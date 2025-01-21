Рои Хен. «Шум». В поисках тишины и музыки

Три женщины

Два города

Один бог

В феврале 2025 года в пяти городах Израиля писатель, переводчик и драматург Рои Хен представит свою новую книгу «Шум», переведенную с иврита на русский язык.

Что такое шум? Каждый даст множество своих толкований, множество вариантов ответа. Рои Хен представляет свою интерпретацию – в виде своего нового романа «Шум» – романа о поиске тишины посреди современного гама. Трогательный, лёгкий роман о вечном женском споре, о трёх женских поколениях семьи, о том, как каждому найти свой путь и собраться вместе.

Рои Хен – еще и человек театра, что означает то, что он мастер закручивать интригу, запутывать сюжет и вести за собой читателя.

Три женщины, два города, один бог – многое может попасть под это описание, под то, о чём и рассказывается в этом романе, который сравнивают с удивительной музыкальной пьесы в трёх частях, каждая из которых исполняется в своём ритме. Это ирония и романтика, юмор и философия, гомон улиц и звуки виолончели – всё это шум, в котором живут герои книги и в котором живём и мы сами.

Рои Хен – большой поклонник русского языка. Но роман «Шум» написан на иврите, на русский язык его перевёл Григорий Зельцер, сохранив ритмы и мелодии иврита в этой музыкальный книге. Музыка и вообще звуки занимают в ней важное место, на что указывает, собственно говоря, само название книги, сюжет которой также можно описать как путешествие в поисках собственного голоса, как три истории, сливающиеся в одну – истории трёх женщин, запутавшихся в своих чувствах и мыслях. Но эта книга – не погружение в глубины психологии, а разноцветный карнавал про нашу жизнь, где много юмора, много печали, много нетривиальных мыслей и море обаяния. И радость узнавания близких тем, пульсации повествования и вдумчивого чтения этого романа-калейдоскопа.

Рои Хен снова дарит оптимистичную историю о том, что даже если в мире все плохо, можно найти того или тех, с кем сладко будет разделить это «плохо». Разделенный на три части роман повествует о нескольких днях в жизни трех женщин – внучки, дочери, матери. У каждой в голове что-то, что не дает спокойно жить, у каждой шум выражается по-разному.

История о первой любви (трагической) смешивается с историей застарелого брака и окаменевшего материнства. Девочка с виолончелью за спиной оказывается спасительницей пожилой переводчицы, которую Господь решил сделать пророчицей, но в итоге оставил послание «Начал без тебя» и послал в мир ковид. Пресс-секретарь мэрии Тель-Авива не выносит молчания, но каким-то образом сам замолкает надолго.

Трогательно и с юмором, трагично и с надеждой – пусть все наши жизни идут так, чтобы прийти к любимым и разделить с ними трапезу.

На пяти февральских встречах Рои Хен предстанет един в трех лицах – как писатель, драматург и переводчик. И как тель-авивский типаж, известнейшая личность, обаятельный человек и человек театра. И как человек, который не выносит шум – и как тот, который не может жить без шума. Приходите и узнаете, как все обстоит на самом деле.

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Проект «Линия жизни. Израиль». «Шум. В поисках тишины»

Рои Хен. Презентация новой книги «Шум»

Тель-Авив, пятница, 14.02.2025, Центр Сюзан Далаль, зал Ярон Иерушалми 20:00

Хайфа, пятница, 21.02.2025, « Синематека», 12:00

Кирьят-Моцкин, вторник, 25.02.2025, зал Эшколь ха-Пайс, 19:0

Иерусалим, четверг, 27.02.2025, «Лев Смадар» 19:00

Ришон ле-Цион, суббота, 01.03.2025, Гехаль Меир ле-Тарбут, Аудиториум, 20:00

Билеты: https://fn.kassa.co.il/announce/80925

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