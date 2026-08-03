АВГУСТ + ANIMIX = АВГУСТ + ANIMIX = 4-8 / 06 / 2026

Не аниме-фестиваль, а ANIMIX — он всегда проходит в августе, что бы ни было и что бы ни случалось. А случается, как назло, так много, что тем для мультфильмов с каждым годом только прибавляется. Так и идёт себе фестиваль ANIMIX — так давно, что организаторы уже перестали писать порядковый номер на сайте. Но есть те, кто помнит: в этом году фестиваль проходит в двадцать шестой раз. И как всегда — ну не просто разнообразен, а более чем разнообразен, от количества программ голова кружится. И среди них — мультфильмы из бывшего Советского Союза, то немногое, что там было по-настоящему хорошим: вспомним хотя бы Крокодила Гену с Чебурашкой, ведь это незабываемо для многих поколений. Полностью программа фестиваля представлена на сайте https://animix.co.il/

ANIMIX — крупнейший в Израиле международный фестиваль анимации, комиксов и карикатуры. Начало было положено в 2000 году: тогда в тель-авивской «Синематеке» прошёл «День комиксов», собравший 500 человек. Уже со следующего, 2001 года, в «Синематеке» стали показывать лучшие анимационные и иллюстрированные работы в рамках полноценного фестиваля — сперва несколько дней, затем неделю и дольше. В программу входят как серьёзные профессиональные показы, так и развлекательные сеансы для широкой публики всех возрастов: фильмы из Израиля и других стран, мастер-классы по комиксам и анимации, встречи с художниками и профессионалами анимации из-за рубежа, выставки и рынок комиксов.

Каждый год фестиваль посещают около 20.000 человек всех возрастов. В программе — мероприятия для всей семьи, для подростков и для взрослых; ANIMIX служит площадкой для творческого сообщества аниматоров, художников комиксов и карикатуристов, а также привлекает любителей аниме и просто увлечённых зрителей. Ежегодно фестиваль принимает гостей из-за рубежа — художников и представителей индустрии — и организует профессиональные встречи и мероприятия отрасли.

В этом году состоится крупнейший международный конкурс в истории фестиваля ANIMIX — сотни фильмов присланы со всего мира, и как раз в то время, когда Израиль сталкивается с бойкотами и недоверием на международной арене. В рамках международного студенческого конкурса будут показаны студенческие фильмы со всего мира — из Китая, Кореи, США, России, Чехии, Нидерландов и других стран.

Конкурс пройдёт в рамках 18 различных программ, в которых будет представлено более 150 фильмов из более чем 20 стран. Из сотен заявок отобранные фильмы оценивают 27 судей в 9 профессиональных жюри, а также специальное детское жюри и подростковая комиссия.

Фильмы со всего мира показываются наряду с израильскими работами в разных категориях: короткометражные игровые фильмы, документальные фильмы, студенческие работы, музыкальные клипы, фильмы для детей и подростков. В этом году добавлены две новые категории: экспериментальная анимация, посвящённая работам, выходящим за визуальные границы жанра, и конкурс молодых авторов — для израильских аниматоров младше 18 лет. Кроме того, впервые на фестивале после показов пройдут встречи «вопрос–ответ» со зрителями с израильскими аниматорами.

Художественный руководитель фестиваля Авив Зив говорит: «ANIMIX — это намного больше, чем фестиваль: это живая точка встречи создателей со зрителями, и традиций израильской анимации — с тем, что происходит в мире сегодня. В центре этой встречи стоит конкурс анимации, который выносит на экран лучшие короткометражные фильмы и даёт площадку тем, кто выбирает этот язык, чтобы рассказать свою историю. Анимация способна на многое: рассмешить, растрогать, задокументировать, создать новые миры, отреагировать на меняющуюся реальность и высказать позицию. Именно сейчас, когда кажется, что земля уходит из-под ног, многие из фильмов этого года по-своему ищут равновесие в реальности, ставшей нестабильной. Конкурс показывает израильскую анимацию рядом с заметными работами со всего мира — от независимого и студенческого кино через доку-анимацию, клипы и экспериментальную анимацию до программ для детей и подростков; каждая подборка выстроена с расчётом на диалог между фильмами, ритм и цельность впечатления. Отдельная благодарность — команде отборщиков за вдумчивую работу и глубокие обсуждения, а также всем создательницам и создателям, поделившимся своим творчеством.

Примеры программ:

«На грани безумия» (Mad World) — подборка международных короткометражек, 18+, куратор Аглая Шмидт, 60 минут. Как принимать нравственные решения в мире, который постепенно теряет рассудок и где границы между добром и злом всё больше размываются? Возможно ли вообще знать, какой выбор верный? Подборка отмеченных наградами короткометражных фильмов со всего мира — на грани юмора и боли, о сложности человеческого существования.

Фильмы: Undercover, Paper or Plastic, On Fire, My Galactic Twin Galaktion, Vedriti, Social Positions.

Среда 5.08 и суббота 8.08

https://animix.co.il/%d7%a2%d7%9c-%d7%a1%d7%a3-%d7%98%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a3/

«Крокодил Гена и друзья» — подборка советской классики и новых фильмов, 5+, 60 минут. Крокодил, собака, тигры и даже Чебурашка встречаются в подборке ярких, смешных и трогательных фильмов — из русской классики и новых картин. Для тех, кто любит русскую анимацию, и для тех, кто ещё не успел познакомиться с этой великой детской анимационной державой, — возможность увидеть эти чудесные работы на большом экране, с переводом на иврит.

Фильмы: Крокодил Гена; Принцесса и людоед; Путешествие муравья; А как наши космонавты?; Глупая собака; Жил-был пёс.

Среда 5.08 и суббота 8.08

https://animix.co.il/%d7%92%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9c-%d7%95%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d/

ANIMIX — полнометражная доку-анимация, 18+, режиссёр Катрин Роте, Германия/Австрия/Швейцария, 2023, 104 минуты. Молодая графическая дизайнерка, переживающая творческий кризис, оказывается вовлечена в необычное путешествие по следам Джона Хартфилда — одного из пионеров фотомонтажа и одного из первых художников, превративших искусство в инструмент борьбы с фашизмом. Оригинальная и полная воображения доку-анимация о силе образов, сатиры и свободы слова, о способности искусства вновь зажечь творческую искру…

Вторник 4.08, пятница 7.08 и суббота 8.08

https://animix.co.il/%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%99/

Полная программа фестиваля: https://animix.co.il/events/