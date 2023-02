 Больше, чем изменение. Джазовое фортепианное трио Хилы Кулик – More Than A Change. В музее Иланы Гур 23-02-23

Заглавное фото: Hila Kulik – Picture by Peter Vit

23 февраля в музее Иланы Гур в Cтаром Яффо в рамках зимней джазовой серии музея будет играть фортепианное трио Хилы Кулик ( Хила Кулик – фортепиано, Давид Сиркис – ударные, Гон Шани – контрабас). Это концерт пройдет в преддверии выхода дебютного альбома Хилы Кулик «More Than A Change», записанного в Нью-Йорке.

Почему в Нью-Йорке? Потому что Хила, как многие молодые израильские джазовые музыканты, проводит время между США и Израилем, между Нью-Йорком, Тель-Авивом и Афулой – городом, где она родилась, выросла и начала учиться музыке, продолжив обучение в Тель-Авиве и Нью Йорке.

Её инструментальная фортепианное трио – это трио современного поколения кросс-жанровых джазовых групп, чья музыка пересекает стилистические границы, не поддающаяся определению. Несмотря на классический формат джазового трио (пианино, бас и ударные) и невероятную любовью к классическому джазу и импровизированной музыке, Хила Кулик прокладывает свою собственную дорогу и создает уникальный и захватывающий синтез из таких разнообразных жанров, как рок, классика, электроника, средиземноморская музыка. Ее музыка предназначена для максимально широкой аудитории, она расслаблена и радостна, и в то же время глубока, необычна и интеллектуальна, наполнена мастерскими соло, остро передающими саму суть джаза.

«Сладостная мелодия. Настолько страстная, что я лучше промолчу. Впрочем, может быть, это и есть любовь к миру» – так писал о джазе Харуки Мураками в своем сборнике блестящих и точных эссе «Джазовые портреты» о пианисте Билле Эвансе. «Любовь к миру» – лучше о джазе и не сказать… Не сказать – но можно сыграть любовь к джазу. Что и делает Хила Кулик.

Хила выступала с ведущими джазовыми музыкантами в Израиле и за рубежом, в том числе с известной израильской певицей Ахиноам Нини (Noa), саксофонистом Антонио Хартом (Нью-Йорк), Дональдом Харрисоном (Новый Орлеан), трубачом Майком Варекампом (Нидерланды), канадской певицей и трубачом Бриа Сконберг, певицей Паулин Джин (Нью-Йорк) и другими. Она принимала участие в крупных джазовых проектах и фестивалях в Израиле, среди которых Международный джазовый фестиваль Red Sea в Эйлате и концерты-трибьюты Чарли Паркеру, Луи Армстронгу, Нине Симон и другим звездам мирового джаза.

Семь лет Хила Кулик провела в Нью-Йорке, вернувшись в Израиль во время пандемии Covid 19. Сейчас, когда в мае 2023 года, выходит ее дебютный альбом «More Than A Change», она вновь готова покорить самые престижные сцены джазового мира.

В возрасте 13 лет, после шести лет занятий игрой на фортепиано, Хила Кулик сообщила родителям, что больше не хочет играть, и умоляла перестать давить на неё. Но её родители не сдались. Спустя 15 лет, получив множество наград и стипендий, Кулик стала выдающимся музыкантом джазовых сцен Нью-Йорка и Израиля.

Хила Кулик получил степень бакалавра в Иерусалимской академии, училась в музыкальном колледже «Римон» и в консерватории «Штрикер». Позже она с отличием окончила Музыкальную школу Аарона Копленда в Квинс-колледже в Нью-Йорке и осталась в городе большого яблока.

Хила Кулик начинала как классическая пианистка и позже пришла к джазу благодаря случайной встрече с джазовым саксофонистом Эрезом Барноем, одним из ведущих джазовых музыкантов Израиля и одним из лучших джазовых педагогов в Израиле, убедившим Хилу Кулик начать обучение на джазовом отделении консерватории.

Ближе к концу учебы колледже «Римон» Хилу Кулик пригласили сопровождать Ахиноам Нини в международном турне вместе с гитаристом Гили Дором, после чего переезд в Нью-Йорк был неизбежен.

«Я чувствую, что через джаз я могу выразить себя самым правильным, честным и искренним образом. То, что я не могла выразить через классическую музыку – которую, конечно, я ценю, люблю и исполняю по сей день» – говорит Хила Кулик.

Трио Хилы Кулик. More Than A Change

Музей Иланы Гур. Четверг, 23 февраля 2023 года.

Хила Кулик – фортепиано

Давид Сиркис – ударные

Гон Шани – контрабас

19:00 экскурсии по музею на русском языке и иврите

20:00 концерт в главном зале музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Фотографии – Peter Vit, Yoel Levy, Yuval Erel – предоставлены Хилой Кулик https://www.facebook.com/hila.kulik