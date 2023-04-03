Ари Эрев. «Всё о джазе» – концерт в Музее Иланы Гур в Яффо 13 апреля 2023 года

Верхнее фото – © Gangi N All That Jazz

Израильский джазовый пианист Ари Эрев знает о джазе всё и даже немного больше, чем всё. Он – один из наиболее заметных музыкантов и создателей израильской джазовой сцены

«Течение воды, мне кажется, схоже с музыкой. Как река, которая течет в одном направлении и никогда не возвращается, никогда не повторяет самое себя, так и музыка, в особенности джаз – будто бы все время то же самое, ни никогда не одно и то же» – так говорит о музыке Ари Эрев, один из самых мелодичных и эмоциональных современных джазовых пианистов и композиторов Израиля.

Вместе со своими коллегами – джазовым трио (барабанщик Амир Бар Акива и контрабасист Асаф Хакими) Ари Эрев даст концерт в четверг, 13 апреля в музее Иланы Гур в Старом Яффо.

Джазовый критик Эдвард Бланко охарактеризовал Ари Эрева как «… одного из лучших пианистов на международной джазовой сцене сегодня». Ари Эрев сочетает в своей игре сложные гармонические джазовые элементы с латиноамериканскими ритмами и темпераментом, импровизируя под влиянием музыки Центральной и Южной Америки и фортепианной традицией мира классической музыки.

Ари Эрев выступал и записывался с ведущими джазовыми музыкантами в Израиле; в последние годы много выступал в Европе в сотрудничестве с известными европейскими джазовыми музыкантами в Венгрии, Швейцарии, Германии и Чехии.

На концерте 13 апреля, среди прочего, будет представлена ​​оригинальная музыка Ари Эрева из его последнего альбома «Close to Home», а также из его предыдущих альбомов. В программу также включены несколько латиноамериканских пьес и джазовые аранжировки израильских песен. Музыкальный критик Йоси Херсонский так написал об альбоме «Close to Home»: «Этот альбом заставляет вновь и вновь переслушивать его, чтобы снова оказаться в потоке звуков, в мире, полном мелодии и импровизации, эмоций и чувств».

Пианист и композитор Ари Эрев в своей игре сочетает глубокий классический оттенок и интимный, деликатный и эмоциональный стиль, вдохновленный такими пианистами, как Билл Эванс, Кенни Баррон и Фред Херш, а также стилем энергичных латинских ритмов – как у пианистов Мишеля Камило и Мишеля Петруччиани. Все это позволило Ари Эреву создать свой собственную зрелую исполнительскую манеру, а его трио внести в музыку особые флюиды. Родившийся и выросший в Израиле, пианист Ари Эрев начал свое музыкальное образование, изучая классическое фортепиано. Джазом он увлекся уже в 17 лет, благодаря отцу, пианисту-любителю, игравшему джаз дома. Позже Ари изучал джаз и импровизацию, учился также и в Музыкальной академии Рубина в Тель-Авиве. Ари Эрев регулярно играет и выступает в лучших джаз-клубах Израиля, в том числе «Левонтин 7» и «Шаблуль Джаз» в Тель-Авиве, в «Желтой подводной лодке» в Иерусалиме, а также на фестивалях в Европе и Израиле.

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Трио Ари Эрева. Всё о джазе.

Музей Иланы Гур. Четверг, 13 апреля 2023 года

Ари Эрев – фортепиано.

Амир Бар Акива – ударные.

Асаф Хакими – бас.

19:00 – экскурсии по музею на русском языке и иврите

20:00 – концерт в главном зале музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://tinyurl.com/2p95z9ha или по телефону 03-6837676.

Страницы мероприятия – https://www.facebook.com/events/740876190826750 и

אירועים במוזיאון אילנה גור (ilanagoormuseum.org)

Web http://arierev.com

Youtube http://youtube.com/arierev

Spolify https://open.spotify.com/artist/7M7BCmUydgKNTx2ckkFFeF

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Все фотографии (© Gangi N All That Jazz) предоставлены Ари Эревом