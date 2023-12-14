Artarea Doc: искусство и надежда

Верхнее фото – © Ольга Плеханова

В начала декабря в хайфском «Бабеле» прошел вечер, посвященный художнику Александру Горенштейну, сумевшему показать в своих работах динамичную судьбу двадцатого века, отразившуюся и на его жизни. Фильм из цикла «Art | No hope: Искусство в отсутствии надежды» о художнике Александре Горенштейне режиссера Александр Кучерявого представляла студия независимого авторского документального кино о художниках Artarea Doc , основанная в 2020 году режиссером Даниилом Капланом и врачом-биофизиком Ольгой Плехановой. Александр Кучерявый – известный фотограф и оператор, сделавший уже два документальных авторских фильма; его первую работу о хайфской художнице Анне Лукашевски – https://www.youtube.com/watch?v=FSCxZ9aPv9A также отличает особый авторский почерк.

В 2023-м у студии появился одноименный канал на YouTube. Сегодня в архиве Artarea Doc уже 10 документальных лент, герои которых – художники из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, отличающиеся «лица не общим выраженьем», не говоря уже об своеобразии их мировоззрений, творческих подходов и авторских почерков.

Я заинтересовалась этой студией, и вот выжимка из того, что легко удалось найти в сети. Ниже – ссылки на полные тексты.

Вглядеться в каждого пристрастно и пристально, приблизить зрителя к их внутреннему «я», попытаться проникнуть в таинства мастерства – примерно такие задачи ставит перед собой Artarea Doc, и, надо сказать, успешно с ними справляется. И дело не только в содержании фильмов, но и в том, каким киноязыком рассказаны эти истории: они превосходно сняты, с отличной операторской работой, грамотным монтажом, интересными саундтреками и своей внутренней драматургией.

В общем, слова о том, что Artarea Doc создана для тех, «кому важен уникальный взгляд на искусство», его команда из раза в раз подтверждает каждой новой лентой. Убедиться в этом может любой желающий, пройдя по ссылке https://www.youtube.com/@ArtareaDoc .

На вопросы «как преодолеть», «как сохранить себя», «как выйти на ту сторону, где яркость, своеобразие и свобода не подавляются» – и отвечает цикл авторских фильмов творческого объединения Artarea Doc, получивший название в честь трезвого понимания сложившейся картины нашей жизни: Art | No hope (Искусство в отсутствии надежды).

Режиссер, редактор и сооснователь Artarea Doc Даниил Каплан рассказывает в одном из интервью:

«Сама идея проекта и оформление нас в рабочую группу документалистов произошло в 2020 году. Наш продюсер Ольга Плеханова – по основной работе врач-биофизик, и еще коллекционер-искусства, поэтому она много общается с московскими художниками, которые потеряли возможность выставляться в галереях во время пандемии. Мы стали думать, как посодействовать творчеству художников и поняли, что можем снимать о них кино.

Первым нашим опытом стал фильм о художнике Игоре Ермолаеве — «Клондайк маленьких красивых открытий», следом мы выпустили фильм «Письма из прошлого к Мише Тихонову в ч/б» про Михаила Тихонова. Так у нас началась регулярная работа над фильмами о художниках.

Ковид прошел, но у нас остался материал. Мы поняли, что нам надо развиваться: организовались в творческое объединение, запустили YouTube-канал, создали свой собственный производственный цех, где можем записывать, монтировать и собирать фильмы.

К нам стали подключаться новые авторы – иногда они снимают фильмы сами, но не без нашего участия. Мы занимаемся художественным руководством, которое включает продюсирование и редактирование материала, чтобы фильмы имели общие стилистические черты, и у нас органично складывался канал.

У нас формируется цикл Art | No hope. («Искусство в отсутствии надежды») о художниках, которые при довольно подавляющих внешних обстоятельствах находят ресурсы для творчества.

Художников мы выбираем в зависимости от целого ряда факторов. Например, я сам ориентируюсь на способность художника почувствовать, что происходит вокруг него и выразить себя относительно истории. Главный критерий мы сформулировали так — личность и философия в искусстве. Мы балансируем между мейнстримом и андеграундом, не ограничиваемся ни молодыми, ни уже состоявшимися художниками, а ищем какую-то опору, внутреннее самоощущение искусства в лицах, характерах, судьбах.

Наша задача — презентовать художника и продемонстрировать его живой индивидуализм шире, чем через показ его работ — с этой задачей вполне справится музей и коллекционеры. Не станет художника — его работы уйдут на стены и сами себя будут отлично представлять. А нам хочется человечности, творческого взгляда самого художника на его искусство. В самом начале мы еще не могли так ясно сформулировать, чем и зачем мы занимаемся, но теперь пришли к такому определению.

Мы не делаем рекламу и не берем государственные гранты – это для нас принципиально. Мы — независимое творческое объединение и у нас есть канал независимого авторского кино. Нам важно сохранить свой уникальный стиль и под рекламным давлением не уйти в блогосферу или сильно зарегулированный телевизионный формат под влиянием государства.

Мы не берем деньги с героев наших фильмов – это основа этики документалиста. Как и многие авторы мы начинали свой путь на собственные средства, первые фильмы спонсировала наш продюсер Оля Плеханова.

Мы также хотим избежать излишней массовости искусства. Она не является гарантией качества продукта. Чем более он массовый, тем более он за собой имеет беглое, поверхностное суждение. Нам бы хотелось избежать и того, и другого. Между тем, чтобы быть понятным первому встречному и подготовленному собеседнику, есть очень большое, неисследованное пространство… И оно на самом деле абсолютно свободно, потому что в этой нише сложно и дорого работать, в ней нет твердых гарантий успеха и заработка. И если ставить такую цель, есть риск, что провалишься или собьешься на одну из крайностей».

Artarea Doc – свободная артель авторского кино о художниках, философии и личности в искусстве, восходящая к традиции арт-самиздата и существующая на принципах независимого партнерства. Успехи и опыт прошедших трех лет активной деятельности, прежде всего, доказывают ценность взгляда на творчество художника через объектив кино-камеры для его уже существующего зрителя, кино позволяет ему по-новому пережить, освежить, уточнить и переоткрыть давно знакомое творчество любимого художника, изменяется временами и характер его искусства, художник может перейти на новый этап под воздействием работы с ним документалиста.

Следование принципам общедоступности искусства и праву каждого знакомиться с творчеством художников привели к созданию одноименного канала Artarea Doc в 2023 году.

Коллекция фильмов постепенно пополняется, в настоящий момент героями фильмов Artarea Doc стали столь разные по темпераменту, стилю и творческой манере, положению, взглядам и статусу художники – от хорошо известного круга галереи «Ковчег» до молодого неофициального искусства. Для современного зрителя нет отличий состоявшегося заслуженного художника и того, кто только открывается и находит себя. Интерес определяется впечатлением, реакцией, нет больше авторитета титулов и званий. Искусство освобождается от мешавшего ему канона, шаблона и пиетета неискушённого зрителя.

Artarea Doc существует на ценностях полной авторской свободы, стараясь запечатлеть то уникальное состояние, в котором пребывает художник, двигаясь к воплощению задуманного.

Сообщество, сложившееся вокруг деятельности и фильмов Artarea Doc, в открытой группе фейсбука «Артерия: кино о художниках» объединяет более тысячи участников, в профессиональной работе связанных очень тесно так или иначе с искусством как кино, так и живописи.

Судьба развития искусства на определенном срезе времени, возможно, ценность деятельности Artarea Doc в этом – показать не тусклую, не высохшую до сих пор сочную и яркую палитру артистизма современного искусства, его не застывшую, не затвердевшую основу, достаточно живой, не сковываемой общественным присутствием, вне формата телевидения и блога. Попытка давно назревшая и явно находящая отклик в умах и настроении зрителей, к сожалению, не имеющая достаточной поддержки. Artarea Doc, таким образом, решает задачу само-существования интереса к художнику, наполняемости его творчества кислородом свободы от внешнего к нему внимания кино. Artarea Doc – это постоянно продуцируемый процесс кино-присутствия.

Artarea Doc пытается привести зрителя к живому, не утилитарному ощущению искусства и дать художнику возможность самостоятельно, без промежуточных соединений и разного рода посредничества, определить себя, перед зрителем поставив тот набор условий, который сам художник примеряет к своему творчеству, попытка уйти в мир чистой магии искусства.

https://artareadoc.com/

https://youtube.com/@ArtareaDoc

https://www.facebook.com/groups/artareadoc/

https://www.thevanderlust.com/ru/city/moscow/mr-vanderlust/news/6052.html

https://artambassadors.info/data/articles/2023/artarea_doc/

https://docfilms.space/read/talks/daniil-kaplan-my-svodim-hudozhnika-dokumentalista-i-hudozhnika-rabotayuschego-s-kraskoy-i-kistyu-na-holste/

https://discours.co/articles/culture/art-area-doc-interview