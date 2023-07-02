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Гастроли

«Бунтарь с виолончелью»

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Виолончелист-виртуоз Степан Хаусер отправляется в мировое турне Rebel With A Chello и выступит в Израиле в ноябре 2023 г.

«Плохой мальчик» среди музыкантов, играющих на струнных инструментах, основатель легендарного дуэта 2Chellos Стефан Хаусер объявил о начале своего международного тура Rebel With A Chello. Это первые гастроли Хаусера в качестве сольного исполнителя после финального тура 2Chellos, проходившего с полными аншлагами.

@Norbert Baksa

На этот раз Хаусер продемонстрирует на сцене свои удивительные способности не только как музыкант, но и как аудиовизуальный художник и как артист, умеющий создать чувственную и волнующую атмосферу на концерте. Виолончелист выступает со своим ансамблем, в который входят клавишник, ударник, два гитариста, басист и три исполнителя на духовых инструментах.

Rebel With A Chello представляет новые работы Хаусера, сочетающие популярные музыкальные произведения – от рока и ретро-композиций до современных танцевальных треков – с инновационным и оригинальным подходом. Этот стиль исполнения характерен также для последнего сольного альбома виолончелиста – The Player, который сейчас успешно продается по всему миру.

Музыкальные критики приняли новое шоу с восторгом, называя его увлекательным, захватывающим и ломающим все условности. А публика, которая приходит на концерты Rebel With A Chello, не может спокойно усидеть на местах и начинает двигаться в такт энергичной и выразительной музыке Хаусера.

Хорватский виолончелист сочетает в себе виртуозные исполнительские способности и харизму, не оставляющую равнодушным ни одного зрителя.

Число его поклонников постоянно растет, благодаря способности Хаусера объединять разные поколения любителей музыки вокруг исполняемых им популярных произведений. Степан — одна из самых известных звезд YouTube, такие его популярные видеоролики, как Beach Party («Пляжная вечеринка») и Alone Together («В одиночестве, вместе»), набрали миллионы просмотров. Но успех Хаусера выходит далеко за рамки платформ YouTube, Facebook и Instagram.

@Bódis Krisztián

Степан родился в музыкальной семье и получил блестящее классическое музыкальное образование. Сначала он обучался в Загребе, а затем переехал в Лондон, чтобы поступить в Тринити-колледж, следующим этапом стали занятия в Королевском северном музыкальном колледже в Манчестере.

В творческом багаже Степана – обучение у лучших педагогов мира: мастер-классы у Мстислава Ростроповича, Бернарда Гринхауза, Ральфа Киршбаума и других, а также выступления более чем в 40 странах, включая дебюты в королевском Альберт-холле, Консертгебау в Амстердаме, Саутбэнк-центре в Лондоне и т.д. В декабре 2007 года на гала-концерте, посвященном Мстиславу Ростроповичу, Хаусер сыграл «Кол Нидрей» в сопровождении Metropolitan Sinfonia. Выдающийся британский композитор Кристофер Болл специально для него написал свой Первый концерт для виолончели.

Виртуозный и проникновенный стиль игры Степана Хаусера был отмечен более чем 20 первыми премиями на самых престижных национальных и международных музыкальных конкурсах. Его первый сольный альбом «Classic HAUSER» занимал первое место в чарте Billboard, но широчайшую мировую известность музыкант приобрел, создав дуэт 2Chellos. Степан и его коллега-виолончелист Лука Шулич, имевшие великолепный классический бэкграунд, объединили свои таланты и любовь к музыке и решили показать, что для них не существует никаких жанровых ограничений.

В итоге молодые виртуозы создали собственный стиль и добились невероятного успеха, выведя свой любимый инструмент – виолончель – на совершенно новый качественный уровень звучания и восприятия. 2Chellos покоряли как ценителей классической музыки, так и молодую неформальную аудиторию в течение нескольких минут переходя от филигранного исполнения произведений Баха и Вивальди к эпатажной версии композиции группы AC/DC.

Дуэт сотрудничал со многими звездами поп- и рок-музыки, такими как Элтон Джон, Андреа Бочелли и Red Hot Chili Peppers, с великим дирижером Зубином Метой, продюсерами и композиторами Бобом Эзрином, Т-Боуном Бернетом, Умберто Гатикой, Джеймсом Ньютоном Ховардом. 2Cellos были желанными гостями на многих серьезных мероприятиях, включая «Бриллиантовый юбилей королевы» в Великобритании, церемонию вручения «Эмми» в Лос-Анджелесе, церемонию вручения награды «Золотой мяч ФИФА» в Швейцарии и др.

@Olaf Heine

Стиль исполнения Степана Хаусера можно описать словом «электрический». Он одинаково комфортно чувствует себя, исполняя как классическую, так и поп-музыку, и обладает необычными, почти энциклопедическими знаниями и того, и другого. «…виолончель — это универсальный и разнообразный инструмент, способный играть самый тяжелый рок, самую мягкую балладу и самую современную музыку, – говорит исполнитель. В ней есть целая палитра эмоций, взлетов и падений».

С того судьбоносного момента, когда он решил создать новый музыкальный стиль на базе давних и устоявшихся традиций классической, поп- и рок-музыки, Степан бросает вызов всем условностям. Культовое исполнение песни Майкла Джексона «Smooth Criminal» не только превратило его в интернет-сенсацию и покорило сердца и умы миллионов, но, что более важно, сделало Хаусера одним из самых значительных инструменталистов двадцать первого века.

Степан Хаусер выступит в Израиле в рамках сольного тура Rebel With A Chello. Хаусер выступает со своим ансамблем, в составе которого клавишник, ударник, два гитариста, басист и три исполнителя на духовых инструментах.

 

Единственный концерт состоится в четверг 16 ноября 2023 года в 21.00 в зале «Менора Мивтахим» в Тель-Авиве.

 

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=H7uakHWdSr4&feature=sharea

 

Билеты в кассе «Браво» здесь: https://bit.ly/3XwXCTV и здесь: https://bit.ly/44e4QyM

 

Photos by Bódis Krisztián, Olaf Heine, Norbert Baksa

Гастроли организованы агентствами YM Production, AY Production и S.T. Standard.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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