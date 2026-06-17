Balloon Wonderland — волшебное королевство из 700 тысяч воздушных шаров

После того как этот проект покорил Европу, грандиозная международная выставка Balloon Wonderland прибывает в Израиль и обещает стать одним из самых ярких событий лета 2026 года! Комплекс «Арена» в Герцлии превратился в настоящее сказочное королевство, где рыцари и принцессы соседствуют с величественными замками, созданными из тысяч воздушных шаров.Balloon Wonderland – одна из крупнейших в мире выставок воздушных инсталляций и самая масштабная из когда-либо проходивших в Израиле. Экспозиция разместится на площади около 2000 квадратных метров и объединит десятки захватывающих дух гигантских композиций и воздушных скульптур. Над созданием проекта работают более 100 художников и мастеров из Израиля и других стран. Для оформления используется свыше 700 000 биоразлагаемых шаров всех цветов и форм.

Гости смогут отправиться в настоящее путешествие по миру любимых детских историй. Роскошные замки, отважные рыцари в сияющих доспехах, принцессы и другие персонажи знакомых сказок – в каждом тематическом уголке вас будут ждать особая атмосфера, великолепные фотозоны и уникальные впечатления. Это не просто выставка, а погружение в живую сказку, где всё вокруг создано из тысяч воздушных шаров.

Помимо впечатляющих надувных инсталляций, посетителей ждут интерактивные зоны, позволяющие принять активное участие в представлении, огромный лабиринт, а также творческая мастерская для детей, где на специальном мастер-классе они смогут создать собственные воздушные фигуры.

Этим летом у вас появится возможность на несколько часов забыть о повседневности и буквально «погрузиться в сказку» — яркую, воздушную, созданную с фантазией и заботой об окружающей среде.

Выставка пройдёт в комплексе «Арена» в Герцлии.

Дни и часы работы в июне 2026 года:

Пятница: с 10.00 до 14.30 (последний вход в 13:00).

Суббота: с 10.00 до 17.30 (последний вход в 16:00).



Дни и часы работы в июле 2026 года:

С понедельника по четверг, а также суббота: с 10.00 до 17.30 (последний вход в 16:00).

Пятница: с 10.00 до 14.30 (последний вход в 13:00).

Билеты в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/86316

Официальный сайт выставки: www.BalloonWonderland.co.il

Photos: Studio Brender

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting