Весной 2026 в Израиль приходит…Антарктика

Для того чтобы увидеть ледяные просторы, айсберги и полярное сияние, вам не нужно лететь на край света и даже вообще покидать пределы Израиля – достаточно приехать в комплекс «Арена» в Герцлии. 11 апреля здесь откроется масштабная интерактивная выставка «Путешествие в Антарктику – чудеса ледяного мира». Это захватывающее семейное приключение развернётся на площади около 2 000 квадратных метров. В разгар весны, когда снаружи уже будет по-настоящему тепло, внутри комплекса гостей встретит кристально белый завораживающий мир льда и снега.

Антарктика – это гигантский ледяной щит, в котором сосредоточено более 90% всей массы льда на планете. Выставка предлагает отправиться в увлекательное путешествие по этой далёкой полярной области. В «экспедицию», сочетающую воображение, технологии и познавательную информацию, понятную и детям, и взрослым.

Посетители окажутся среди впечатляющих реалистичных фигур животных полярного мира, размещённых в декорациях, которые воссоздают их естественную среду обитания. Здесь можно будет полюбоваться переливами Южного сияния (Аврора Австралис), услышать чарующее пение китов и увидеть гигантские айсберги, отколовшиеся от материка и дрейфующие в водах Южного океана.

Экспозиция построена так, чтобы не только удивлять, но и увлекать. Информация о ледяном континенте подаётся в живой и доступной форме. Детей особенно порадует «погружение» в белоснежный бассейн с шарами, имитирующий снежные просторы, а интерактивные зоны с проекциями и звуковыми эффектами создадут ощущение настоящей экспедиции. Для семей предусмотрены фотозоны, где можно сделать эффектные снимки на память о своём путешествии в мир льда.

Особое место занимает уникальный интерактивный спектакль с 360°-проекцией «Путешествие в Антарктику». Это история смелого и любознательного мальчика, который присоединяется к научной экспедиции. Вместе с ним зрители узнают о древнем ледяном покрове континента, возраст которого превышает 2,7 миллиона лет, и о том, что угрожает этому хрупкому миру. Финал спектакля превратит каждого зрителя в своего рода посланника защиты Антарктики.

Это одно из самых необычных и запоминающихся семейных событий этой весны, впечатления от которого останутся с вами надолго!

Выставка рекомендована семьям с детьми до 12 лет.

«Путешествие в Антарктику – чудеса ледяного мира» — с 11 апреля в комплексе «Арена» в Герцлии

Часы работы:

Пятница и канун праздника – 10:00-14:30 (последний вход в 13:00).

Суббота и День независимости: 10:00-17:30 (последний вход в 16:00).

Выставочный комплекс работает в соответствии с указаниями Командования тыла.

Для детей до 2 лет вход бесплатный.

Посетители, купившие билеты на ранее объявленные даты, могут прийти с ними в любой из дней работы выставки.

Заказ билетов в кассе «Браво»

Подробности на сайте выставки: www.to-antarctica.co.il

