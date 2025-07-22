Цирковое путешествие «Вокруг света» – в августе на сценах Израиля

Верхнее фото – © Дин Абутбуль

Лето в Израиле – время, когда родители массово задумываются о спасении. Звучит как-то страшновато в наши дни? Речь идет о летнем спасении своих детей от бесконечного залипания в экранах и самих себя – от утреннего вопроса: «Ну что мы сегодня будем делать?». А еще – спасении от жары, потому что сидеть в парке в плюс сорок – занятие для особых романтиков. В таких условиях культурные мероприятия с кондиционером внутри и детьми снаружи становятся чем-то вроде оазиса.

И вот тут появляется он – цирк. Тот самый, который вроде бы всегда рядом, но каждый раз немного удивляет тем, что не устаревает. Причем цирк не в душном шатре, а на сцене – в театре, концертном зале, культурном центре – в месте, где можно спокойно дышать…

Цирк «Браво» в августе снова закрутит свою карусель – вернее, включит свою машину времени. В буквальном смысле: главный герой программы, профессор Q, мечтал слегка порулить временем и пространством, но, как это часто бывает у ученых, что-то пошло не так. И вместо запланированных путешествий его швыряет в такие уголки мира, о которых он даже не думал. Джунгли с индейцами, египетские пирамиды, Эйфелева башня – весь этот винегрет культур и эпох превращается в настоящее цирковое безумие.

Только цирк способен так ловко соединить в одном представлении самураев, клоунов, дымовые завесы, игрушечные самолетики и глобусы размером с минивэн. Профессор Q отчаянно пытается починить свою капризную машину времени, а зрители вместе с ним прыгают из страны в страну, из века в век. И где-то между эквилибристами, акробатами и артистами на качелях начинают подозревать, что цирк – это, по сути, тоже машина времени. Тебя буквально выдергивают из привычного дня, переносят в мир, где взрослые снова верят в сказки, а дети перестают ерзать в кресле.

Вообще, цирк в театре – это совсем другая история. Нет этого вечного скрипа деревянных лавочек, запаха попкорна и случайного голубя, влетающего под купол. Здесь – удобные кресла, свежий воздух из кондиционеров и сцена, на которой магия работает на короткой дистанции. Когда акробат летит буквально над головами, когда клоун смотрит в зал и ты точно знаешь – смотрит на тебя. Театральный цирк – это как если бы театр взял отпуск и решил повеселиться.

Цирк «Браво» давно известен своим умением балансировать между жанрами, соединяя по швам ловко и точно цирк, театр, развлечение и образование – да-да, это самое edutainment, где entertainment – развлечение – не мешает education – чему-то научиться, или хотя бы чему-то удивиться. Хотя, честно говоря, взрослым этот образовательный момент, как правило, нужен чуть меньше. Им бы просто посидеть, посмотреть, порадоваться тому, что дети не спорят, не дерутся и не требуют срочно перекусить.

Особое удовольствие – наблюдать за акробатами на качелях. Есть в этом что-то абсолютно летнее. Само движение на качелях – то вверх, то вниз – так похоже на наше ощущение времени летом. Только что был июнь, а ты уже смотришь, как гимнасты взмывают в воздух, и понимаешь: вот и август. Где-то между этими движениями проходит каникулы, отпуск, маленькие семейные поездки, и кажется, что цирк – идеальное сопровождение для всего этого летнего марафона.

«Браво» давно не просто цирк, а своего рода культурная экспедиция. Их коллектив – это артисты из Израиля, Черногории, Казахстана, Эфиопии и еще пары стран, которые зрители, может быть, не вспомнят с первого раза, но точно запомнят по их цирковым номерам. И получается, что это не просто представление «Вокруг света», а маленькое путешествие вокруг света, без виз, чемоданов и очередей в аэропорту.

И самое приятное – цирк, каким бы разным он ни был, остается тем редким видом искусства, который работает на всех возрастах сразу. Детям – зрелище, взрослым – восхищение мастерством, бабушкам – повод сказать «Вот это да!» и потом пересказать все соседкам. И никто не уходит разочарованным. Потому что цирк, как лето, хорош тем, что не требует особого повода.

Так что, если вы тоже поймали себя на мысли, что лето катится к финалу, а особого приключения еще не случилось – вполне возможно, что оно просто ждет вас за дверью театра. Там, где профессор Q вновь пытается договориться со своей машиной времени, где воздушные акробаты раскачивают не только себя, но и наше восприятие реальности, и где вы снова, как в детстве, будете смотреть вверх и верить, что чудеса случаются.

Где и когда?

7 августа, 17:00 – Гиват-Бренер, концертный зал

8 августа, 10:00, 12:30 – Нетания, Гехал ха-Тарбут

9 августа, 10:00, 12:30 – Беэр-Шева, «Синема Сити»,

10 августа, 16:00, 18:30 – «Бейт Ноам», Реховот

11 августа, 16:00, 18:00 – Бат-Ям, Гехал ха-Тарбут

12 августа, 16:00, 18:15 – Центр сценических искусств, Герцлия

13 августа, 16:00, 18:30 – Ришон ле-Цион, Гехал ха-Тарбут

14 августа, 16:00, 18:00 – Маале-Адумим, Гехал ха-Тарбут

15 августа, 10:00, 12:30 – Явне, Гехал ха-Тарбут

16 августа, 10:00, 12:30 – Хайфа, «Аудиториум»

Приходите всей семьей! Окунитесь в волшебный мир цирка, театра и сказки одновременно. Ведь лето создано для впечатлений, а цирк “Браво” – для радости!

Дополнительная информация – https://www.circusbravo.co.il

Билеты – https://www.kupat.co.il/show/bravo-circus

Цена билета: 119 шекелей. Скидки и специальные предложения для участников различных потребительских клубов – от 39 шекелей за билет.

Полный список предложений для членов клубов – на сайте: https://www.circusbravo.co.il/hatavot

Обратите внимание, что представления начинаются в разное время – от 10:00 до 18:30, что удобно для семей с детьми разных возрастов.

Рекомендуется для детей от 3 лет и старше, а также для всей семьи.

Все фотографии – © Alena Circus Photo и © Дин Абутбуль – предоставлены цирком «Браво»