс Каннского кинофестиваля 2026 года и получило один из самых тёплых приёмов — овации длились девять минут. Это первая полнометражная работа Альмодовара после «Комнаты по соседству», завоевавшей в свое время «Золотого льва» в Венеции. Испанская пресса приняла картину восторженно: журнал Cinemanía назвал её «автопортретом с беспощадной честностью», Fotogramas — «самым автобиографическим признанием» режиссёра. Критики отмечают, что великий мастер, чья карьера длится почти полвека, обрел новую степень зрелости, самоиронии и внутренней свободы.

В центре сюжета – Эльза (Барбара Ленни), успешный режиссёр рекламы, чья жизнь расписана по минутам, и писатель Рауль Дуран (Леонардо Сбаралья), работающий над новой книгой, которая должна лечь в основу будущего фильма. Игра Ленни и Сбаральи буквально электризуют, мастерски передавая баланс между уязвимостью и эгоцентризмом персонажей. История превращается в многослойную игру, где Альмодовар исследует природу «наблюдения за наблюдателем». Рауль, отчаянно нуждающийся в материале, подсознательно делает Эльзу своим альтер эго, а Эльза, стремясь вернуться в большое кино после бесконечных рекламных проектов, становится зеркалом самого режиссера.

В этой системе переплетены три линии: Рауля, Эльзы и — незримая, но ощутимая — самого Педро Альмодовара, который, подобно своим героям, постоянно находится в поиске новых поворотов, заимствуя «фактуру» из жизни близких и окружающих.

Интересно наблюдать за визуальной трансформацией фильма: поначалу Альмодовар работает в нетипичной для себя холодной гамме голубых и серых тонов — так он передает творческий ступор своих героев. Но как только сценарий внутри фильма начинает обретать плоть, на экран возвращаются фирменные «альмодоваровские» цвета: красный диван, ярко-синий рюкзак, насыщенный желтый — как символ победы творчества над кризисом. Альмодовар вернул в фильм свою легендарную «дикость» и игривость, создав идеальный баланс между его ранним провокационным стилем и поздним, более глубоким психологизмом.

Это трагикомедия, в которой автор анализирует собственные болезни, фобии и профессиональные вызовы. Продолжая линию саморефлексии, начатую в «Законе желания» и «Боли и славе», Альмодовар создает своего рода заметки на полях собственной биографии на фоне пронзительных музыкальных номеров и хулиганским духом раннего Альмодовара, проявляющимся в самых неожиданных сценах. Это глубокое, умное кино о том, как жизнь превращается в искусство и имеет ли художник право делать это искусство ценой личных драм.

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«Горькое Рождество» (Испания 2026)

Фильм демонстрируется на испанском языке с титрами на русском языке.

Фильм представляет кинокритик Антон Долин

Сценарий — Педро Альмодовар

Режиссер — Педро Альмодовар

Оператор — Пау Эстеве

Композитор — Альберто Иглесиас

В фильме снимались: Барбара Ленни, Леонардо Сбаралья, Айтана Санчес Хихон, Виктория Луэнго, Росс де Пальма и др.

Расписание показов:

Тель-Авив-Яффо, 2 июля 2026 (четверг), 19:00 — кинотеатр «Лев» (зал 1, 3-й этаж)

Хайфа, 3 июля 2026 (пятница), 12:00 — Синематека Хайфы

Иерусалим, 6 июля 2026 (понедельник), 19:00 — «Лев Смадар»

Раанана, 8 июля 2026 (среда), 19:00 — кинотеатр «Лев» (зал 1)

Билеты: https://fn.kassa.co.il/announce/86229

Фотографии предоставлены продюсером проекта «Линия жизни. Израиль» Фаиной Новоходской