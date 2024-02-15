АРТУР АСТМАН и «АЛТАРЬ» – суббота, 17 февраля, 18:00, в Дизенгоф-Центре

Три «А» обязывают… Артур Астман – актер, художник, хореограф, сам себе режиссер и перформер – показывает в театре «Клипа» спектакль «Алтарь» о «празднике труда, превращающем неизведанную площадку в объект пространства, в пристанище, в убежище и в храм».

Другими словами, Артур Астман приглашает зрителей погрузиться в четырехмерное пространство студии: время + 3 измерения, в котором он создает уникальную конструкцию на глазах у публики в real-time.

Эта конструкция создается из вещей, найденных и подобранных на улице в день спектакля. Никакой предварительной подготовки предметов не существует – процесс рождения структуры происходит перед зрителями без предварительного планирования. Проект возникает на глазах, а вектор его создания определяется желанием формировать новые связи между различными меняющимися элементами.

Спектакль созидается в пространстве между сакральным и профанным, на переходе между обыденным и ничем не примечательным к филигранному и совершенному. Действие поначалу носит формальный механический характер, постепенно перетекая в танцевальную драму, в ритуальный танец священнослужителя на церемонии.

Границы между материальным и воображаемым стираются в процессе создания структуры-конструкции, которая сама по себе – и пространство и объект, и претендует на внимание зрителей: эту конструкцию, возникающую в студии, нельзя проигнорировать. Эта сымпровизированная конструкция, этот объект пространства требует внимания и получает его. И еще надо помнить, что слово «альтер» на иврите означает то, что возникает сразу же, то что сымпровизировано (импровизировать – לְאַלתֵר).

Возникающая в каждом представлении структура – новый храм, новая формальность – несет в себе новую конструктивную логику, новый синтаксис, а хореография танца меняется в зависимости от найденных предметов, собранных в тот же день (эти предметы – строительные блоки возводимого алтаря).

Подобное действие ставит под сомнение концепцию «сакрального»: что превращает повседневное или даже бессмысленное и стохастическое в священный объект, обладающий особым предназначением и благостью?

Это награда за сизифов труд? Может быть, только наши намерения и желания преобразуют предметы в нечто трансцендентное и уникальное, нечто простое – в потустороннее? Будет ли присутствие других наблюдателей – то есть зрителей – доказательством святости трансформации? Ведь они пришли на спектакль и значит, все это не просто так…

А танец у алтаря? Танец, рисунок которого исчезает в то же мгновение, что и появляется – это и физическая и иллюзорная фиксация цели: придать формальный статус объекту, которого только что не было, и вот он возник, и снова исчез – структура сформировалась, а потом растворилась в пространстве. Танец – символ новой жизни, возможной жизни, если получится.

Артур Астман— актер, художник-постановщик, хореограф и танцор. Он присоединился к коллективу театру «Клипа» в 2014 году, а с 2015 года стал штатным хореографом «Клипы». Последней его работой стал перформанс «Картошка с праздником» при участии Рафаэля Хаугаса.

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«Алтарь»

Постановка и исполнение – Артур Астман

Художественное руководство – Идит Херман

Фотография- max poly

Графический дизайн – Матан Шалита

Особая благодарность Илане Беласен.

Театр «Клипа»

Тель-Авив, улица рав Кук, 37. Телефон – 03-6399090

АЛТАРЬ 17.02.24 | 18:00 – Театр «Клипа»

https://www.clipa.co.il/product/altar-10-02-24-1800/

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Показ проходит в Dizengoff Center на -1-м этаже дизайнерского бутика (в проходе между корпусами А и Б)

Страница театра «Клипа»

https://www.facebook.com/clipatheater

Страница мероприятия

https://www.facebook.com/events/2130904327243680/