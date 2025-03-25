Bloom&Groove, или История одного счастливого хора

Хоровое пение может быть настоящим праздником, что и доказывает женский хор KOLOT TELMA под управлением Марии Тельнов-Арбер. Коллектив, состоящий из 30 талантливых вокалисток, в разные годы репатриировавшихся из стран СНГ, подготовил большой концерт, принцип которого «радость и счастье» и который пройдет 6 мая в Тель-Авиве, в новом концертном зале Центра искусств Яффо. В программе – джаз, классика, фолк, каверы хитов и даже электронная музыка. В гости к хору придут известные музыканты и джазовое трио. так что концерт обещает быть необыкновенным.

Этот концерт называется Bloom&Groove, Он как одеяло в стиле пэчворк – собран из ярких ритмов и нежных мелодий, из классики и грува, из мелодий со всех концов света. Прозвучат и Пьяцолла, и ближневосточный фолк, и джаз, и украинские песни, и израильские – все, что дарит хорошее настроение и надежду, которая нам так необходима. Будут необычные номера, как, например, электронная музыка в хоровом исполнении.Концерт пройдет в сопровождении джазового трио. Вместе с хором выступят и гости – Кама Камила, Ноам Хелфер, классическое сопрано Мария Жубран и другие.



Женский хор KOLOT TELMA собрал женщин-репатрианток. У каждой из них своя профессия и своя история связи с музыкой. Кто-то просто закончил в свое время музыкальную школу, а кто-то и сегодня преподает музыку детям. Но всех их объединяет любовь к пению. Они собираются каждую неделю, чтобы исполнять самую разную музыку и получать радость от самого процесса.«Я из Украины, родилась в семье музыкантов, сидела в оркестровой яме во время всех репетиций и спектаклей. Оказавшись в Израиле, искала что-то для души, для счастья. Когда я пришла в наш хор, девушки меня поразили: какая красота, энергия, блеск в глазах, мелодичность. Я в восторге!» – говорит одна из участниц хора KOLOT TELMAХор уже получил гран-при израильского хорового конкурса «Сулам Мила», выступал вместе со звездами – Мариной Максимилиан-Блюмин, Борисом Гребенщиковым, группой «Йемен Блюз» и другими.

Мария Тельнов-Арбер – профессионал и горячий энтузиаст хорового пения. Она родом из Днепропетровка, где закончила музыкальное училище. В 17 лет приехала в Израиль, училась в Иерусалимской академии. Еще во время учебы попала в «Международный хор» под эгидой ЮНЕСКО, представляла в нем Израиль. За 10 лет объездила с хором много стран, пела на церемонии вручении Нобелевской премии мира в 2011 году. Участвовала в проекте «Мировые голоса», пела в составе Камерного израильского хора.

Маша заражает своей любовью хоровому пению буквально всех. Когда она создавала свой первый хор, то пригласила в него и тех, кто пел прекрасно, и тех, кто вообще не умел. «Пению можно научить – считает она, – а слух можно развить».

Она и сама все время учится. Запись ее мастер-класса со знаменитой Шерил Портер, вокальным тренером мировых звезд, на сегодня имеет почти 3 миллиона просмотров в YouTube. «Ты сделала мой день» – сказала Шерил после этого занятия, на котором Маша открыла для себя новые возможности своего красивого голоса.

«Когда тебе плохо, приходи в музыку, она всегда тебя поддержит» – говорит Маша Тельнов-Арбер. И даже в самые сложные времена с присущей ей энергией делает новые проекты, где буквально каждый может получить эту поддержку.

Таким был проект «Хораоке» – серия бесплатных вокальных мастер-классов: занятия по системе «вокальный круг», которые позволяют начать петь людям, которые совсем этого не умеют. В этом проекте можно было выйти на сцену и спеть у открытого микрофона, а весь зал подпевал. Были благотворительные проекты для детей, для новых репатриантов и т.д.

«Пение в хоре спасает от состояния подавленности, повышает самооценку, меняет жизнь и настроение к лучшему. Я в это свято верю. Сам факт совместного пения очень сближает. Когда люди просто даже дышат вместе – это миг волшебства. А когда люди поют в унисон – происходит чудо. Не так-то легко красиво спеть. В этом есть сила, энергия, мощь. Я это вижу и как дирижер, и как певица, и очень надеюсь, что у меня получается зажечь этот огонь любви к хорам в тех, кто ко мне приходит». Маша Тельнов-Арбер, в интервью Israel Culture.

Часть сбора от продажи билетов будет передана семье старшего сержанта ЦАХАЛа Владислава Сергиенко, недавно трагически ушедшего из жизни. Влад репатриировался в Израиль в 20 лет, служил в армии как солдат-одиночка. Он оставил после себя жену и троих детей. С 7 октября около года Влад участвовал в военных действиях, а вернувшись, покончил с собой. Ему был всего 31 год. Влад не признан павшим солдатом ЦАХАЛа, и его семья не получает такой же помощи государства, как семьи погибших в бою.

Участницы хора приняли решение поддержать семью Влада: его жену Анну, троих маленьких детей и маму Лидию.

Дополнительная информация – https://www.facebook.com/profile.php?id=61574442713286

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Концерт Bloom&Groove женского хора KOLOT TELMA

6 мая, вторник, 20:00 – Тель-Авив, Центр музыки и сценических искусств

Заказ билетов https://showman.co.il/e/kolot-telma/

Все фото представлены Maria Arber Events