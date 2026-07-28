Полет без гравитации и лето на максимум: WiPark возвращается в Ришон ле-Цион!

Когда за окном — израильское лето и столбик термометра неумолимо ползет вверх, а обычные детские площадки превращаются в раскаленные сковородки, на помощь приходит отличное семейное развлечение: а июле и августе крытый спортивный комплекс «Бейт Маккаби» в Ришон ле-Ционе превращается в грандиозную территорию прохлады, драйва и безудержного веселья. Парк экстремальных развлечений WiPark распахивает свои двери, предлагая более 2000 квадратных метров восторга для всей семьи.

Интересный факт:

Знаете ли вы, что прыжки на батуте — это не только чистый адреналин, веселье и радость, но и серьезная, высокоэффективная тренировка всего тела? Профессиональные спортсмены, акробаты, гимнасты и даже космонавты используют батуты для развития координации, баланса и выносливости. Более того, спортивные врачи утверждают, что всего 10 минут активных прыжков на батуте легко заменяют получасовую изнуряющую пробежку, а за час веселого прыгания сжигается от 600 до 1000 килокалорий!

Что ждет исследователей всех возрастов?

WiPark — это современный крытый комплекс нового поколения, где полностью стираются привычные границы между спортом, увлекательной игрой и ощущением полета. Организаторы объединили под одной мощно кондиционируемой крышей самые захватывающие зоны активности, способные увлечь каждого посетителя:

Гигантские надувные конструкции Wipeout: Масштабные надувные полосы препятствий высотой от 8 до 11 метров бросают серьезный вызов вашей ловкости, координации движений, балансу и чувству юмора. Здесь можно безопасно падать, кувыркаться, карабкаться вверх и стремительно скатываться вниз.

Огромная кондиционированная палатка LEGO: Идеальное творческое пространство для тех, кто хочет на время перевести дух после бурных прыжков и проявить свою инженерную фантазию за сборкой любимых разноцветных конструкторов.

Зона Gymboree для малышей: Специально созданная, изолированная и полностью безопасная игровая территория для самых юных исследователей в возрасте от 2 до 4 лет с мягкими горками и развивающими элементами.

Просторная открытая зона и фуд-корт: Удобные места для свободного перемещения, отдыха и быстрого восстановления потраченных сил с богатым выбором освежающих напитков и аппетитных перекусов.

Парк работает на протяжении всего июля и августа по продуманной и удобной системе двухчасовых сеансов. Это позволяет эффективно избегать изнуряющих очередей и наслаждаться игровым пространством с максимальным комфортом. Сеансы проводятся ежедневно (включая субботу) с утренних часов, а по пятницам и в преддверии праздников расписание адаптировано под короткий день.

Важнейшим бонусом для всех гостей является наличие просторной бесплатной парковки прямо на территории комплекса. При планировании визита обязательно учтите ключевые правила безопасности: вход в активную игровую зону с детскими колясками строго запрещен (для них предусмотрена специальная крытая «парковка» у входа), а входные билеты в обязательном порядке приобретаются для каждого ребенка начиная с двухлетнего возраста, а также для всех взрослых сопровождающих.

Практические детали:

Парк работает с 3 июля по 31 августа по удобной системе сеансов продолжительностью 2 часа, что позволяет избежать очередей и наслаждаться пространством с максимальным комфортом. Сеансы проводятся ежедневно (включая субботу) с утренних часов, а по пятницам и в преддверии праздников расписание адаптировано под короткий день.

Важный бонус для родителей — на территории комплекса предусмотрена бесплатная парковка. Стоит учесть правила безопасности: вход в активную зону с колясками не разрешается (для них оборудована специальная крытая стоянка), а билеты требуются для каждого ребенка старше 2 лет и для всех взрослых сопровождающих.

Выгодные скидки и банковские программы

Посетить парк можно с отличной выгодой, воспользовавшись специальными предложениями от ведущих израильских программ и банков и кредитных компаний — от 29 шекелей вместо 89 шекелей.

Ссылки:

Официальный сайт парка: https://www.wipark.co.il/

Заказ билетов и бронирование сеансов: https://www.kupat.co.il/show/wipark

Прямая система онлайн-бронирования: WIPARK https://tickets.kupat.co.il/booking/features/2482

Все фотографии предоставлены компанией Bravo Group