Animix 2023 – Дисней, климатический кризис и политический протест

Месяц август – как уже раз сто было замечено (ну ок, пятьдесят раз – но тоже немало) – время фестивалей и время крупнейшего в Израиле фестиваля анимации Animix Tel Aviv – международного фестиваля анимации, комиксов и карикатуры, который пройдет в этом году с 8 по 12 августа.

С 2001 года каждое лето в Тель-Авивской «Синематеке» показывают лучшие анимационные работы мира – пять дней с десятками программ израильской и международной анимации, короткометражных и полнометражных фильмов, мастер-классов по комиксам, карикатуре и анимэ, со встречами с лучшими иллюстраторами из Израиля и гостями из-за рубежа, с выставками и внушительным рынком комиксов на торговых стендах. Каждый год фестиваль посещают около 15.000 зрителей в возрасте от 3 дет до 120 – ведь в любом возрасте можно почувствовать волшебство анимации, фантазии сюжетов и подивиться тем чудесам, что творят супергерои.

В течение пяти фестивальных дней состоятся десятки встреч, дискуссий, лекций, будут показаны сотни анимационных фильмов, проведены выставки, а также ярмарка комиксов, где можно будет ознакомиться с лучшими образцами жанра последних лет. В рамках традиционного конкурса «Сбор урожая – Асиф», израильские аниматоры покажут лучшее, что было ими сделано за последний год.

23-й фестиваль Animix посвящен Диснею – 100-летию крупнейшего в мире анимационного бренда. В связи с этим пройдет специальный показ диснеевского фильма 1998 года «Мулан» – анимационной версии, основанной на китайской народной песне «Хуа Мулан», сочиненной 1600 лет назад; показ фильма 1992 года «Аладдин» и «Алисы в стране чудес» 1951 года.

Будут показаны и другие классические «диснеевские» фильмы, прочитаны лекции о таких фильмах Диснея как «Король Лев» и «Аладдин», о секретах Микки Мауса и череды «диснеевских» принцесс, о проблемах политкорректной культуры, а также проведены мастер-классы по дубляжу, скетчингу, рисованию чудовищ (всяких – добрых и не очень) и по другим темам, связанным с анимационным гигантом.

Еще одна тема фестиваля – климатический кризис, в связи с чем будет показан короткометражный израильский фильм «Остров» художника и аниматора Михаэля Фауста (того самого, кто вместе с Давидом Полонским работал над анимационным фильмом «Легенда о разрушении» – о разрушении Второго Храма и над «Вальсом с Баширом»). «Остров» – визуально ошеломляющая притча о бесплодном острове, ставшем пригодным к жизни, благодаря тому, что на нем тысячелетиями селились птицы и оставили тонны помета. В этот зеленый оазис попадают люди. Первые из них убивают птиц ради еды, но одновременно почитают их как животворящий тотем. Вторая волна попавших на остров убивает первых. 1000-летняя история процветания и разрушения за 7 минут.

На фестивале также будет оказана дань уважения Йонатану Гефену и Меиру Шалеву, двум израильским писателям, ушедшим недавно в мир иной. Не забывайте, что они писали книги и для детей, и художники буквально оспаривали честь, кому их иллюстрировать.

Также фестиваль устраивает вечер в честь актера дубляжа Альберта Коэна – «ивритского голоса» пожарного Сэма, капитана Крюка и волшебника Мерлина, который недавно отпраздновал свое 90-летие – намек, что программа фестиваля рассказывает и о мире дубляжа и включает в себя особые мероприятия для детей, решивших попробовать свои силы в дубляже.

Как всегда, фестиваль не стоит в стороне от актуальных событий и организовал программу «Нарисуй мне протест!» о продолжающихся массовых протестах в Израиле с выставкой, посвященной влиянию визуального контента.

Поскольку одна сторона израильского общества готова рисковать личной безопасностью и свободой, чтобы защитить традиционную структуру израильской демократии, а другая утверждает, что неразумно отвергать все изменения просто потому, что они исходят от правого правительства во главе с человеком, которого в настоящее время судят за предполагаемую коррупцию, среди карикатуристов будет проведена специальная дискуссия о том, как нарисовать этот «обмен мнениями». К спорщикам относятся «правый» Шломи Чарка и «левый» Ури Финк. «Сегодняшние политические карикатуры, – говорит Финк, – имеют огромную силу, поскольку изображение в течение нескольких секунд доходит до миллионов людей на их смартфонах».

И еще:

Контент для взрослых: «Пророк» – антология, состоящая из работ восьми известных аниматоров, таких как Нина Пейли и Мохаммед Хариб.

Специальный показ фильмов знаменитый творческой и супружеской пары художников Нир&Гали – Нира Гербера и Гали Эдельбаум, посвящённый домашним животным – морской свинке, черепахе, собаке, курице и прочим братьям нашим меньшим.

Мастер-класс, посвящённый портретам из пластилина .

Лекция Мишеля Кишки о бельгийских комиксах.

Серия лекций о Бэтмене и показ соответствующих фильмов.

Праздничный показ лучших анимационных фильмов, созданных в Израиле за прошедший год и лучшие фильмы последних двух лет из ведущих европейских школ анимации.

Началось же все с того, что в 2000-м году в тель-авивской «Синематеке» прошел «День комиксов», собравший 500 человек. А уже с 2001-го года лучшие анимационные и иллюстрированные работы показывались в «Синематеке» Тель-Авива уже в рамках фестиваля. Фестиваль с первого же года своей работы стал праздничным мероприятием: поначалу несколько-дневном, позже, как вошел в моду – недельным и даже больше. Ежегодно фестиваль посещают, как было уже сказано, 15.000 зрителей – в возрасте от детсадовского до весьма преклонного – ведь в любом возрасте можно увлечься анимированной магией, волшебными сюжетами и супергеройскими приключениями Бэтмена, Спайдермена и их клонов.

За два десятилетия и три года, прошедшие с момента появления «Animix», израильское сообщество комиксов и аниматоров выросло. Сине-белые анимационные ролики ежегодно соревнуются на фестивале в рамках конкурса «Асиф», и еще на фестивале есть конкурс студенческих мультфильмов «Асиф», ставший в этом году международным. У традиционного конкурса «Сбор урожая – Асиф» израильских аниматоров есть свой сайт – www.facebook.com/asifanimation или http://asif-animation.org/.

Всем приятного просмотра. Все подробности и линки – вот здесь https://www.animixfest.co.il/ и здесь https://www.facebook.com/AnimicsFestival/

Заходите на сайт – событий столько, что перечислить все невозможно – ведь в пяти залах «Синематеки» с утра до вечера крутят мультфильмы. Но на сайте ухитрились обо всем рассказать…

Цены на билеты варьируются от 25 до 45 шекелей. Подробности о заказе билетов на сайте Animix https://animix.co.il/ или по телефону *6876.