ArtBooks = ArtPort

Верхнее фото – © Artport BookFair_credit © Arkady Spivak (предоставлено пресс-отделом ArtPort)



Ярмарка альбомов по искусству и книг художников пройдет в тель-авивском центре ArtPort с 3 по 6 мая 2023 года. Адрес: улица ха-Амаль 8, Тель-Авив Среда и четверг 12:00-22:00 | Пятница 10:00-16:00 | Суббота 10:00-18:00. https://www.artport.art/fair/artbookfair2023

В прошлом году более 5000 человек посетили книжную ярмарку «ArtPort». В этом году ярмарка проводится уже в 5-й раз и на ней будут представлены более 400 книг более 200 художников. 20 книг сделаны специально для этой ярмарки и будет на ней 20 мероприятий (если не игра слов, то игра чисел) – доклады, панели, презентации книг художников, выпущенных в этом году, наряду с новыми работами и художественными экспонатами, созданными специально к этому мероприятию в дни, посвященные книгам и искусству.

Первая книжная ярмарка художников в Израиле прошла в ArtPort в 2015 году и сразу привлекла внимание и посетителей и любителей книг об искусстве. Отчасти та первая ярмарка даже вызвала некий книжный бум. После перерыва в несколько лет из-за переезда в новое здание и ограничений коронавируса, в прошлом году ярмарка книг в ArtPort вернулась – вновь с тысячами посетителей и книгами художников, выручка от продажи которых (книг, разумеется) полностью перечисляется участвующим художникам

Artbooks – книги художников, представленные на ярмарке – это уникальные художественные объекты, результата отдельной деятельности художников. Некоторые их них сопровождают выставки, другие подводят итоги, все вместе создают новый мир. Фотография, живопись, печать и иллюстрация, твердые обложки рядом со скрепленными вместе страницами. Слова, вплетенные в изображения; изображения, которые становятся историей; просмотр, который превращается в путешествие. Книжная ярмарка становится захватывающим мероприятием. Выбор книг на ярмарке варьируется от книг, нарисованных и переплетенных вручную, до напечатанных в типографии, от тиража в тысячу книг до издания одной уникальной и особенной книги

Ярмарка проводится в сотрудничестве с книжным магазином Magazine 3 в Яффо

Расписание мероприятий – на сайте –https://www.artport.art/fair/artbookfair2023

ArtPort – это арт-центр, основанный семейным фондом имени Тэда Арисона, уже 11 лет работает на некоммерческой основе для продвижения и развития современного искусства в Израиле. Посредством конференций, выставок, профессиональных семинаров для художников и выдающейся программы проживания в Израиле Artport работает над тем, чтобы голос художников был услышан в общественной сфере и продвигал связи между искусством и обществом. В рамках программы резидентуры шесть израильских художников участвуют в годовой программе Mishkan Oman, в рамках которой они получают студию, ежемесячную стипендию, а также поддержку и руководство в создании проекта. Наряду с ними работают иностранные художники и кураторы, которые приезжают на более короткие сроки. На данный момент в программе приняли участие около 60 израильских художников и около 60 зарубежных художников

Artport TelAviv, основанный в 2011 году, является ведущим центром современного искусства и домом для программы residence в Израиле

ArtPort был основан по инициативе Джейсона Арисона, председателя Фонда семьи Теда Арисона – https://www.arisonfoundation.com/ и работает при полной поддержке Фонда. ArtPort продолжает обширную деятельность семьи Арисон по инициированию и поддержке ведущих проектов в области культуры и искусства в Израиле и США.

В период с 2011 по 2017 год ArtPort работал в комплексе на улице Бен-Цви в Тель-Авиве. В тот комплекс входили восемь студий, галерея и открытая площадка, на которой наряду с многочисленными художественными мероприятиями устраивались вечеринки, обеды, кинопоказы и многое другое. Весь комплекс был снесен для будущей застройки, и в 2019 год ArtPort переехал на улицу Ха-Амаль на юге Тель-Авива.

Также в ArtPort придумано: периодические выставки имеющих к ArtPort отношение художников в просторной галерее на первом этаже белостеннного здания; лекции, встречи и фестивали на всех остальных этажах круглый год. Всё, что происходит в ArtPort формируется вокруг вопроса «что такое будь художником», на которой до сих пор никто однозначно не ответил. Но может ответ на этот вопрос можно найти в книжках?