«Больше, чем джаз. Трио Гади Штерна» – концерт в музее Иланы Гур 12 декабря

Верхнее фото: Гади Штерн – photo © Гайя Саадон

Назвать джазовое трио Гади Штерна «Шалош» одним из самых известных за рубежом израильским джаз-ансамблем не будет никаким преувеличением. К тому же основную часть своих концертов именно там – за границей – «Шалош» и дает. В Израиле трио Гади Штерна появляется в основном на престижных джазовых фестивалях, но иногда и на концертах – так, как то будет в Музее Иланы Гур в Cтаром Яффо 12 декабря 2024 года.

У трио «Шалош» – иерусалимские корни. Три музыканта – пианист Гади Штерн, басист Дэйвид Михаэли и ударник Амир Бар-Акива – все родом из Иерусалима: вместе учились, вместе играли и продолжают играть после получения высшего музыкального образования за рубежом. «Шалош» – это не просто джаз, а уникальный стиль и уникальная джазовая смесь. Это трио – инструментальное фортепианное трио современного поколения кросс-жанровых джазовых групп, чья музыка пересекает стилистические границы, не поддающаяся определению. Несмотря на классический формат джазового трио (пианино, бас и ударные) и невероятную любовью к классическому джазу и импровизированной музыке, «Шалош» прокладывает свою собственную дорогу и создает уникальный и захватывающий синтез из таких разнообразных жанров, как рок, классика, электроника, африканская и средиземноморская музыка. Их музыка предназначена для максимально широкой аудитории, и в то же время она глубока, необычна и интеллектуальна.

Стиль «Шалош» сформировался как под влияниям музыкального образования каждого из участников ансамбля, так и благодаря различными для каждого источником вдохновения. «Шалош» – это три музыканта и три друга, играющие и мыслящие вместе. Гади учился в Нью-Йорке в The New School for Jazz and Contemporary Music, но по возвращении Штерна, трио «Шалош» завоевало джазовый Израиль и стало завоевывать Европу, выпустив первый альбом, The Bell Garden.

В 2015 году в трио пришел один из лучших израильских контрабасистов Дэйвид Михаэли. За последние годы «Шалош» выступало в Англии, Германии, Франции, Чехии, Польше, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Италии, Албании, Голландии, Румынии, США, Бразилии, Турции. Музыканты выступали в больших концертных залах, джазовых клубах и на сценах международных фестивалей.

Пианист Гади Штерн – основатель трио «Шалош» – известен своим необычайным стилем, сочетающем четкие, быстрые ритмические элементы и романтическую лирику. В звуке и технике Гади Штерна чувствуется классическая школа игры на фортепиано, что отражается и на композиционной манере его трио. Гади Штерна часто сравнивают с известным европейским джазовым пианистом из Швеции Эсбьерном Свенсоном. Но куда правильнее было бы не сравнивать его с прошлым, а назвать его прекрасным большим пианистом настоящего и будущего.

Контрабасист Дэйвид Михаэли впервые появился на сцене в 15 лет, когда он присоединился к группе молодых талантливых музыкантов-саксофонистов под руководством самого Эли Диджибри к группе музыкантов, ставших известными на международной музыкальной сцене, как и сам Дэйвид Михаэли, известный своей чрезвычайно мелодичной, но в то же время четкой и захватывающей игрой на контрабасе. Дэйвид Михаэли много гастролирует и записывается с лучшими музыкантами Израиля и мира. С момента его прихода в джазовое трио «Шалош» в 2016 году, Дэйвид Михаэли пишет авторские композиции для этого трио и гастролирует с ним по всему миру. Помимо того, что Дэйвид Михаэли – признанный джазовый музыкант, он изучает классическую индийскую музыку на бансури (индийская флейта) и классическую арабскую музыку. Михаэли известен и как электро-гитарист, и в этом качестве он играет и гастролирует с различными музыкальными группами, исполняющими фанк и йеменскую музыку.

Амир Бар-Акива – израильский барабанщик. За последнее десятилетие Амир гастролировал и выступал со всемирно известными артистами, такими как Чано Домингес, Дайна Стивенс, Бен Эллисон, Стив Карденас и другими. Он играл на самых престижных площадках по всему миру, в том числе и на джазовом фестиваль A Love Supreme, джазовом фестиваль в Банско, джазовом фестивале на Красном море, а джаз-клуб Sunset и джазовом фестивале в Тель-Авиве, экспериментируя с израильской традиционной музыкой, латинскими ритмами, мелодичным выражением неоклассического джаза и гармониями современного джазаАмир Бар-Акива родился и вырос в деревне Гизо, между Иерусалимом и Тель-Авивом. Израиль. В 2009 году он был принят Высшую школу музыки и танца Иерусалимской академии. Именно там он начал оттачивать свое мастерство на ударных инструментах, и именно там он познакомился со многими музыкантами, с которыми продолжает работать и по сей день. Позже Амир поступил в Израильскую консерваторию музыки в Тель-Авиве. Амир неоднократно получал награды и стипендии от различных фондов за свой талант, а в 2017 году был принят в Новую школу джаза и современной музыки в Нью-Йорке, где учился у лучших музыкантов Нью-Йорка и продолжал работать над своими композиционными концепциями.

«Больше, чем джаз. Трио Гади Штерна» в Музее Иланы Гур в Старом Яффо. Четверг, 12 декабря.

Гади Штерн – ф-но,

Дейвид Михаэли – бас

Амир Бар-Акива – ударные.

19:00 экскурсия по музею

20:00 концерт «Больше, чем джаз. Трио Гади Штерна»

Билеты на концерт «Больше, чем джаз. Трио Гади Штерна» 12 декабря 2024 года можно приобрести на сайте музея Иланы Гур по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/gadi-stern-trio/ или по тел. 03-6837676.

Общая цена билета на вечер (концерт «Больше, чем джаз. Трио Гади Штерна» + экскурсия + вход в музей + пиво на крыше музея) –120 шекелей.

Страница мероприятия в фейсбуке – https://www.facebook.com/events/537535155932075

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Обращаем внимание, что при входе и в магазине музея можно приобрести книгу-альбом об Илане Гур и ее доме-музее.

Адрес: ул. Мазаль Дагим 4, Старый Яффо

Все фотографии (©Гайя Саадон, ©Питер Вит и ©Гилад Бар, ©Ярден Роках) предоставлены Гади Штерном