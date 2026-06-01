Новая программа джазового квинтета гитариста Янива Керема: музыка на крыше музея

11 июня 2026 года гитарист и композитор Янив Керем представляет на крыше Музея Иланы Гур в Старом Яффо свою новую программу. Этот концерт предваряет выход второго студийного альбома его коллектива, для которого Керем собрал сильный и сыгранный состав музыкантов, каждый из которых входит в израильскую джазовую элиту.

Янив Керем — фигура в израильском джазе самобытная. Получив академическое образование в амстердамской консерватории после колледжам музыки «Римон», он выработал узнаваемый авторский стиль. В его композициях логика классической полифонии естественно сочетается с энергетикой нью-йоркских клубов и тонкими локальными интонациями. Его дебютный диск Sand in My Eyes наглядно продемонстрировал умение балансировать между минималистичной прозрачностью и сложными интеллектуальными аранжировками, в которых угадывалось влияние Мориса Равеля и Густава Малера.

Спустя без малого десять лет после знакового дебюта Янив Керем появляется перед публикой не только как лидер своего джаз-бэнда, но и постоянно участвует во многих других составах джазовой сцены Израиля. В частности, он является постоянным гитаристом Тель-Авивского джазового оркестра и джаз-оркестра Хайфского симфонического оркестра. Его профессиональный бэкграунд широк: от работы в Камерном театре (включая постановку «Трехгрошовой оперы») до сотрудничества с ведущими израильскими артистами — Алоном Олеарчиком, Мариной Максимилиан и Каролиной.

Новая программа Керема — это исследование возможностей гитарного джаза, который сегодня во многом диктует тренды на мировой сцене фьюжна. Музыка квинтета подвижна и контрастна: плотные, технически сложные ритмические структуры сменяются здесь моментами абсолютной тишины и прозрачности.

Для реализации этих замысловатых партитур Керем пригласил музыкантов, чьи имена гарантируют высочайший уровень исполнения:

Коби Саломон (саксофон) — признанный мастер духовых инструментов. Его соло — это всегда осмысленная и изящная музыкальная история, а его чуткость к авторскому материалу Керема давно стала важной краской в звучании ансамбля.

Асаф Хакими (контрабас) — авторитетный израильский басист, за плечами которого десятилетие активной работы на джазовых площадках Нью-Йорка. Он обеспечивает проекту надежную, глубокую и гибкую ритмическую опору.

Рои Олиэль (ударные) — барабанщик с редким музыкальным мышлением. Обладая уникальной манерой, Рои умеет обрисовывать форму произведения буквально несколькими точными акцентами. Как лидер собственного секстета, он мгновенно улавливает любые композиторские нюансы.

Итай Шимхович (фортепиано) — молодой и очень одаренный пианист, вошедший в состав коллектива в 2022 году. Этот концерт — редкая возможность услышать Итая в Израиле: в июне он окажется дома всего на несколько дней, в коротком перерыве между интенсивными мировыми гастролями в составе ансамбля знаменитого контрабасиста Авишая Коэна.

Янив Керем — гитара

Коби Саломон — саксофонист

Рои Олиэль – ударные

Асаф Хакими – контрабас

Итай Шимхович – фортепиано

19:00 экскурсии по музею

20:00 концерт в главном зале музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и пиво на крыше музея) — 120 шекелей.

Фото — © Аркадий Митник – предоставлено Янивом Керемом