«Автономное» биеннале «Эксперименты в обучении» в Гимназии «Герцлия» в Тель-Авиве. Вход свободный. С 31 марта по 13 апреля. https://a-a-b.org/

Словарь грамотности русского языка гласит, что если биеннале – это выставка, то нужно использовать это слово в женском роде, а вот если биеннале – фестиваль, то – в мужском. Здесь же речь идет о выставке-фестивале, все смешалось в нашей стране и в стенах Гимназии. Впрочем, как всегда. Корректоры, крепитесь, я знаю, что вам есть, что возразить и поправить. А для того, чтобы возражать, надо поначалу разобраться, какого рода это биеннале, и посему его стоит посетить. Всё и для всех бесплатно, свободно, в течение пасхальных каникул, с 31 марта по 13 апреля, для всех возрастов. Адрес – Гимназия Герцлия (Улица Жаботинский, 106) , одна из лучших тель-авивских гимназий. Та сама – историческая, основанная еще в 1905 году, чему подтверждение – старые фотографии на стенах. Новое же – во всем остальном: в видео, скульпторах, инсталляциях, перформансах, рисунках, вышивках, в идеях, в технологиях, в подходе к системам обучения.

Это первое биеннале, организованное амутой «Автономное биеннале искусства» – a.a.b, но сразу названное «биеннале» – с надеждой, что его будут устраивать каждые два года с помощью Гимназии «Герцлия», предоставившей свои стены и залы, классы и коридоры первого этажа, но не вмешивающейся в процесс принятия решения кураторами, так что в данном случае форма не определяет содержание. Идеи и их последствия, вся конкретика и перечень мероприятий изложены в брошюре биеннале на 52 страницах – есть что изучать на досуге. Изложены не только идеи, но и перечислены все семинары и лекции, а их много – по несколько каждый день, для всех возрастов, на все вкусы. И, повторю, ВСЁ – БЕСПЛАТНО.

Биеннале организовано благодаря частным пожертвованиям и немного – от шведского посольства, что объясняется просто: главный куратор биеннале Сандра Вейс родом из Швеции и потому смогла привлечь к участию в биеннале несколько шведских художников вместе с 33 другими зарубежными и израильскими – еврейскими и арабскими – художниками. Кураторы работали над выставкой полтора года, деньги собирали полгода. Кредо биеннале – обучение. Обучение, в первую очередь, истории, технологиям, современной эстетике, поведению. Часть гимназистов-тихонистов участвуют в семинарах: учащиеся компьютерного отделения проведут мастер-класс, посвященный искусственному интеллекту. Учащиеся гуманитарного направления рассказывают, к примеру, об истории телеграфа. Учащиеся отделения искусств также примут участие в ряде мероприятий биеннале.

Полностью программа выложена на сайте биеннале. Кстати, сайт переведён на русский язык https://a-a-b.org/ru/ – также благодаря инициативе амуты, за что всем ее добровольцам большое спасибо.

Описать же сами экспонаты – сложно. Одним словом – эксперимент, проходящий в 8 классных помещениях и двух коридорах одновременно, начиная с огромного ржавого колеса у входа в гимназию, спицы которого сплетены в особый орнамент. Из намеков – на одном из «шведских» видео можно не только рассмотреть, но и услышать голоса цветов и растений. Второй намек – работы Эстер Шнайдер. Третий намек – в одном из классов-помещений биеннале рассказывается через инсталляцию и видео удивительная история 500 детей, вывезенных из Австрии и Бельгии еще в 1938 году, сразу после аншлюса, в Швецию и живших там до 1948 года в подобии кибуца, который зарабатывал себе на пропитание изготовлением деревянных игрушек – таких, которые сегодня называются экологичными. Обязательно зайдите и «прослушайте» эту историю. Ведь, напоминаю это биеннале – еще и образовательное, недаром оно также называется Experiments in Learning (Эксперименты в Обучении) и за основу принципов биеннале взят девиз Гимназии «Герцлия» – «Демократия, гуманизм и права человека», который и развит в экспонатах биеннале объединенными усилиями художников, педагогов и кураторов. Без государственной поддержки, без государственной программы и финансирования, этот проект поставил своей целью объединить современное искусство, образование и общество, и стать площадкой для открытого диалога, для обсуждения столь актуального на сегодняшний день вопроса: «Образование – во имя чего?».

Вот что пишут кураторы биеннале:

«Искусство, как показывает выставка, предлагает возврат к фантазии, к обществу, к телесности и к креативному опыту как базе для дальнейшего развития демократии, гуманизма и защиты человеческих прав. Эта же повестка 15 лет назад легла в основу развития Гимназии под руководством ее директора д-ра Зеева Дгани.

В мире, находящимся на грани экологического и культурного коллапса, нам необходимо выучиться заново и учиться иначе. Как мы можем учиться во времена, когда накопление знаний не поспевает за скоростью изменений? Как выстраивать обучение на основе мультикультурного диалога? Как мы учимся помнить и забывать заученное, освобождая место для нового опыта?»

Художники, участвующие в биеннале:

Yusra Abu Kaf, Fatma Abu Rumi, Farid Abu Shakra, Chistine Ödlund, Lina Otom Jak Agolon, Richard Usher, Doaa Badran, Johanna Billing, Erada Jumaa, Essa Grayeb, Manar Zuabi, Kat Tolkovsky, Mark Tribe, Mimi Tasama Sibaho, Cheli Jusewit, Keren Yeala Golan, Arch. Shelly Guggenheim, Hila Laviv, Ohad Meromi, Shira Sagol, Tino Sehgal , Daniel Silver, Rabia Salfiti, Shelly Federman, Ashraf Fawakhry, Sharon Faktorowich Pinkus, Yuli Serfaty, Yara Kassem Mahajneh, Hanna Qubty, Mahmood Kaiss, Dina Shenhav, Ester Schneider

Наряду с выставкой, программа биеннале включает:

«Открытые уроки»

Встречи и мастер-классы, посвященные альтернативным методам обучения, с преподавателями и студентами Гимназии и приглашенными специалистами из разных сфер (подходит для всех возрастов, вход свободный)

Мероприятия, организованные художниками, лекторами и студентами факультета Искусств колледжа Бейт-Берл, курируемые директором программы Рути Села и художниками Кихи Ченом и Гилелем Романом (подходит для всех возрастов, вход свободный)

Семинар-конференция, посвященная искусству и обучению, организованная в сотрудничестве с магистерской программой по художественной политике и теории искусства Академии Искусств «Бецалель», под кураторством директора программы Д-р. Шауля Сеттера Setter). https://a-a-b.org/category/midrasha-events/

Также в программе: создание утопической школы; иллюстрирование ТАНАХа в комиксах; искусство пяти чувств; вводный мастер-класс с искусственным интеллектом; сеансы арт-терапии (предназначены для всех!); создание общественного сада; графический язык протеста; мастерская по изготовлению кремневых инструментов; мастер-класс писательского мастерства; мастер-класс по изготовлению гигантских вывесок и плакатов; мастер-класс по мозаике в стиле Нахума Гутмана; мастер-классы по фотографии, фрески и росписи; изготовление конвертов, обложек и журналов; интуитивная живопись и многое другое.

Лекции.

Встречи и показы новых фильмов.

Мастер-класс магистерской программы по политике и теории искусств.

Часы работы – https://a-a-b.org/opening-hours

Страница биеннале в фейсбуке – https://www.facebook.com/AutonomousArtBiannale

Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться на сайте – https://a-a-b.org/

Маша Хинич. Фотографии предоставлены пресс-службой биеннале a-a-b