«От штетла до Бродвея: песни, ставшие джазом» — концерт джазового трио Гилада Хацава в музее Иланы Гур 10 сентября

10 сентября в музее Иланы Гур в старом Яффо пройдёт концерт трио Гилада Хацава — специальная программа, созданная для этого музея, «От штетла до Бродвея: песни, ставшие джазом». Это вечер о том, как мелодии еврейских композиторов из Восточной Европы и Америки, писавших музыку для Бродвея, со временем стали частью мирового джаза. В программе — современные аранжировки, импровизация и короткие истории о самих песнях: как они рождались, как попадали на сцену и почему их до сих пор исполняют.

Играет электрик-трио Хацава: Гилад Хацав — клавишные и аранжировки, Шарон Петровер — ударные, Йоэль Шарвит — бас-гитара. Трио уже не раз выступало в музее Иланы Гур и хорошо знакомо здешней публике, а также известно по клубам по всей стране и по гастролям в Европе и Японии. В этой программе джазовые стандарты меняют ритмический рисунок и звучат в африканских, латиноамериканских и средиземноморских размерах, иногда сбиваются с привычного счёта и снова его находят. Музыка этого трио захватывает с первых минут — не только благодаря изобретательности аранжировок, но и разнообразию стилей и ритмов, тому, как постепенно раскрывается структура мелодий, и слаженности, которая появляется только после многих лет совместной игры.

Сам Гилад Хацав (https://gilad.bandcamp.com/)- пианист, энергичный под стать своему возрасту, и человек, для которого джаз давно стал не только профессией, но и делом жизни. Начал играть на фортепиано в шесть лет. Учился в школе искусств имени Тельмы Йелин, уже в старших классах сочинял и аранжировал музыку, играл с рок-группами. Затем изучал звукорежиссуру, а после — композицию и джаз в Иерусалимской академии музыки, которую окончил с отличием в 2006 году.

С тех пор Хацав — не только исполнитель, но и один из тех, кто активно развивает джазовую сцену в Израиле. Он выпустил три альбома под общим названием Jazz from the Middle to the East, изданные на независимом лейбле и вышедшие также в Японии. Организовывал выступления для ЮНЕСКО в честь Международного дня джаза в Израиле (2015–2017), вёл независимые джазовые циклы в тель-авивских клубах «Harash» во Флорентине и «Шапель», собирая на них сильные составы музыкантов. С 2011 года его трио регулярно играет в известных израильских джазовых клубах, а сам Хацав проводит мастер-классы по миру — в Германии, Франции, Англии, Нью-Йорке.

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Музей Иланы Гур. Четверг, 10 сентября 2026 года.

Трио Гилада Хацава. От штетла до Бродвея: песни, ставшие джазом».

Гилад Хацав – фортепьяно и аранжировки

Йоэль Шарвит – бас-гитара

Шарон Петровер — ударные19:00 экскурсии по музею

20:00 концерт

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) — 120 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/gilad-chatsav-trio/ или по телефону 03-6837676.Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке — https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея — http://www.ilanagoormuseum.org/

Photo © Peter Vit