Антон Долин и Аки Каурисмяки: «Опавшие листья» в Израиле

«Мне нравится создавать миры, где счастье возможно. Сегодня мир утратил всякую надежду, а своими фильмами (как минимум) я стараюсь творить счастье, которое невозможно найти где-нибудь в другом месте».

Аки Каурисмяки.



В марте 2024 года в Израиль в рамках проекта «Линия жизни. Израиль» приезжает журналист и кинообозреватель Антон Долин, чьи выступления всегда собирают полные залы. На сей раз на встречах «Про кино и не только» Антон Долин познакомит публику с новым фильмом финского режиссера Аки Каурисмяки «Опавшие листья». Увидев этот фильм на Каннском кинофестивале в мае этого года, Долин написал: «этот фильм точно войдет в историю мирового кино».

Фильм «Опавшие листья», снятый Каурисмяки после долгого перерыва, относится к «пролетарской трилогии», хотя он уже четвертый (режиссер однажды сказал, что это потерянная часть трилогии). Фильм рассказывает историю двух одиноких людей, кассирши супермаркета и рабочего, которые случайно встречаются в Хельсинки и вместе идут смотреть фильм Джима Джармуша (кстати, Джармуш – давнишний друг самого Каурисмяки). Герои катастрофически не устроены. Ансу, незамужнюю кассиршу супермаркета, увольняют за попытку вынести сэндвич с просроченной датой вместо того, чтобы его выбросить. Холапп- сильно пьющий строительный рабочий, которого воры пытаются обчистить на автобусной остановке. Их встреча, их поход в кино и разговоры и есть сюжет фильма.

«В конце концов, – сказал Каурисмяки в одном из интервью, – я написал рассказ о вещах, благодаря которым у человечества могло бы быть будущее: тоске по любви, солидарности и надежде и уважению к другим людям, природе и всему живому или мертвому. В фильме я снимаю свою слишком маленькую шляпу перед своими кинобогами – Брессоном, Одзу и Чаплиным».

В роли Ансу – Альма Певсти, которую зрители знают по роли Туве Янссон в байопике «Туве». Холаппа играет финский актер Юсси Ватанен. Постоянный оператор фильмов Каурисмяки Тимо Салминен, как всегда, демонстрирует исключительное мастерство – всплески цвета на тусклом фоне привычного быта. Фильм, что непривычно для Каурисмяки, наполнен музыкой, а название фильму дала песня «Опавшие листья» французского композитора Жозефа Косма из репертуара Ива Монтана. В Финляндии эта песня стала хитом благодаря исполнению Олави Вирты.

Фильм был показан в основной программе Каннском кинофестивале прошлого года, и получил третью по значимости награду фестиваля – Приз жюри. Критики называли его настоящей жемчужиной и главным претендентом на «Золотую пальмовую ветвь».

«Едкая и нежная история любви, от которой пахнет алкоголем, табаком и меланхолией». Le Figaro

«Опавшие листья» – это кино как теплое одеяло в холодном мире». Дэвид Эрлих, IndieWire

Аки Каурисмяки – самый известный финский режиссер в современном кино, его называют романтиком, скептиком, меланхоликом, киноманом и даже пролетарским метафизиком. Он возродил культурный интерес к своей стране, стал примерно тем же, чем Альмодовар для Испании, но при этом органично вошел в общий контекст европейской культуры, снимая фильмы в Англии и во Франции.

Каурисмяки родился в маленькой финской деревне, сменил много школ. Его старший брат Мики Каурисмяки учился в киношколе, и Аки, который сам там никогда не учился, написал сценарий для первого фильма брата, а также в целях экономии сыграл там же главную роль. Они долго работали вместе, и их совместное творчество в разных жанрах породило в Европе 1980-х термин «Каурисмякилэнд». Например, они придумали группу «Ленинградские ковбои» – все музыканты были в костюмах с псевдо-орденами, но панковскими коками. Они назвали группу самой громкой и худшей командой в истории рок-н-ролла и сняли фильмы «Ленинградские ковбои едут в Америку» и «Ленинградские ковбои встречают Моисея». А затем проводили совместные хэппенинги «Ковбоев» с ансамблем имени Александрова, собирая толпы в Берлине, Хельсинки и на Каннском фестивале.

Большая слава пришла к Аки с «пролетарской трилогии»: фильмов «Тени в раю» (1986), «Ариэль» (1988), «Девушка со спичечной фабрики» (1990). В каждом из них маленький человек противостоял большому жестокому миру. Действие большинства фильмов происходит в Хельсинки, и свой город Каурисмяки показывает без налета романтизма. Его интересуют простые люди, скромные рабочие, которые живут в маленьких квартирах и едят в забегаловках.

« Мир режиссера населяют официантки и продавщицы, сборщики мусора и шахтеры, водители трамваев и грузовиков, проклинающие свою работу, когда она есть и проклинающие жизнь, когда эту работу теряют…Из этой, казалось бы, зеленой тоски, Каурисмяки высекает целый пронзительный спектр состояний финской души. Оказывается, она на многое способна. И на веселое безумство, и на нежность, и на хладнокровное убийство… И на истинное наслаждение музыкой со старой пластинки» – Андрей Плахов, из книги «Тридцать три. Звезды мировой режиссуры».

Главное, что занимает Каурисмяки – возможности, которые дает жизнь каждому, и проявления характера на фоне этих возможностей. Фантазии, темперамент, спонтанность, юмор открываются в этих простых людях, живущих вроде серой жизнью. Режиссер обладает даром балансировать на грани реализма, трогательности и иронии, доходящей до гротеска.

Международное признание получили его фильмы «Жизнь богемы» – лучший фильм 1992 года по мнению Европейской киноакадемии, приз ФИПРЕССИ на Берлинском фестивале, «Юха» (1999) – премия Берлинского кинофестиваля, «Человек без прошлого» (2002) – гран-при в Каннах, в Сан-Себастьян, номинация на «Оскар» и т.д.

В фильмографии Каурисмяки есть несколько фильмов по мотивам известных произведений. Правда, от героев и сюжета, как правило, у него остается мало общего. В «Преступлении и наказании» (1983) Раскольников работает мясником и убивает бизнесмена. В гротеске «Гамлет идет в бизнес» (1987) принц Датский – хозяин фабрики, выпускающей резиновых уток. Комедия «Жизнь богемы» основана на романе Анри Мюрже (не путать с оперой Пуччини, которую режиссер терпеть не может).

Антон Долин – журналист, теле- и радиоведущий, кинообозреватель, автор книг, в прошлом главный редактор журнала «Искусство кино», сегодня – автор и ведущий канала «Радио Долин». Свою невероятную популярность Антон Долин завоевал благодаря таланту рассказывать о кино, в том числе авторском, простым и понятным языком. Много лет он знакомит широкую публику с шедеврами мирового кинематографа, организует тематические показы – и вполне можно сказать, формирует хороший вкус у большого количества кинолюбителей.

«Про кино и не только» – так называются встречи, которые пройдут в Израиле. на них Антон Долин расскажет о феномене Аки Каурисмяки. После просмотра пройдет обсуждение фильма.

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Проект «Линия жизни». Встреча с Антоном Долиным и показ фильма «Опавшие листья».

На встречах Антон Долин также представит свою новую книгу «Сказки. Фантастика и вымысел в мировом кинематографе» (книгу можно будет приобрести с автографом автора).

Джеймс Кэмерон и Хаяо Миядзаки, Стивен Спилберг и Гильермо дель Торо, Кристофер Нолан, Ларс фон Триер – герои этой книги Антона Долина. Главные сказочники мирового кино находят способы вернуть нас в детство – возраст фантастических надежд, необоримых страхов и абсурдной веры в хэппи-энд.

Хайфа, 11.03.24, понедельник, «Синематека», 19:00

Раанана , 12.03.24, вторник, кинотеатр «Лев – 2», 19:00

Иерусалим, 13.03.24, среда, кинотеатр «Лев Смадар», 19:00

Тель-Авив, 14.03.23,четверг, кинотеатр «Лев-2», 19:00

Фильм демонстрируется на финском языке с титрами на русском языке

Заказ билетов: https://fn.kassa.co.il/announce/75980

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Фотографии предоставлены проектом «Линия жизни. Израиль»