Balloon Wonderland — волшебное королевство из 700 тысяч воздушных шаров

Гости смогут отправиться в настоящее путешествие по миру любимых детских историй. Роскошные замки, отважные рыцари в сияющих доспехах, принцессы и другие персонажи знакомых сказок – в каждом тематическом уголке вас будут ждать особая атмосфера, великолепные фотозоны и уникальные впечатления. Это не просто выставка, а погружение в живую сказку, где всё вокруг создано из тысяч воздушных шаров.
Помимо впечатляющих надувных инсталляций, посетителей ждут интерактивные зоны, позволяющие принять активное участие в представлении, огромный лабиринт, а также творческая мастерская для детей, где на специальном мастер-классе они смогут создать собственные воздушные фигуры.
Этим летом у вас появится возможность на несколько часов забыть о повседневности и буквально «погрузиться в сказку» — яркую, воздушную, созданную с фантазией и заботой об окружающей среде.
Выставка пройдёт в комплексе «Арена» в Герцлии.
Дни и часы работы в июне 2026 года:
Пятница: с 10.00 до 14.30 (последний вход в 13:00).
Суббота: с 10.00 до 17.30 (последний вход в 16:00).
Дни и часы работы в июле 2026 года:
С понедельника по четверг, а также суббота: с 10.00 до 17.30 (последний вход в 16:00).
Пятница: с 10.00 до 14.30 (последний вход в 13:00).
Билеты в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/86316
Официальный сайт выставки: www.BalloonWonderland.co.il
Photos: Studio Brender
Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting