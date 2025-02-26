Верхнее фото – © Кфир Болотин

Вновь на сцене – «Carmina Burana 2.0» в исполнении Kamea Dance. Представления – на севере и в центре страны.

По просьбам зрителей на сцены Израиля вновь возвращается балет «Carmina Burana 2.0» на музыку Карла Орфа в исполнении Kamea Dance Company в хореографии Тамира Гинца.

Представления состоятся 18 марта 2025 года в кибуце Ягур, 11 июня в Оперном Театре Тель-Авива и 22 июня в Хайфе.



Kamea Dance Company представляет «Carmina Burana 2.0» Тамира Гинца – яркий маскарад, безудержный праздник любви, молодости и эротики, кульминацией которого является освобождение – свобода духовная и физическая. Балет на музыку оратории «Кармина Бурана» Карла Орфа – одного из самых узнаваемых произведений в хоровой музыке и одного из самых притягательных сочинений для сценических интерпретаций.

Обновленная хореография Гинца – абстрактная, интерпретирующая в движении и в современном ключе сборник средневековой поэзии «Carmina Burana – «Бойернские песни». Танцоры Kamea Dance Company воспевают молодость, желание и красоту физических движений в ярком и диком маскараде, вдыхают новую живую и современную интерпретацию в культовую музыку Карла Орфа, сочетая современные и классические элементы таким образом, что балет становится свежим и неподвластным времени, воплощая суть человеческих желаний и эмоций с огромной жизненной силой, с острыми ощущениями. Балет, который стал одновременно зрелищем развлекательным и захватывающим; зрелищем мощным и эпичным, очень музыкальным, динамичным, волшебным и ритуальным. Это игра слов, музыки и движений и симбиоз с Carmina Burana 14 века – сборником стихов и музыки.

«Carmina Burana 2.0» в исполнении Kamea Dance Company – это медитация о человечестве, о наших надеждах, страхах, борьбе и неопределенностях, которые формируют нашу жизнь. Через каждый жест и движение, каждую ноту Карла Орфа эта постановка исследует состояние человека. Когда мы испытываем разочарование, радость и страх, мы узнаем много нового о себе, своей судьбе и шансах – о нашей человечности. Carmina Burana 2.0» – это борьба за выживание, столкновение со своими страхами и битва с судьбой.

Изначально «Carmina Burana 2.0» была заказана Тамиру Гинцу для премьеры на фестивале «Kypria 2007» на Кипре. Успех был такой, что с тех пор балетный спектакль «Carmina Burana» в исполнении Kamea Dance Company – современное видение музыкального творчества Карла Орфа – постоянно показывается на международных гастролях Kamea Dance Company, в том числе, в рамках культурных мероприятий Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

Гинц использует музыку Карла Орфа как гобелен для хореографии: он виртуозно «передвигает» танцоров вслед за развитием музыки, выявляя скрытый флирт, страсть, эротизм, неповторимую индивидуальность персонажей в произведении, кульминацией которого становится свобода и любовь. Весной 2024 года по просьбе зарубежных фестивалей Гинц обновил хореографию и постановку. Премьера обновленной версии прошла в Герцлии и в Мюнхене. Получив великолепные отзывы от публики и балетных критиков, балет будет показан в Оперном театре Тель-Авива 11 января 2025 года.

Вдохновленный легендарной музыкой Карла Орфа, Тамир Гинц создал свою современную хореографию как ритуал чувств, любви и эротики. И одновременно – это танец абстрактный и современный, прославляющий молодость, желание и красоту движения в ярком и даже бурном маскараде. Для нынешних cпектаклей Гинц обновил хореографию и заказал новые костюмы у дизайнера Авиада Эрмана, а также привлек для обновленной постановки художника по свету Шая Иегуду.

Танцевальная компания Kamea Dance Company – одна из ведущих в стране – базируется в Беэр-Шеве. Под руководством Тамира Гинца компания уже более 20 лет радует зрителей на сценах по всему миру необычными балетными постановками.

Kamea Dance Company также участвует в образовательных проектах по приобщению молодежи к культуре.

Kamea Dance Company была основана в 2002 году совместными усилиями Даниэлы Шапира и Тамира Гинца в качестве постоянного ансамбля при балетном центре «Бат Дор», расположенном в Беэр-Шеве и носящего имя Ларри и Лилиан Гольдман. Участники ансамбля живут в Беэр-Шеве, составляя неотъемлемую часть культурного сообщества города и участвуют в десятках представлений в Израиле и за рубежом. Ансамбль с успехом выступает в гастрольных турне и престижных фестивалях в Европе, Латинской Америке, Китае и Индии.

