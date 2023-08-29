«Большая классика» в Ашдоде – сезон 2023–2024

Центр сценических искусств Ашдода предлагает жителям города и любителям классической музыки программу 12-го концертного сезона «Большая классика» на 2023-2024 годы. Шедевры классической музыки прозвучат в исполнении таких оркестров, как Израильский филармонический, Иерусалимский Симфонический Оркестр, Симфонический Оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы, Камерный Оперный Оркестр Ашдода и других лучших израильских и зарубежных музыкантов.
Центр сценических искусств в Ашдоде – «Мишкан ле-омануёт» – объявил программу следующего сезона, программу балетных спектаклей, классической и камерной музыки, программу мероприятий для детей и многое другое.
В программах учтены как вкусы широкой публики, так и наиболее взыскательной ее части. Как тех, кто любит легкую классику, так и тех, кто предпочитает слушать редко исполняемые, даже в филармонии произведения, а также и тех, кто ищет качественное времяпровождение для всей семьи.
В этом году «Большая классика» открывает свой 12-й сезон, его программа состоит из 8-ми концертов; абонемент пользуется огромной популярностью, в первую очередь, из-за качества программ – по уровню они конкурируют с лучшими залами страны.
В каждом сезоне «Большой классики» есть что-то новое и интересное, что-то будет представлено в Ашдоде впервые, и есть вещи, на которые публике стоит обратить особое внимание. В программе 12-го сезона – разнообразие жанров и композиторов. Много известных, ярких музыкальных произведений, много романтической музыки, любимой публикой, в исполнении выдающихся музыкантов международной сцены.
В программу концертов серии «Большая классика – шедевры классической музыки» включены в этом сезоне произведения: Шостаковича, Чайковского, Шумана, Рахманинова, Бетховена, Альбениса, Де Фальи, Бизе, Рихарда Штрауса, Баха Моцарта, Листа, композиторов XX века и современных израильских композиторов.
В серии участвуют Иерусалимский Симфонический Оркестр под руководством скрипача и дирижера Юлиана Рахлина (Австрия), под руководством дирижёра Иен Шу (Китай – Израиль ) и под руководством Кристоффа Альтштадта (Германия); Камерный Оперный Оркестр Ашдода (дирижёр – Ваг Папян), Израильский Филармонический Оркестр (дирижёр и ведущий – Лахав Шани); Симфонический Оркестр Ришон ле-Циона (дирижёр – Дан Этингер), ансамбль «Мульти-Пиано», Хайфский Симфонический Оркестр (дирижер – Эйтан Шмайсер).
Среди солистов серии «Большая классика» скрипач Юлиан Рахлин, солистки Израильской Оперы – Ира Бертман и Шай Блох, лауреат конкурса Артура Рубинштейна пианист Даниэль Чиобану, скрипач Думитру Почитару и другие.
Редактор всех концертных программ классической музыки – Янина Кудлик, директор ашдодской консерватории «Акадма».
Подробная программа:
Двенадцатый Концертный сезон 2023 – 2024
Открытие сезона – Концерт №1
Воскресенье 08.10.2023
«Festive Overture»
Иерусалимский Симфонический Оркестр
Дирижёр – Юлиан Рахлин (Австрия)
Солист – Юлиан Рахлин, скрипка
В программе:
Шостакович – «Festive Overture», ля мажор, оп. 96
Чайковский – Концерт для скрипки с оркестром, ре мажор, оп. 35
Чайковский – Симфония №4, фа минор, оп. 36
Концерт №2
Четверг 02.11.2023
«Император»
Иерусалимский Симфонический Оркестр
Дирижёр – Иен Шу (Yi-An Xu), (Китай – Израиль)
Солисты – Итамар Файнберг, Йонатан Сеник, Яэль Колдовски
В программе:
Концерты для фортепиано с оркестром:
Шуман – Концерт ля минор
Рахманинов – Рапсодия на тему Паганини
Бетховен – Концерт №5 «Император»
Концерт №3
Среда 27.12.2023
«Ароматы Испании»
Камерный Оперный Оркестр Ашдода
Дирижёр – Ваг Папян
Солист и ведущий – Йорам Зербиб, гитара
Солисты – Мириам Родригез – Бролов (Словакия),
Одед Шуб, гитары
В программе: произведения композиторов: Альбенис, Де Фалья, Гранадос, Бизе, Родриго, Роланд Диес, Турина
Концерт №4Четверг 18.01.2024
«Драма Всей Жизни»
Хайфский Симфонический Оркестр
Дирижер – Эйтан Шмайсер
Солистки Израильской Оперы – Ира Бертман (сопрано),
Шай Блох (меццо-сопрано)
В программе:
Знаменитые арии и дуэты из романтических опер:Верди (Аида, Дон Карлос, Трубадур), Беллини (Норма),
Пуччини (Мадам Баттерфляй, Сестра Анжелика),
Чайковский (Пиковая Дама, Евгений Онегин)
Концерт №5
Понедельник 12.02.2024
«Гранд Дуо для 40 Пальцев»
Иерусалимский симфонический оркестр
Дирижёр – Кристофф Альтштадт (Германия)
Солист и ведущий – Томер Лев и ансамбль «Мульти-Пиано»
В программе:
Рихард Штраус – “Till Ulengshpigel”
Бах – Концерт для двух фортепиано, до минор,
Мошелес – “Гранд Дуо” оп. 15 для двух фортепиано, 8 рук и оркестра
Рахманинов – “Русская Рапсодия” для двух фортепиано с оркестром
Шостакович – Симфония №1, ми минор, оп. 93
Концерт №6
Вторник 09.04.2024
«Филармония возвращается в Мишкан»
Израильский Филармонический Оркестр
Дирижёр и ведущий – Лахав Шани
Солист – Думитру Почитару, скрипка (Румыния – Израиль)
В программе:
Моцарт – Концерт №3 для скрипки с оркестром
Рихард Штраус – Симфоническая поэма “Дон Жуан”
Пауль Бен-Хаим – Симфония №2
Концерт №7
Среда 22.05.2024
«Гармония в нюансах»
Камерный Оперный Оркестр Ашдода
Дирижёр – Ваг Папян
Солист – Стефан Ружье, скрипка (Франция, Бордо)
В программе:
Франк – Симфония ре минор
Макс Брух – Концерт для скрипки с оркестром №1
Лист – Симфоническая поэма “Прелюды”
Концерт №8
Воскресенье 23.06.2024 «День Победы»
Симфонический оркестр Ришон ле-Циона
Дирижёр – Дан Этингер
Солист – Даниэль Чиобану (Румыния)
В программе:
Григ – Концерт для фортепиано с оркестром
Брукнер – Симфония №4 «Romantic»
*Администрация оставляет за собой право вносить изменения в программу абонемента*
Подробно с программой «Большая Классика – шедевры классической музыки» можно познакомиться на сайте: https://www.mishkan-ashdod.co.il/cat.asp?category=2055&sub=2060
Продажа абонементов на концерты в кассе Центра сценических искусств Ашдода по тел. 08-9568111 и на сайте: https://bit.ly/3qIhOpY
Билеты на концерты также в кассе «Браво»: https://bit.ly/45lJq34
Фото: Vasilka Balevskalow, Alex Coman, Haim_Kimhi, Yoel Levi, Marco Borggreve, Oleg Koldovsky, Yossi Zwecker, Mark Zholkovsky, Herve Lefebvre, Haim Kimchi.
Все фотографии предоставлены Ашдодским Центром Сценических искусств