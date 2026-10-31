Верхняя иллюстрация: слева направо- Марк Шагал, «Коричневый натюрморт», 1957; Белла Бризель, «Без названия».

«Любовь к тебе преобразила меня

Как море соленое – в капли дождя»

Йегуда Амихай

Выставка Bella et Marc. La Couleur de l’Amour в тель-авивской Tova Osman Gallery приурочена к предстоящему 140-летию со дня рождения Марка Шагала и открывает цикл международных выставок, посвященных художнику. В воображаемом диалоге экспозиция соединяет произведения Шагала и Беллы Бризель, двух еврейских художников разных поколений. Их разделяют время и масштаб известности, но объединяют культурная память и стремление сделать внутренний мир видимым через цвет и символический образ.

Оба выросли в религиозных еврейских семьях, где Тора и семейная история формировали восприятие мира. Этот ранний опыт позднее вошел в искусство обоих художников. Еще одной точкой пересечения их биографий стал Париж, хотя оказались они там на разных этапах профессионального пути. К моменту переезда у Шагала уже сложился собственный круг тем и образов, Бризель же приехала учиться в École des Beaux-Arts. Но уже в период с 1953 по 1955 год ее работы были отмечены наградами Парижского салона иностранных художников, французских художественных критиков и израильских художников в Париже. Международная среда École de Paris помогла Шагалу и Бризель отточить мастерство, развить индивидуальный стиль и войти во французскую художественную культуру. Для обоих этот город стал важнейшей частью профессиональной и культурной биографии.

Для выставки отобраны произведения послевоенного периода. Шагал представлен литографиями из портфолио Chagall, созданного совместно с французским искусствоведом Жаком Лессенем и выпущенного Maeght в Париже в 1957 году. Оригинальные литографии были отпечатаны в мастерской Mourlot Frères при непосредственном участии художника. Они образуют своеобразную автобиографию в образах: Витебск соединяется с Парижем, прошлое с настоящим, а влюбленные, музыканты, цветы и животные переходят из личной памяти художника в пространство сна.

У Шагала люди, животные и предметы теряют привычный вес и свободно перемещаются в пространстве. Птица и невеста вновь появляются в его произведениях, связывая темы любви, иудаизма и сна. У Бризель лица и фигуры сближаются, множатся и накладываются друг на друга, образуя тесно связанные группы, а мотив глаза превращает сам взгляд в тему произведения. В обоих случаях пространство перестает подчиняться законам физической реальности, а близость, зависимость и защита становятся внутренним содержанием композиции. Эта свобода обращения с реальностью не позволяет свести творчество Шагала и Бризель к одному художественному направлению.

Один из ключей к прочтению их искусства дает психоанализ. После выхода «Толкования сновидений» Зигмунда Фрейда европейская культура получила новый язык для разговора о памяти, скрытых желаниях и бессознательном. Сновидение вошло в искусство XX века как особая форма познания, а сюрреалисты превратили логику сна и свободных ассоциаций в художественный метод.

Сюрреализм возник в Париже в авангардной среде, к которой в 1910-е годы принадлежал и Шагал. В его круг общения входил Гийом Аполлинер, впервые употребивший слово «сюрреализм» в 1917 году. Само движение оформилось позднее, после публикации манифеста Андре Бретона в 1924 году.

Шагал к сюрреалистам не примкнул, однако парящие фигуры, измененные масштабы и свободное соединение образов сближают его искусство с этим направлением. У Бризель ощущение сна рождается из неустойчивости пространства и неразделимости человеческих фигур. Выставка не предлагает искать здесь прямое влияние одного художника на другого. Она показывает, как открытия психоанализа и сюрреализма позволяют увидеть связь между двумя самостоятельными художественными мирами, возникшими в разные периоды XX века.

Название Bella et Marc напоминает о Марке Шагале и его жене Белле Розенфельд. Но на этой выставке рядом с Марком оказывается другая Белла, художница Белла Бризель. Так привычное сочетание имен получает новый смысл. La Couleur de l’Amour, «Цвет любви», отсылает к мысли Шагала о любви как цвете, который придает смысл жизни и искусству.

Связь Шагала с Израилем была глубокой и продолжительной. Он неоднократно приезжал сюда, обращался к библейским сюжетам и создал гобелены и мозаики для здания Кнессета в Иерусалиме. Белла Бризель родилась в Израиле, жила в Тель-Авиве и вошла в историю израильского искусства второй половины XX века. В прошлом году в Тель-Авивском музее искусств состоялась обширная выставка её работ, и одно из произведений, представленных на нынешней выставке, экспонировалось и там. Оба художника обращались к еврейской текстовой традиции: Шагал работал с библейскими сюжетами, Бризель создавала литографии к мистической поэзии Иегуды Галеви.

Поэтому место проведения выставки имеет особое значение. Tova Osman Gallery, одна из старейших независимых галерей Тель-Авива, более четырех десятилетий представляет израильское искусство и соединяет разные поколения художников.

Выбор частично голубого цвета для фона экспозиции связан с произведениями обоих художников. У Шагала синий цвет становится фирменным знаком и передает ощущение неба, мечты и сна, у Бризель вода становится одним из центральных мотивов. Почти двадцать пять лет она жила и работала на Форментере, небольшом испанском острове в Средиземном море, где сформировался ее зрелый художественный язык. Шагал провел последние десятилетия на французском Лазурном Берегу. Средиземное море соединяет эти места с Израилем, где и проходит выставка. Так оформление выставки развивает одну из ее главных тем: связь цвета, еврейской традиции и бессознательного.

В витрине галереи размещена инсталляция современной израильской художницы Хен Шиш. Мотивы глаза, птицы и невесты связывают ее искусство с произведениями Бризель и Шагала, добавляя к их диалогу современный акцент.

В экспозиции представлены произведения Марка Шагала и Беллы Бризель из моей личной коллекции.

Гиора Альтман, куратор, коллекционер и мечтатель

Часы работы галереи

Воскресенье: 11:00–14:00

Понедельник: 17:30–19:30

Вторник: 17:00–19:00

Среда: 17:00–19:00

Четверг: 17:00–19:00

Пятница: 12:00–14:00

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Галерея «Това Осман»: ул. Бен-Йехуда, 100, Тель-Авив — Яффо. גלריה טובה אוסמן, רחוב בן יהודה 100, תל אביב-יפו