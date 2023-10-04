Антон Батагов. «Избранные письма Сергея Рахманинова»

Его музыка – рельефна, минималистична, свободна. В ней есть элементы импровизации и академические черты. Он переворачивает представления о том, что такое концерт фортепианной музыки. Он творит в постминималистическом направлении, в его музыке отражены социальные и исторические перемены. Он выстраивает концерты таким образом, чтобы сложился некий звуковой маршрут, объединенный общей идеей. Иногда этот маршрут ведет сквозь сочинения одного автора… И он – Антон Батагов – приезжает в Израиль в ноябре с единственным концертом «Избранные письма Сергея Рахманинова».



15 ноября 2023 года в зале «Цукер» в Тель-Авиве выступит пианист и один из самых ярких композиторов нашего времени Антон Батагов с программой «Избранные письма Сергея Рахманинова», про которую критики высказались так: «Сочинение, которое поменяло современные ориентиры». И далее: «Антон Батагов – мистик за роялем. Наполовину шаман, наполовину шоумен. Под его пальцами открывается другой мир, другой уровень энергии духа, другой способ слушания» – это уже цитата из «Time Out New York». И еще: «Музыка в его исполнении состоит из нот, написанных композитором, сыгранных в одном порядке, но создается впечатление, что музыка разобрана на отдельные звуки, они переосмыслены, отражены друг в друге и собраны в новое целое» – Forbes Magazine. Достаточно интриги для начала и для того, чтобы перейти к фактам.

Фортепианный цикл «Избранные письма Сергея Рахманинова» был написан в конце 2012-го – начале 2013 года, после того как Антон Батагов побывал на могиле Рахманинова под Нью-Йорком. Идея этого сочинения в том, что Сергей Рахманинов обращается в будущее и пишет музыкальные письма композиторам эпохи постмодерна – минималистам и рок-музыкантам.

Премьера «Избранных писем Сергея Рахманинова» состоялась в 2013 году. Тогда же вышел одноименный альбом. И сама премьера и релиз альбома (который с тех пор переиздавался несколько раз) стали сенсацией. Фрагменты «Избранных писем Сергея Рахманинова» разошлись по фильмам, спектаклям и видеороликам. О «Письмах» написано несколько масштабных музыковедческих трудов.

2023 год – 150 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти Рахманинова. И 10 лет «Избранным письмам». Так что самое время сходить на концерт Батагова, который сам вот так пишет о своем сочинении: «Великий музыкант, слышавший вселенную как ликующе-трагическое колокольное пространство, мощное и бескрайнее, Рахманинов покинул Россию и стал частью совсем другого мира. Стоя у его могилы, я почувствовал, как это пространство резонирует во мне. Вернувшись домой, я начал сочинять фортепианный цикл. В нем Рахманинов пишет письма композиторам будущего. Рахманинов был анти-модернистом. Он не совершал революций, не «опережал время», не боялся выглядеть старомодным. На первый взгляд кажется, что он не повлиял ни на кого из композиторов конца ХХ – начала XXI века. И всё же его незримое магическое присутствие ощущается в музыке некоторых авторов: и тех, кого называют «новой классикой», и рок- музыкантов. И наоборот: когда бесконечные Рахманиновские мелодии раскручиваются из кратчайшего мотива – буквально из двух-трех нот – слово «минимализм» уже готово сорваться с языка…».

Антон Батагов – одна из самых значительных и культовых фигур в мире новой классики, одареннейший пианист и необычный композитор, влиятельная фигура современной музыки.

Его альбомы, концерты и премьеры сочинений каждый раз становятся знаковыми событиями. Он играет на главных мировых сценах, выступает вместе с Филипом Глассом и Теодором Курентзисом, сочиняет музыку на тексты Даниила Хармса и Кассии Константинопольской, Александра Пушкина и Эмили Бронте, Джона Донна и древних буддийских мастеров – и, конечно, музыку для фортепиано соло.

Сочинения Батагова поменяли представления о жанрах, а саундтреки стали эталоном минималистской музыки для авторского кино. В конце 1990-х – начале 2000-х годов он создал ряд произведений, соединяющий древние буддийские тексты с современной минималистской музыкой.

В его творчестве отсутствует грань между понятиями «сочинение» и «исполнение» – они органично сплетаются в единое целое. Его дискография насчитывает более 50 альбомов. О его творчестве пишут музыковедческие статьи и диссертации. Некорректно говорить, что Батагов пересекает эстетические границы: их попросту нет.

Помимо вышесказанного, Антон Батагов – один из ключевых исполнителей Филипа Гласса. Он гастролировал по миру с Глассом почти десять лет. Его «глассовские» альбомы – «The Complete Piano Etudes», «Prophecies» (фортепианные аранжировки Батагова сцен из «Einstein on the Beach» и «Koyaanisqatsi»), музыка из «Hours» и «Distant Figure» (композиции, написанные Филипом Глассом специально для Антона Батагова) – получили признание критиков, тысячи продаж и миллионы прослушиваний.

Дебютный компакт-диск Антона Батагова, 160-минутная запись песни Мессиана Vingt Hies sur l’Enfant Jesus (1990), стал большой сенсацией. Три года спустя известный американский критик Ричард Костеланец охарактеризовал двойной альбом Батагова «Искусства фуги» Баха в 1993 году как «самую ошеломляющую интерпретацию Баха со времен Гленна Гульда».

В сольном репертуаре Батагова – современная классика и великие композиторы прошлого. Наряду с музыкой Джона Кейджа, Мортона Фелдмана, Филипа Гласса и Майкла Наймана Батагов исполняет Баха, Пахельбеля, старинную английскую музыку, Моцарта, Шуберта, Дебюсси и многих других композиторов, а также собственные фортепианные сочинения.

До марта 2022 года Батагов совмещал свое пребывание в Москве и Нью-Йорке. Выступал в Бруклинской музыкальной академии (Нью-Йорк) и Большом зале Московской консерватории, Джордан-холле (Бостон) и Московском международном Доме музыки, концертном зале Бинга (Пало-Альто, Калифорния), в Петербургской, Эльбской (Гамбург), Берлинской и Парижской филармониях, Королевском театре (Парма, Италия), Palau de la Música Catalana (Барселона) и многих других концертных залах мира. Музыкант покинул Россию в марте 2022 года.

Выступления Антона Батагова проходят в темноте с минимальным освещением инструмента. Вот как объясняет это сам пианист и композитор в одном из интервью с ним: «В современной жизни мы разучились на чем-либо концентрироваться. И с музыкой происходит такая история, что сейчас вся она находится на YouTube. Когда мы хотим найти какую-либо композицию, прежде всего, набираем ее в поиске этого ресурса. А это значит, что должна быть какая-то картинка перед глазами. И когда на канал выкладывают старые записи музыки, сделанные еще до всякого видео, все равно «приделывают» туда картинку или видеоряд, просто, чтобы перед глазами что-то мелькало. И к этому мы настолько привыкли, что уже перестали воспринимать музыку как нечто абсолютно самодостаточное. А музыка – это вещь, которая не просто самодостаточная, она обладает такой силой, которая способна на все. Просто надо на ней сосредоточиться. Играя в темноте, я просто отключаю зрительный аппарат восприятия. То есть в зале и на сцене абсолютная темнота и только крошечные лампочки, которые крепятся к пюпитру, освещая ноты и клавиатуру – и все. Получается очень простой и, на самом деле, очень сильный эффект. Потому что люди оказываются в таком пространстве, где как бы никого нет. Каждый человек – наедине с музыкой и просто с самим собой».

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Антон Батагов. «Избранные письма Сергея Рахманинова»

Тель-Авив, Гейхал ха-Тарбут, зал «Цукер», 15 ноября, среда, 21:00

Заказ билетов (90-100 шекелей) – https://www.eventer.co.il/anton

Фейсбук Антона Батагова – https://www.facebook.com/Batagov

Официальный сайт Антона Батагова – https://batagov.com/

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=DrXyMywvHF0 Philip Glass: The HOURS performed live by Anton Batagov, piano – YouTube

Письмо Сергея Рахманинова Виму Мертенсу и Никколо Паганини: https://www.youtube.com/watch?v=MUbEUL7RckA&t=113s

Письмо Сергея Рахманинова Филипу Глассу: https://www.youtube.com/watch?v=CUN6AsNIDBo

Письмо Сергея Рахманинова Людовико Эйнауди: https://www.youtube.com/watch?v=68hs-n94uT8&t=5s

Все фото – © Ира Полярная . Courtesy Антон Батагов