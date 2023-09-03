«Ансамбль тел» из Бразилии: очевидное невероятное

К нам едет Grupo Corpo – знаменитая на весь мир бразильская танцевальная труппа, в постановках которой классический и современный балет удачно сочетаются с чувственностью и страстностью латиноамериканского танца.

Grupo Corpo откроет балетный сезон в Центре сценических искусств в Герцлии. Представления состоятся с 7 по 13 ноября 2023 года.

Труппа Grupo Corpo была основана в 1975 году братьями Педернейраш и с той поры стала олицетворением танцующей Бразилии. Название ее переводится как «Ансамбль тел», и это действительно так: фантастические танцовщики Grupo движутся как единое целое, поражая воображение невероятными движениями бедер – очевидно, энергетический центр бразильского тела находится именно там.

Руководителем Grupo Corpo является светодизайнер Пауло Педернейраш, а хореографом – его брат, выдающийся Родриго Педернейраш. В тандеме они создают удивительные зрелища, основанные на сочетании движений тела и игры света. Немалую роль играют и необычные костюмы, а совершенно особую роль – музыка, которую танцовщики, кажется, проживают изнутри.

В Израиле Grupo Corpo покажет два балета в хореографии Родриго Педернейраша: Parabelo (1997) на музыку Тома Зе и Жозе Мигеля Висника и Gil Refazendo (2022) на музыку Жилберту Жиля, иконы бразильской музыки.

Parabelo – или, чтобы было понятнее, «Парабеллум» – гимн энергичной и весьма разнообразной бразильской идентичности. Сам Родриго Педернейраш называет его «самым бразильским и самым региональным» из всех своих творений и признается, что видел себя «в состоянии того, кто пытается исправить рисунки, сделанные облаками на небе». Эта постановка действительно переносит в другое измерение, где на сцене возникают движущиеся фигуры воображаемых животных, машин, похожих на насекомых, или насекомых, которые двигаются, как машины – то ли паук-робот, то ли животное с «двумя спинами и восемью ногами», придуманное Яго, чтобы мучить ревнивого Отелло.

Начинается Parabelo с волнообразных проходов танцоров, чьи гибкие бескостные тела кажутся текучими, как вода. И вот они уже сидят, слегка приподнявшись над полом, балансируя всем весом на ладонях и пальцах ног, напоминая гигантского паука. Ноги, танцующие самбу, легко переходящую в пируэт, «развинченные», как в сальсе, бедра, чувственные движения головы, трепещущие изгибы позвоночника – кажется, будто танцовщики плетут телами затейливые узоры, каждый из которых буквально завораживает: от них невозможно отвести взгляд. Вроде бы танцовщики Grupo Corpo невероятно дисциплинированны – их синхронность буквально ошарашивает, но движения тел при этом дразняще-распутные; точность и раскрепощенность здесь – две стороны одной медали.

Партитура спектакля, созданная Томом Зе и Жозе Мигелем Висником – своего рода бразильский минимализм, основанный на традиционных национальных ритмах; вокал поверх струнных и перкуссии, народное пение, аккордеон, ребек (старинный смычковый струнный инструмент), сертанеха и синтезатор, которые мирно уживаются друг с другом. В хореографии – множество невероятных находок, скажем, в па-де-де, залитом мерцающим светом, пара танцовщиков выглядит как единое четырехлапое существо, перемещающееся по сцене. Яркие и контрастные танцы непохожи один на другой; периодически возникают образы и вовсе сюрреалистичные, с огромными плавающими головами, доминирующими на фоне декораций; в других присутствует возвышенная красота – фоном служат тишина и почти темная сцена. К слову, освещение здесь скорее скрывает, чем раскрывает. Красные, оранжевые и желтые костюмы Фреусы Цехмайстер уступают место черным шифоновым брюкам палаццо, реальные фигуры – теням и силуэтам, декорации (Фернандо Веллозу и Пауло Педернейраш) тоже эволюционируют: от фона, похожего на слепок лица, до стены с фотографиями из семейного альбома.

Но главное – очарование sertão. Этот термин применяется для описания внутренних, малоизвестных европейцам районов континентальной Бразилии (в переводе sertão – пустошь, пустыня, малонаселённая, лишенная инфраструктуры местность, глушь). Так вот, танцы, костюмы, освещение, музыка и декорации Parabelo ведут зрителя через внутренние районы Бразилии, через ее сухие северо-восточные равнины. Через ритуалы, когда восемь танцовщиц склоняются в молитвенном жесте, одновременно скручиваясь и вращаясь; через подобие бразильского карнавала в финале. «Парабеллум» – тонкий, нежный и утонченный спектакль о стране, где люди танцуют на ходу, поют при любой возможности и превращают любой предмет, в том числе себя, в ударные инструменты.

