Верхнее фото: אמנות התיבה צילום באדיבות מוזיאון הטבע התנכי

В Израиле есть десятка полтора музеев природы, естествознания, натуральной истории: названия и специализации музеев варьируются; распложены они от границы северной до южной, с концентрацией в центре. Именно в центре, около Бейт-Шемеша расположен относительно новый (существующий с 2014-го года) Музей библейской (танахической) природы (Библейский музей естественной истории), в котором пару недель назад открылась выставка Art of Ark, на которой представлены 100 трехмерных моделей и картин, изображающих Ноев ковчег. Иллюстраций полно на сайте музея, там же – на сайте – можно почитать много чего интересного. Мне, к примеру, было крайне любопытно прочитать о тех, кто этот музей создал и кто в нем работает, в основном – молодые религиозные люди, любители природы, приехавшие в Израиль из США и ЮАР. По субботам музей закрыт – учтите это, планируя туда поездку с детьми. И, как обычно – лучше заранее заказать экскурсию по музею.

Выставка «Искусство ковчега» проходит в «Зале чудес» музея, что очень правильно, ведь Ной творил чудеса, а история ковчега, всемирного потопа, 40 дней и 40 ночей – одна из самых чудесных и значимых в человеческой истории, и даже в 21-м веке Ноев ковчег – по прежнему символ, в том числе и символ сохранения дикой природы. Кстати, многие природоохранные организации в мире выбрали в качестве своего символа Ноев ковчег.

Центральная часть экспозиции «Искусство ковчега» в Музее библейской природы, готовившаяся полтора года – это собрание десятков моделей Ноева ковчега. Это не детские игрушки, а арте-факты, модели, сделанные как предметы искусства, отражающие культуры тех стран, где они они были созданы, и образы тех животных, которые водятся в той или иной стране. Выставка сочетает искусство с культурой, эстетику с зоологией, географию с библейскими мотивами. На ней представлены экспонаты из 16 стран – от США до Филиппин, от России до Мозамбика. На одной из моделей есть даже единороги! Ковчег с самой большой «зоологической» коллекцией был разработан американским художником Томасом Кинкейдом и содержит 90 пар разных животных, включая дракона Комодо, ленивца, ламантинов и медуз.

Собственно говоря, сам Ной, его жена и сыновья также не забыты, и потому на выставке можно увидеть китайского раскосого Ноя на ковчеге в виде корабля-дракона в окружении панд, тигров и азиатских водяных буйволов; темнокожего Ноя в ковчеге из Камеруна и даже аборигена Ноя в ковчеге из Австралии

В «арктическом» ковчеге можно увидеть северных оленей, белых сов и белых медведей, а в африканском деревянном ковчеге из Кении – слонов, антилоп-гну и бородавочников. Есть на выставке крохотные жестяные фигурки, есть огромные модели с десятками вырезанных вручную животных, в том числе и с такими редкими и необычными как ленивцы, муравьеды и утконосы. Одна из моделей представляет собой процесс строительства ковчега, когда животные приходят на помощь Ною – слоны тянут стволы, бобры их «распиливают». Ковчег, модель которого построил директор музея, раввин д-р Натан Слифкин – «Ковчег на грани исчезновения» – содержит 24 вида животных, находящихся под угрозой исчезновения, включая панд, горилл и белых медведей, а также три вида, которые фактически исчезли из мира – дронт, дикий бык и тасманийский волк.

Коллекция ковчегов завета в Музее библейской природы является единственной в мире, которая обращается к мотивам ковчега с географическо-зоологической точки зрения. Ной, судя по всему, был одним из первых, кто занялся экологией и проблемой охраны окружающей среды и природы – так что эта выставка в наши дни весьма актуальна.

Коллекцию художественных моделей со всего мира дополняет масштабная модель библейского ковчега. На выставке также представлены мозаики из древних синагог и живописные полотна.

Еще одна цель и выставки, и музея – объяснить символизм, заложенный в ТАНАХе, Мидраше и Талмуде через более глубокое понимание земли Израиля, чья флора, фауна и ландшафты служили фоном для большей части библейского повествования. Музей «выводит» посетителей за пределы текста, одновременно тексты «оживляя».

Кроме того, в Музее библейской природы есть самая большая коллекция шофаров в мире, внушительная коллекция раковин и ракушек, коллекция минералов и крайне редких экспонатов и многое другое.

Музей библейской природы был основан в Бейт-Шемеше в 2014 году, в 2020-м году переехал в новое здание при въезде в Бейт-Шемеш. Музей – детище раввина доктора Натана Слифкина, ставшее результатом его страсти к животному миру и десятилетий изучения и преподавания «библейской» натуральной истории.

https://www.facebook.com/tevatanachi/

https://www.biblicalnaturalhistory.org/

Маша Хинич. Все фотографии предоставлены пресс-службой Музея библейской природы