Тамир Гинц – художественный руководитель и хореограф ансамбля, создатель балетных постановок, в которых отражаются характерный язык и стиль Kamea Dance Company – язык яркий и индивидуальный, сочетающий технику классического и современного балета. Многоликий мир, который творит на сцене Тамир Гинц, завораживает и влечет к себе зрителей. Kamea Dance Company также дает возможность местным хореографам ставить свои оригинальные спектакли и приглашает для участия в постановках танцовщиков, которые не являются членами ансамбля. Участники Kamea Dance Company проводят образовательные программы в школах и студиях по всей стране.

«Carmina Burana» Карла Орфа – одно из самых спорных классических произведений 20-го века – сценическая кантата для хора, солистов и оркестра. С момента премьеры и по сей день можно услышать диаметрально противоположные мнения как о сочинении, так и о его авторе. Но все противоречия отвечают духу эпохи: 1937 год, нацизм в Германии, еврейские корни композитора… Премьера «Carmina Burana» состоялась во Франкфурте-на-Майне в июне 1937 года. Карл Орф придумал и оригинальное оформление сцены – в течение представления на сцене вращалось огромное колес

Работа Орфа основана на 24 стихотворениях из сборника средневековой поэзии, названного «Carmina Burana», что переводится с латыни как «Бойернские песни».

Это связано с тем, что оригинальный манускрипт сборника («Codex Buranus») был найден в 1803 году в бенедиктинском монастыре Бойерн в предгорьях Баварских Альп (нем. Beuern, лат. Buranum; ныне – Бенедиктбойерн, Бавария). Карл Орф впервые столкнулся с этими текстами в публикации Джона Эддингтона Саймонда «Вино, женщины и песни» 1884 года, которая содержала английские переводы 46 поэм из сборника.

В 1934 году Орф случайно познакомился с каталогом вюрцбургского антиквариата. В нем он наткнулся на название «Carmina Burana, латинские и немецкие песни и стихи из бенедикт-бойернской рукописи 13 века, изданные И. А. Шмеллером». Эта рукопись, не имевшая названия, составленная около 1300 года, находилась в Мюнхене, в придворной королевской библиотеке, хранителем которой в середине 19 века был Иоганн Андреас Шмеллер. Он издал ее в 1847 году, дав латинское название Carmina Burana. Книга пользовалась большой популярностью и менее чем за 60 лет выдержала 4 издания. На первой странице сборника было изображено колесо фортуны.

В сборнике было собрано около 250 текстов разных авторов на разных языках: на разговорной латыни, на старонемецком и старофранцузском. Несмотря на то, что тексты были обнаружены в монастыре, ничего религиозного в них не было, а были лирические любовные серенады и романсы, застольные песни, веселые пародии. Их авторы – известные поэты и беглые монахи, студенты и школяры, бродившие из города в город, из страны в страну (по-латыни их называли вагантами) и писавшие на различных языках – средневековой латыни, старинном немецком, старофранцузском. Михель Гофман, студент-юрист и энтузиаст изучения греческого и латинского языков, помогал Орфу в выборе 24 стихотворений и составлении из них либретто. Это либретто включает стихи как на латинском, так и на средневерхненемецком языке. Оно охватывает темы, актуальные как в 13-м веке, так и в наше время: непостоянство удачи и богатства, быстротечность жизни, радость весны и удовольствие от пьянства или обжорства.

Орф и Гофман отобрали 24 текста разной длины – от одной строки до нескольких строф, различных по жанрам и содержанию. Весенние хороводы, песни о любви, песни застольные, сатирические, вольнодумные составляют пролог под названием «Фортуна – повелительница мира» и три части: «Раннею весной», «В кабаке», «Суд любви».

Работа началась мгновенно, в первый же день, когда сборник оказался у Орфа в руках – в 1934 году он написал первый хор «О, Фортуна». Многие тексты сборника сопровождались невмами (несовершенной нотной записью), которые Карл Орф не пытался расшифровать. Он сразу же приступил к написанию своей музыки, и музыкальный текст был полностью готов уже через 2 недели.

Орф мечтал о своем театре, делал свои постановки, декорации, писал к ним тексты и т.д. Создание спектакля было его мечтой. «Кармина Бурана» стала воплощением такой идеи.

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Kamea Dance Company. «Carmina Burana 2.0»

Кибуц Ягур, зал «Яд ле-Мегиним Ягур»

Вторник | 18.3.2025 | 20:30

Оперный Театр Тель-Авива

Суббота | 11.6.2025 | 17:00, 20:00

Хайфа, зал «Аудиториум»

Воскресенье | 22.6.2025 | 20:30

Хореография – Тамир Гинц

Музыка – Карл Орф.

Художник по костюмам – Авиад Эрман

Художник по свету – Шай Иегуда

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=Mn643_C6ZwM

Видеосъемка: Павел Дибров

Рекомендуется для лиц старше 16 лет

Заказ билетов в кассе Оперного Театра Тель-Авива по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/Carmina-Burana

Текст – Маша Хинич. Фотографии: © Кфир Болотин и ©Равит Зив

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting