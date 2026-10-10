Любовь в несвободной системе: мюзикл «1984» по книге Джорджа Оруэлла в Израиле в ноябре

Стихи — Вера Полозкова, музыка — Александр Красовицкий, режиссёр — Константин Каменский.

«1984» Джорджа Оруэлла — из числа пророческих книг, которые остаются актуальными с момента публикации по сегодняшний день. С 19 по 23 ноября в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Ашдоде и Хайфе пройдут гастроли мультимедийного мюзикла по роману Оруэлла. Стихи написала Вера Полозкова, музыку — Александр Красовицкий, режиссёр — Константин Каменский.

Роман вышел в 1949 году, Оруэлл скончался в 1950-м, но его главная книга давно живёт своей жизнью. Выражения «Большой Брат», «двоемыслие», «новояз» и «мыслепреступление» знакомы даже тем, кто роман не читал. В Советском Союзе книгу запрещали и передавали из рук в руки, сегодня её разбирают на цитаты и мемы. Причина — в точности деталей: люди, которые строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что желают тебе добра, а свой контроль называют заботой. Чтобы быть для них удобным, приходится каждый день предавать собственные чувства и собственное восприятие, и в этом главная жуть романа.

Режиссёр мюзикла Константин Каменский говорит, что сначала даже сама мысль об этой постановке его пугала, ведь перечитывая роман, чувствуешь, что реальность сегодняшнего дня обогнала самые мрачные прогнозы. А зачем зрителю, у которого и без того хватает поводов для боли, ещё и театральное представление на такую тему?

Ответ авторы нашли в самом романе, увидев, что главное в нём не устройство диктатуры как таковой, а сам человек, которого антиутопическое государство отодвигает на второй план. Сценарий был написали специально для мюзикла: создатели музыкального сценического «1984» взяли мир Оруэлла и добавили к нему любовную линию из романа Замятина «Мы». Получился спектакль о любви в несвободной системе.

Действие перенесено в наши дни, в мир ток-шоу и экранов. Большой Брат больше не смотрит только через объективы камер, он выходит в прямой эфир, говорит с миллионами зрителей и незаметно подменяет реальность. У Оруэлла за людьми наблюдал телевизор, сегодня за нами следят почти все устройства, которые слушают и распознают речь, а скорость, с которой теперь подделывают реальность, пугает ещё сильнее. Зритель, как и герой, до самого конца не знает, настоящее ли то, что с ним происходит. Ток-шоу постепенно превращается в допрос, исповедь и реконструкцию прошлого.

Сценограф Нина Кобиашвили строит пространство так, чтобы зритель с первых минут чувствовал себя участником реалити-шоу, яркого и обещающего зрелище, но ждал, что что-то пойдёт не так. Из романа она взяла цифры, голос, шумы, глаза и клетку — тесное пространство, где заперты все герои, включая Большого Брата.

Уинстона Смита играет композитор Александр Красовицкий, лидер групп Animal ДжаZ и Zero People. В сценической версии Уинстон, как и он сам — музыкант и автор песен. Джулия в исполнении Теоны Дольниковой — символ свободы, жизни и любви. Парсонса играет Владимир Дараганов: зло в этом персонаже не демоническое, а бытовое, дисциплинированное, почти добросовестное, то, что Ханна Арендт называла банальностью зла. Власть в этой версии звучит не из громкоговорителя, а из телестудии, спокойно, уверенно и обаятельно. Роль телеведущего исполняет Евгений Пронин.

В спектакле звучат четырнадцать песен, и все они написаны специально для «1984». Музыку и тексты придумали с нуля, сам спектакль идёт около трёх часов. Песни поют разные лирические герои: предатель-мыслепреступник; пропагандист, воспевающий двоемыслие ; Уинстон, говорящий о хрупкой душе. Вина мыслепреступника лишь в том, что он хороший человек, поэтому его песня может стать близкой каждому. Когда Вера Полозкова — автор текстов — впервые услышала вокал со своими строчками, она сказала: «О, это голос Большого Брата». Работа над мюзиклом отличается от работы над стихами: нельзя писать от своего имени, у каждого героя своя речь, и самые подлые персонажи говорят самым помпезным и вежливым образом.

Над мюзиклом работала команда работала из разных стран.

В марте 2022 года продюсер Сергей Целиков переехал в Армению и захотел высказаться о войне и о происходящем в мире. Он перечитал Оруэлла, поразился актуальности романа и задумал сначала снять фильм, затем мультфильм, но замысел остался нереализованным. Потом его команда занялась театральными проектами, и он вернулся к идее, предложив её режиссеру Константину Каменскому, с которым они ставили в Ереване «Собачье сердце». Каменский согласился при условии, что спектакль будет музыкальным: без музыки несколько часов мира Оруэлла на сцене выдержать слишком тяжело. Так появился мюзикл.

Константин Каменский — британский режиссёр, драматург и видеодизайнер. Он учился в ГИТИСе на факультете музыкального театра у Романа Виктюка, затем окончил лондонскую Royal Central School of Speech and Drama. Он — художественный руководитель компании 274 Theatre Productions и преподавал в Первой театральной студии Тель-Авива. С Израилем его связывают давние работы: в 2019 году он поставил в Тель-Авиве перформанс «Мосты времён», в 2020 году сделал видеодизайн к спектаклю «Варшавская мелодия» в театре «Маленький». В 2022 году в программе VI Международного театрального фестиваля в Тель-Авиве показали его site-specific спектакль «The Whole New World». В 2025 году в Израиле, в том числе в Ашдоде, играли его «Собачье сердце» по Булгакову, над которым работали люди из восьми стран.

Видеодизайнер Илья Делятицкий — медиахудожник, для которого театр представляет собой многослойную визуальную систему. В «1984» видео становится нестабильным слоем реальности, где документ, воспоминание, пропаганда и галлюцинация говорят на одном языке.

«Это не политический памфлет. Это исследование человеческих душ, живущих в тяжёлые времена. Мы изучаем не идеологию, а то, что происходит внутри человека, когда мир вокруг него рушится». Спектакль сделан для тех, кто живёт далеко от дома, но продолжает чувствовать, помнить и любить, и для тех, кто знает: любовь — это и есть сопротивление.

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«1984»

Гастроли в Израиле

19 ноября, 20:00 — Тель-Авив, Тель-Авивский университет, зал «Смоларш»

20 ноября, 20:00 — Беэр-Шева, Центр сценических искусств Беэр-Шева, зал 1

22 ноября, 20:00 — Ашдод, Центр сценических искусств Ашдод

23 ноября, 20:00 — Хайфа, Аудиториум Хайфа

Билеты: https://tickets.talisman-show.com/announce/The-Musical-1984

Подробности: https://1984show.com/

Мировая премьера состоится 17 октября в Ереване. После Армении спектакль покажут в Тбилиси и Батуми, а после Израиля — в Белграде и Лимасоле.