Второй балет, который нам доведется увидеть и чье название Gil Refazendo можно перевести как «Возрождение Жила», посвящен одному из крестных отцов бразильской музыки. Жилберту Жил – певец, гитарист и автор песен, которые знает наизусть вся Бразилия, обладатель звания «Артист Мира», лауреат премий «Грэмми», признанный мастер тропикалии и Música Popular Brasileira, опирался в своих композициях на самбу, сальсу, психоделию, босса-нову и регги, а параллельно занимался политикой и был активным борцом с военной диктатурой.

Хореографию для Gil Refazendo создал, разумеется, Родриго Педернейраш, сценографию и свет – его брат Пауло, костюмы – Фреуса Цехмайстер. А вот автором саундтрека стал Жилберту Жил собственной персоной. Случилось это в 2019 году, тогда же появилась первая сценическая интерпретация этой музыки под названием Gil. Но тут грянула пандемия, и лишь три года спустя (в 2022 году, по случаю 80-летия Жила) музыка вернулась на сцену в новом воплощении, то есть, согласно названию, возрожденной. Впрочем, слово «рефазенда», отмечают авторы спектакля, само по себе является жилберту-жилизмом: лингвистический рифф, означающий, в зависимости от точки зрения, борьбу с властью или просто шутку.

Тут, конечно, нельзя не вспомнить альбом Жилберту Жила Refazenda 1975 года, по поводу которого долго спорили бразильские морфологи. По-португальски fazenda означает «ферма», в таком случае re-fazenda – неологизм, сочетающий в себе идею новой фермы или плантации (fazenda) и идею обновления.

Этот балет поражает с самого начала: вы видите на экране увеличенные изображения подсолнухов, которые медленно оживают. «Мы выбрали идею ренессанса, переосмысления, перерождения, – поясняет Пауло Педернейраш. – Поэтому я решил сделать непрерывную пятнадцатидневную запись превращения живых цветов в увядшие растения; в проекции на сцене мы обратили процесс вспять. Зрители наблюдают за возвращением к жизни, сначала не совсем осознавая, что происходит. Жилберту Жил с его метафизическим мышлением, его идеями и его экологической активностью стал идеальной фигурой, олицетворением необходимости восстановить то, что было разрушено». «Музыка Жила подобна могучей реке с сильным течением, – подхватывает Родриго Педернейраш. – Поэтому на сцене больше групповых танцев, чем дуэтов и трио. И совсем нет партерных движений – энергия этой музыки поднимает вверх».

А вот что говорит о музыке к балету Жилберту Жиль: «Саундтрек включает в себя четыре темы, или четыре музыкальные среды: инструментальный хор, камерный раздел, вдохновленный Брамсом и Сати, импровизационный раздел и, наконец, абстрактную конструкцию на основе геометрических фигур. Круг, треугольник, прямоугольник, пятиугольник, возвращение к кругу и растворение в прямой линии. В аранжировках чередуются барабаны и электронные искажения их звучания; afoxé – афро-бразильский музыкальный инструмент, состоящий из тыквы, обернутой сеткой с бусами; деревянные духовые и беримбау – однострунный ударный инструмент». Завершает саундтрек стихотворение, прочитанное Жилом, в котором пять букв CORPO (тела) раскрываются в CRAVO (гвоздика), CEDRO (кедр), FLORA (флора), PALCO (сцена), PERNA (нога), BRAÇO (рука), PEDRA (лекарственное растение).

Знаменитый бразильский танцор и хореограф, Родриго Педернейраш родился в Белу-Оризонти в 1955 году. Труппа Grupo Corpo, как уже упоминалось, была основана в 1975 году как семейное предприятие братьями Пауло и Родриго Педернейрашами, в которой Родриго и их сестра Мириам выступали в качестве танцоров. С 1978 года Родриго стал хореографом Grupo Corpo. Работал с другими крупными национальными танцевальными компаниями, такими, как Сити Балет Сан-Паулу (como o Balé da Cidade de São Paulo), балет муниципального театра Рио-де-Жанейро (Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro), Бале Театр де Гуайра (Ballet Teatro de Guaira), а также за пределами страны в Германии, Португалии, Канаде, Франции и Швейцарии.

И вот что еще интересно: хореограф Grupo Corpo настаивает на том, чтобы писать balé с одной буквой l. Хотя он, по его собственным словам, и не отрицает бессмертную французскую школу, но с каждым годом все больше освобождается от догм, включая в классический балет бразильскую лексику. Баланс, который Родриго Педернейраш находит в смешении разных танцевальных жанров, весьма заманчив – это абсолютно новый взгляд на то, как классические линии и формы обретают свое место в танце 21-го века. Так что выступления Grupo Corpo – это настоящий праздник бразильской культуры, который нельзя пропустить.

Центр сценических искусств Герцлии, с 7 по 13 ноября.

Заказ билетов в кассе Центра сценических искусств по телефону: 09-9729999, на сайте: https://bit.ly/45l8tCR или в «Браво»: https://bit.ly/3DS47rc

Текст: Лина Гончарская

Автор фотографий – José Luiz Pederneiras

Организатор гастролей – Bimot Global

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting