Большие каникулы – время учиться новому!

Совсем немного времени осталось до начала больших школьных каникул. Дети любого возраста всегда ждут их с нетерпением, а вот их родители – зачастую с волнением и озабоченностью. Как организовать отдых школьника? Сделать так, чтобы его каникулы прошли интересно и с пользой? Чтобы ребенок не провел все лето, уткнувшись в монитор компьютера или смартфон?

Этим летом у ваших детей появилась возможность провести незабываемые каникулы в уникальном лагере OneIce Arena! Новый и просторный ледовый дворец, расположенный недалеко от Нетании, приглашает мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 14 лет не только увлекательно и с удовольствием отдохнуть, но и научиться кататься на коньках, больше узнать о фигурном катании и хоккее.

OneIce Arena – это не просто место для катания на коньках, а настоящий ледовый центр, равного которому нет в Израиле! Он занимает огромную территорию и включает 2 катка с уникальным по качеству льдом, трибуны на 1500 зрителей и телекоммуникационные комнаты. Ледовая арена мирового уровня соответствует строгим международным стандартам соревнований по фигурному катанию и Американской хоккейной лиги НХЛ. Второй каток используется для тренировок. Арена также оснащена передовой мультимедийной системой и оборудованием для телевизионного вещания.

Летний лагерь в OneIce Arena готов принять всех детей, желающих научиться на коньках, а также тех, кто раньше уже окончил базовый курс и теперь хочет отточить свои навыки под руководством лучших тренеров Академии фигурного катания.

В течение июля и августа в уникальном ледовом дворце каждую неделю будет открываться новая смена. Предусмотрены группы для начинающих и продвинутых (детей будут распределять согласно возрасту и/или уровню подготовки, в зависимости от количества участников).

Высококвалифицированные тренеры с международным опытом профессионально и быстро поставят на коньки начинающих, эффективно помогут развить навыки, обучат различным элементам. Школьников ждет много веселья и радости; по 2 тренировки на льду каждый день; разнообразные виды спортивной активности – легкая атлетика, координация, контроль тела; знакомство с миром фигурного катания и хоккея.

Мы находим индивидуальный подход к каждому воспитаннику, следим за тем, чтобы никто не скучал и у каждого была радостная улыбка!

Продолжительность каждой смены – 5 дней (кроме недели, на которую приходится праздник Ту бе-ав), с воскресенья по четверг, с 8:30 до 13:00. Вы можете записать своего ребенка как на одну, так и на несколько смен – в таком случае он продолжит занятия в более продвинутых группах. Количество мест ограничено!

Стоимость одной смены – 930 шекелей (4-дневная смена в неделю Ту бе-Ав – 750 шек.), при записи на дополнительные смены плата за каждую из них составит 830 шек.

При записи в лагерь нескольких детей предоставляется скидка в размере 100 шек., начиная со второго ребенка. При регистрации на одну смену система автоматически разделит сумму на 2 платежа.

При отмене записи не позднее, чем за 48 часов до начала вашей смены, оплата возвращается полностью за вычетом 100 шекелей за оформление. Менее чем за 48 часов до начала смены возвращается 50% стоимости, после начала смены возврат оплаты не осуществляется.

Прокат коньков и защитного шлема на период пребывания в летнем лагере входит в стоимость. Детям необходимо будет иметь при себе закрытую спортивную одежду, носки, перчатки, перекус и бутылку воды.

OneIce Arena расположена в промышленной зоне Тнувот (10 км к востоку от Нетании, недалеко от Кфар-Йоны, в 5 минутах от перекрестка Бейт Лид и от шоссе № 6).

Дополнительная информация и запись в детский лагерь – на сайте https://www.oneice.co.il/.

При на несколько смен или записи двух и более детей отправьте электронное письмо по адресу office@oneicegroup.com, чтобы воспользоваться скидкой.

Более подробную информацию о ледовом дворце вы найдете на страницах OneIce Arena в Фейсбуке и Инстаграме.



*Открытие групп обусловлено минимальным количеством записавшихся. Программа и расписание могут быть изменены.



Фотографии: OneIce Arena



Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting