Когда уже раз 100 была в этом музее, а в залах египетской коллекции раз 200 (интересно, у кого они умыкнули сфинксов – смотри сноску *), когда хочется восхищаться каждым отдельным взятым экспонатом и до того изучать его годами, то есть стать ученым, сразу выдающимся естественно, и открыть что-то своё, когда в залах выставки Divine Egypt нет ни одной скамейки и ты снова кружишь и кружишь по ним, как древние египтяне вокруг пирамид, вместе с сонмом богов, кобр, бегемотов и амулетов; вместе с мелкими вещицами в основном где-то от сантиметров 2 до метров трёх.

Когда на улице ливень, но сдать впитавшее влагу пальто в гардероб невозможно, потому что у гардеробщиков обед, а профсоюз сильнее древнего Египта…

Тогда ты хочешь стать знаменитым египтологом, и чтобы за тобой носили зонтик зимой и над тобой опахало летом…

И ты кружился же бы вместе с властителем космоса Ра – богом солнца, сохраняющем мир в состоянии маат – египетского понимания «того, что правильно». Вместе с богом Маатом, Тотом, Сетом, Нейт, Амон-Ра, с Хатором и Гором и божествами, соединяющими черты кошачьих и змеиных существ.

«Божественный Египет» объединяет почти 250 произведений искусства и предметов, многие из которых взяты в аренду из таких учреждений, как Музей изящных искусств в Бостоне, Музей Лувра в Париже и Глиптотек Нью-Карлсберга в Копенгагене, чтобы изучить образы, связанные с самыми важными божествами в огромном корпусе богов Древнего Египта. За долгую историю Египта система верований выросла до более чем 1500 богов с множеством пересекающихся форм и черт.

А вот и сноска

* Собирание египетских вещей в Мет началось в 1870 е с небольших покупок, включая первые печати и скарабеев, а в 1886 году музей купил крупную партию непосредственно у египетского правительства. В 1906 году создали отдельный Департамент египетского искусства и запустили собственную Египетскую экспедицию, которая до 1930- х годов вела раскопки на множестве памятников от Лишта до Фив.

Ключевым механизмом был «partage» – система, когда Антикварная служба Египта официально делила «неуникальные» находки между Египтом и спонсирующим музеем. В итоге более половины нынешней коллекции Мет происходит из этих археологических экспедиций и последующего раздела находок.

Храм Дендура Египет официально подарил США в благодарность за участие в спасении нубийских памятников при строительстве Асуанской плотины; затем правительство США передало его Метрополитен музею. Храм был разобран по блокам, перевезён в Нью Йорк и установлен в специально спроектированном зале.

Исследования последних лет выявили, что часть египетских (и других) древностей в Мет имеет «дыры» в провенансе или связана с чёрным рынком. Известный пример – позолоченный саркофаг Неджеманха, который музей был вынужден вернуть Египту после расследования прокуратуры Манхэттена: выяснилось, что документы на вывоз были поддельными, а сделка – частью нелегальной торговли антиквариатом.

Слушать и смотреть вот здесь https://l.ead.me/bgKm0K

Текст – Маша Хинич. Больше фото – вот здесь https://www.instagram.com/mashahinich/