«Большая классика» в Ашдоде – сезон 2023–2024

Центр сценических искусств Ашдода предлагает жителям города и любителям классической музыки программу 12-го концертного сезона «Большая классика» на 2023-2024 годы. Шедевры классической музыки прозвучат в исполнении таких оркестров, как Израильский филармонический, Иерусалимский Симфонический Оркестр, Симфонический Оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы, Камерный Оперный Оркестр Ашдода и других лучших израильских и зарубежных музыкантов.

Центр сценических искусств в Ашдоде – «Мишкан ле-омануёт» – объявил программу следующего сезона, программу балетных спектаклей, классической и камерной музыки, программу мероприятий для детей и многое другое.

В программах учтены как вкусы широкой публики, так и наиболее взыскательной ее части. Как тех, кто любит легкую классику, так и тех, кто предпочитает слушать редко исполняемые, даже в филармонии произведения, а также и тех, кто ищет качественное времяпровождение для всей семьи.

В этом году «Большая классика» открывает свой 12-й сезон, его программа состоит из 8-ми концертов; абонемент пользуется огромной популярностью, в первую очередь, из-за качества программ – по уровню они конкурируют с лучшими залами страны.

В каждом сезоне «Большой классики» есть что-то новое и интересное, что-то будет представлено в Ашдоде впервые, и есть вещи, на которые публике стоит обратить особое внимание. В программе 12-го сезона – разнообразие жанров и композиторов. Много известных, ярких музыкальных произведений, много романтической музыки, любимой публикой, в исполнении выдающихся музыкантов международной сцены.

В программу концертов серии «Большая классика – шедевры классической музыки» включены в этом сезоне произведения: Шостаковича, Чайковского, Шумана, Рахманинова, Бетховена, Альбениса, Де Фальи, Бизе, Рихарда Штрауса, Баха Моцарта, Листа, композиторов XX века и современных израильских композиторов.

В серии участвуют Иерусалимский Симфонический Оркестр под руководством скрипача и дирижера Юлиана Рахлина (Австрия), под руководством дирижёра Иен Шу (Китай – Израиль ) и под руководством Кристоффа Альтштадта (Германия); Камерный Оперный Оркестр Ашдода (дирижёр – Ваг Папян), Израильский Филармонический Оркестр (дирижёр и ведущий – Лахав Шани); Симфонический Оркестр Ришон ле-Циона (дирижёр – Дан Этингер), ансамбль «Мульти-Пиано», Хайфский Симфонический Оркестр (дирижер – Эйтан Шмайсер).

Среди солистов серии «Большая классика» скрипач Юлиан Рахлин, солистки Израильской Оперы – Ира Бертман и Шай Блох, лауреат конкурса Артура Рубинштейна пианист Даниэль Чиобану, скрипач Думитру Почитару и другие.

Редактор всех концертных программ классической музыки – Янина Кудлик, директор ашдодской консерватории «Акадма».

Подробная программа:

Двенадцатый Концертный сезон 2023 – 2024

Открытие сезона – Концерт №1

Воскресенье 08.10.2023

«Festive Overture»

Иерусалимский Симфонический Оркестр

Дирижёр – Юлиан Рахлин (Австрия)

Солист – Юлиан Рахлин, скрипка

В программе:

Шостакович – «Festive Overture», ля мажор, оп. 96

Чайковский – Концерт для скрипки с оркестром, ре мажор, оп. 35

Чайковский – Симфония №4, фа минор, оп. 36

Концерт №2

Четверг 02.11.2023

«Император»

Иерусалимский Симфонический Оркестр

Дирижёр – Иен Шу (Yi-An Xu), (Китай – Израиль)

Солисты – Итамар Файнберг, Йонатан Сеник, Яэль Колдовски

В программе:

Концерты для фортепиано с оркестром:

Шуман – Концерт ля минор

Рахманинов – Рапсодия на тему Паганини

Бетховен – Концерт №5 «Император»

Концерт №3

Среда 27.12.2023

«Ароматы Испании»

Камерный Оперный Оркестр Ашдода

Дирижёр – Ваг Папян

Солист и ведущий – Йорам Зербиб, гитара

Солисты – Мириам Родригез – Бролов (Словакия),

Одед Шуб, гитары

В программе: произведения композиторов: Альбенис, Де Фалья, Гранадос, Бизе, Родриго, Роланд Диес, Турина

Концерт №4Четверг 18.01.2024

«Драма Всей Жизни»

Хайфский Симфонический Оркестр

Дирижер – Эйтан Шмайсер

Солистки Израильской Оперы – Ира Бертман (сопрано),

Шай Блох (меццо-сопрано)

В программе:

Знаменитые арии и дуэты из романтических опер:Верди (Аида, Дон Карлос, Трубадур), Беллини (Норма),

Пуччини (Мадам Баттерфляй, Сестра Анжелика),

Чайковский (Пиковая Дама, Евгений Онегин)

Концерт №5

Понедельник 12.02.2024

«Гранд Дуо для 40 Пальцев»

Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижёр – Кристофф Альтштадт (Германия)

Солист и ведущий – Томер Лев и ансамбль «Мульти-Пиано»

В программе:

Рихард Штраус – “Till Ulengshpigel”

Бах – Концерт для двух фортепиано, до минор,

Мошелес – “Гранд Дуо” оп. 15 для двух фортепиано, 8 рук и оркестра

Рахманинов – “Русская Рапсодия” для двух фортепиано с оркестром

Шостакович – Симфония №1, ми минор, оп. 93

Концерт №6

Вторник 09.04.2024

«Филармония возвращается в Мишкан»

Израильский Филармонический Оркестр

Дирижёр и ведущий – Лахав Шани

Солист – Думитру Почитару, скрипка (Румыния – Израиль)

В программе:

Моцарт – Концерт №3 для скрипки с оркестром

Рихард Штраус – Симфоническая поэма “Дон Жуан”

Пауль Бен-Хаим – Симфония №2

Концерт №7

Среда 22.05.2024

«Гармония в нюансах»

Камерный Оперный Оркестр Ашдода

Дирижёр – Ваг Папян

Солист – Стефан Ружье, скрипка (Франция, Бордо)

В программе:

Франк – Симфония ре минор

Макс Брух – Концерт для скрипки с оркестром №1

Лист – Симфоническая поэма “Прелюды”

Концерт №8

Воскресенье 23.06.2024 «День Победы»

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Дирижёр – Дан Этингер

Солист – Даниэль Чиобану (Румыния)

В программе:

Григ – Концерт для фортепиано с оркестром

Брукнер – Симфония №4 «Romantic»

*Администрация оставляет за собой право вносить изменения в программу абонемента*



Подробно с программой «Большая Классика – шедевры классической музыки» можно познакомиться на сайте: https://www.mishkan-ashdod.co.il/cat.asp?category=2055&sub=2060

Продажа абонементов на концерты в кассе Центра сценических искусств Ашдода по тел. 08-9568111 и на сайте: https://bit.ly/3qIhOpY

Билеты на концерты также в кассе «Браво»: https://bit.ly/45lJq34

Фото: Vasilka Balevskalow, Alex Coman, Haim_Kimhi, Yoel Levi, Marco Borggreve, Oleg Koldovsky, Yossi Zwecker, Mark Zholkovsky, Herve Lefebvre, Haim Kimchi.

Все фотографии предоставлены Ашдодским Центром Сценических искусств