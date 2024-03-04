«Большая классика» в Ашдоде – ближайшие концерты

Центр сценических искусств Ашдода предлагает жителям города и любителям классической музыки программу 12-го концертного сезона «Большая классика» на 2024-й год. Шедевры классической музыки прозвучат в исполнении таких оркестров, как Иерусалимский Симфонический оркестр, Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы, Хайфский Симфонический, Камерный Оперный Оркестр Ашдода и лучших израильских и зарубежных музыкантов.

Центр сценических искусств в Ашдоде – «Мишкан ле-омануёт» – объявил программу сезона, программу балетных спектаклей, классической и камерной музыки, программу мероприятий для детей и многое другое.

В программах учтены как вкусы широкой публики, так и наиболее взыскательной ее части. Как тех, кто любит легкую классику, так и тех, кто предпочитает слушать редко исполняемые, даже в филармонии произведения, а также и тех, кто ищет качественное времяпровождение для всей семьи.

В этом году «Большая классика» открывает свой 12-й сезон, его программа состоит из нескольких концертов; абонемент пользуется огромной популярностью, в первую очередь, из-за качества программ – по уровню они конкурируют с лучшими залами страны.

В каждом сезоне «Большой классики» есть что-то новое и интересное, что-то будет представлено в Ашдоде впервые, и есть вещи, на которые публике стоит обратить особое внимание. В программе 12-го сезона – разнообразие жанров и композиторов. Много известных, ярких музыкальных произведений, много романтической музыки, любимой публикой, в исполнении выдающихся музыкантов международной сцены.

В программу концертов серии «Большая классика – шедевры классической музыки» включены в этом сезоне произведения: Шостаковича, Чайковского, Шумана, Рахманинова, Бетховена, Альбениса, Де Фальи, Бизе, Рихарда Штрауса, Баха Моцарта, Листа, композиторов XX века и современных израильских композиторов.

В серии участвуют Иерусалимский Симфонический оркестр под руководством скрипача и дирижера Юлиана Рахлина (Австрия), под руководством дирижёра Йи-Ан Сюй (Китай – Израиль); Камерный Оперный Оркестр Ашдода (дирижёр – Ваг Папян); Симфонический оркестр Ришон ле-Циона (дирижёр – Дан Этингер), Хайфский Симфонический Оркестр (дирижер – Эйтан Шмайсер).

Среди солистов серии «Большая классика»: скрипач Юлиан Рахлин, солистки Израильской Оперы – Ира Бертман и Шай Блох, лауреат конкурса Артура Рубинштейна пианист Даниэль Чобану, скрипач Стефан Ружье и другие.

Редактор всех концертных программ классической музыки – Янина Кудлик, директор ашдодской консерватории «Акадма».

Воскресенье 10.03.2024, 20:30

«Император». Концерты для фортепиано и оркестра

Иерусалимский Симфонический Оркестр

Дирижёр – Йи-Ан Сюй (Китай – Израиль)

Солисты – Итамар Файнберг, Йонатан Сеник, Яэль Колдовски

В программе:

Концерты для фортепиано с оркестром:

Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини

Бетховен. Концерт №5 «Император»

Шопен. Концерт № 2 фа-минор

https://www.mishkan-ashdod.co.il/event.asp?event=5108

Пианист и дирижер Йи-Ан Сюй родился в Шанхае в 1979 году. В 2005 году был назначен преподавателем Музыкальной академии Бухмана-Мета в Тель-Авивском университете, а затем старшим преподавателем кафедры оркестрового дирижирования, а также преподавателем и концертмейстером вокального отделения. В 2019 году по решению маэстро Зубина Меты и маэстро Лахава Шани, Йи-Ан Сюй был назначен главным дирижером студенческого оркестра Школы Бухмана-Мета.

Йи-Ан Сюй дирижировал ведущими израильскими оркестрами, такими как Израильский Филармонический оркестр, Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона, Хайфским Симфоническим оркестром, Иерусалимским Симфоническим оркестром, Израильским Камерным оркестром и другими.

Г-н Сюй был главным дирижером Шанхайского симфонического молодежного оркестра, помощником дирижера Симфонического оркестра Шанхайского управления радиовещания, помощником дирижера Шанхайского оперного театра и приглашенным дирижером Симфонического оркестра Макао. Он также работал в качестве педагога и концертмейстера в международном оперном мастер-классе Киари (Италия), а также как педагог и приглашенный концертмейстер в Высшей музыкальной школе Университета Аделаиды (Австралия).

Еще будучи студентом Шанхайской консерватории, Йи-Ан Сюй получил особую благодарность от маэстро Мстислава Ростроповича и маэстро Сэйдзи Одзавы за свои дирижерские способности. Йи-Ан Сюй записал коллекцию из десяти компакт-дисков на лейбле China Record с Шанхайским молодежным симфоническим оркестром.

Четверг, 28.03.2024, 20:30

«Драма Всей Жизни»

Хайфский Симфонический Оркестр

Дирижер – Эйтан Шмайсер

Солистки израильской оперы – Ира Бертман (сопрано),

Шай Блох (меццо-сопрано)

В программе:

Знаменитые арии и дуэты из романтических опер:

Верди (Аида, Дон Карлос, Трубадур), Беллини (Норма),

Пуччини (Мадам Баттерфляй, Сестра Анжелика),

Чайковский (Пиковая Дама, Евгений Онегин)

https://www.mishkan-ashdod.co.il/event.asp?event=5110

Среда 22.05.2024, 20:30

«Гармония в нюансах»

Камерный Оперный Оркестр Ашдода

Дирижёр – Ваг Папян

Солист- скрипач и альтист Стефан Ружье (Бордо, Франция)

В программе:

Франк. Симфония ре-мажор

Макс Брух. Концерт № 1

Лист. Симфоническая поэма «Прелюды» (Les preludes).

https://mishkan-ashdod.co.il/event.asp?event=5112

Стефан Ружье – французский скрипач и альтист – выступает на крупнейших международных сценах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Токио, Пекина, Гонконга, Лондона, Мюнхена.

Поступив в 14 лет в Национальную консерваторию в Париже и получив премии в области скрипичной и камерной музыки, Ружье отправился учиться в Германию, где начал карьеру камерного музыканта исполнителя на альте и скрипке.

Сегодня Стефан Ружье – ведущий солирующий скрипач в Опере Бордо и в Парижской Опере; уже более десяти лет он регулярно выступает вместе со многими ансамблями как во Франции, так и в мире. Ружье регулярно приглашают на известные фестивали, в том числе на фестиваль Бартока в Венгрии, Клостернойбург в Венгрии, Folle Journée в Нанте, на фестивалях в Токио, Бильбао и в других странах.

Стефан Ружье придает большое значение исполнению музыки современных произведений; выступает вместе с «Квартетом Бордо», создает музыку для фильмов, балетов и преподает камерную музыку.

Ружье также руководит несколькими фестивалями камерной музыки во Франции и в других странах, объединяя ведущих солистов и камерных исполнителей. Он создал несколько традиционных музыкальных ансамблей, в том числе Meshouge Klezmer Band, где он играет, сочиняет и поет центрально-европейские народные мелодии, а также ансамбль аргентинского танго, занимается электронной музыкой и музыкой барокко.

Воскресенье 23.06.2024

«День Победы»

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Дирижёр – Дан Этингер

Солист – пианист Даниэль Чобану (Румыния)

В программе:

Григ. Концерт для фортепиано с оркестром

Брукнер. Симфония №4 «Romantic»

https://www.mishkan-ashdod.co.il/event.asp?event=5113

Лауреат 17-го конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна Даниэль Чобану – один из ярчайших исполнителей фортепианной музыки нового поколения; он очень востребован сегодня на концертных площадках мира. Конкурс им.Рубинштейна стал важной вехой в его творческой карьере: выдающийся молодой пианист после восторженных оценок жюри и публики получил целый ряд выгодных контрактов; помимо великолепной техники, жюри отметило его артистическую харизму, умение держать зал, устанавливать контакт с публикой. Чобану исполняет самый широкий репертуар, от классики до джаза, переходит от тонкой лирики к юмору, и делает это легко, элегантно и весело. На своем интернет-сайте он так определяет собственный исполнительский стиль: «Коктейль из классики, леденцов и фейерверков фортепианной музыки».

Чобану окончил Королевскую консерваторию Шотландии. Даниэль Чобану – выпускник Королевской консерватории Шотландии. Все последние годы пианист с успехом выступает на различных международных фортепианных конкурсах. Помимо конкурса имени Рубинштейна, в его активе – конкурс пианистов в Мори (Шотландия), международный конкурс Бромсгров (Великобритания), международный конкурс пианистов им. Адилии Алиевой (Франция), международный конкурс пианистов Андре Дюмортье (Бельгия) и международный конкурс пианистов в Монрон-ле-Бен (Франция). Чобану выступал с симфоническим оркестром Королевской консерватории Шотландии, Филармоническим оркестром Марокко и Королевским шотландским национальным оркестром.

Вот что пишет о его игре Джордж Грелл, критик нью-йорского обозрения классической музыки: «Чобану любит яркие аккорды. Немногие пианисты могут сделать звук «Стэнвея» таким же прекрасным».

*Администрация оставляет за собой право вносить изменения в программу абонемента*

Подробно с программой «Большая Классика – шедевры классической музыки» можно познакомиться на сайте: https://mishkan-ashdod.co.il/cat.asp?category=2055&sub=2060

Продажа абонементов на концерты в кассе Центра сценических искусств Ашдода по тел. 08-9568111 и на сайте: https://bit.ly/3qIhOpY

Билеты на концерты также в кассе «Браво»: https://bit.ly/45lJq34

Фото: Итамар Файнберг – photo © Йоэль Леви, Яэль Колдовски – photo © Олег Коллдовский

Йонатан Сеник – photo © Лацко Пагич

Йи-Ан Сюй – photo © Fred Braunstein

А также: Vasilka Balevskalow, Alex Coman, Haim_Kimhi, Yoel Levi, Marco Borggreve, Oleg Koldovsky, Yossi Zwecker, Mark Zholkovsky, Herve Lefebvre, Haim Kimchi.

Все фотографии предоставлены Ашдодским Центром Сценических искусств

Текст подготовила Маша Хинич

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting