Рои Хен. «Шум». Пять встреч

В этой книге звучит музыка.

И тишина.

И Голос.

Рои Хен, выучивший в свое время русский язык благодаря своему интересу к художественной литературе, в рамках проекта «Линия жизни. Израиль» презентует на пяти встречах в феврале 2025 года свою новую книгу «Шум», переведенную с иврита на русский язык. Книгу израильтянина, живущего в пространстве между языками и культурами. Романы Рои Хена «Души» ​и «Чернильные кони», сборник рассказов «Тель Авив. Холм Весны» написаны в жанре магического реализма, городских легенд. Таков же и роман «Шума», переведенный на русский язык Григорием Зельцером (издательство «Фантом Пресс»). Многоязычие израильской жизни, музыка, дыхание города и театр – вот из чего соткана литература Рои Хена. Новый роман Рои Хена – удивительная музыкальная пьеса из трех частей, каждая из которых исполняется в своем ритме и тональности. Ирония и романтика, юмор и погружение в философские глубины, гомон улиц и звуки виолончели – все это шум, в котором живут герои книги, в котором живем мы.

Этот роман – легкая, смешная и трогательная книга о вечном споре дочери с матерью, женщины с Богом и с самой собой вышел на иврите в марте 2023 года, за несколько месяцев до войны. В переводе на русский язык – в начале декабря 2024 года.

«Дочь, мама и бабушка в поисках тишины посреди шума современного мира.

Габриэла, дочь, юная виолончелистка, прогуливает учебу в Тель-Авивской школе искусств. Мы проследим за одним днем ​​ее жизни и, через ее абсолютный слух, до нас донесется музыка ее мира и, наконец – тишина.

Ноа, ее мать, получает подарок на свой день рождения: два дня в Центре Випассаны на окраине Иерусалима. Изгнанная оттуда за неумение молчать, она обнаруживает тишину в совершенно ином месте.

Ципора, ее бабушка, ворчливая переводчица художественной литературы, принципиальная атеистка. Бог Израиля избирает ее пророчицей, чтобы объявить народу Израиля, что грядет Эпидемия, Война и Великое потрясение.

Пройдя каждая свой путь, они собираются вместе в субботний вечер за шабатним столом с фаршированной рыбой, морковью и хреном».

На пяти февральских встречах Рои Хен предстанет един в трех лицах – как писатель, драматург и переводчик. И как тель-авивский типаж, известнейшая личность, обаятельный человек и человек театра.

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Проект «Линия жизни. Израиль». «Шум. В поисках тишины»

Рои Хен. Презентация новой книги «Шум»

Тель-Авив, пятница, 14.02.2025, Центр Сюзан Далаль, зал Ярон Иерушалми, 20:00

Хайфа, пятница, 21.02.2025, « Синематека», 12:00

Кирьят-Моцкин, вторник, 25.02.2025, зал Эшколь ха-Пайс, 19:00

Иерусалим, четверг, 27.02.2025, «Лев Смадар» 19:00

Ришон ле-Цион, суббота, 01.03.2025, Гехаль Меир ле-Тарбут, Аудиториум, 20:00

Билеты: https://fn.kassa.co.il/announce/80925

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