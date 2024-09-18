Если зовут – отказаться невозможно…

А позвали съездить в Центр Пауля Клее в Берне.

Да – в Швейцарию.

Да – транспорт дорогой.

Нет – цены на помидоры не сравнивала.

Да – в Берн. Берн прекрасен, невысок, все дома в старом городе и торговые ряды окрашены в оливковый цвет, часть – в белый и сиренево-розовые цветы вокруг растут. Пауль Клее знал, где родиться.

Нет – в Музее Эйнштейна на улице Крамгассе не была.

Да – знаменитые старинные астрономические часы на башне Цитглогге (Zytglogge) с пятью циферблатами и кружащими фигурками. Сразу вспомнилось детство и театр Образцова. Почитайте о том, как устроен механизм этой геоцентрической системы мироздания.

Нет – селфи нет. С туристами бороться бесполезно.

Нет – это не биография Пауля Клее, но уже понятно, как я люблю этого художника – загадочного и простого, запоминающегося и влияющего. Нет – не на умение рисовать, а вот на фантазию, воображение и подсознание – да.

Центр Пауля Клее располагает самой большой коллекцией его работ, насчитывающей более 4000 единиц архивного хранения. Экспозиция выставок регулярно меняется, одновременно представляя от 120 до 150 работ из коллекции музея.

Нынешняя выставка в Центре Пауля Клее называется «Космос».

«Космос Клее. Коллекция» – выставка о жизни, творчество и образе мышления этого швейцарского художника, представителя классического модерна и стиля Баухаус.

Эта выставка – новая постоянная экспозиция – построена в хронологическом порядке в соответствии с основными этапами биографии художника. Каждый этап – а всего их пять – ассоциирован с базовым цветом.

Короткие тексты и фотографии,. Два документальных фильма. Эскизы и наброски произведений, письма и вещи. Все вместе позволяет получить представление еще и о научно-исследовательской деятельности Центра в области истории культуры и искусства.

Есть и «Фокус-пространство», посвященное постоянно меняющимся темам, первой из которых стало изучение концепции изображения ангелов в творчестве Клее.

Пауль Клее родился в 1879 году в городе Мюнхенбухзее (Münchenbuchsee) под Берном, а умер в 1940 году в городе Муральто (Muralto), кантон Тичино. Основу многих его работ составляют визуальные размышления и эксперименты с цветом и формой. Он подвергал сомнению все, чему учили в Европе, и ориентировался на детские рисунки и неевропейские культуры, а также на глубинные структуры и процессы природы. Его творчество является важнейшей главой в истории европейской живописи начала и первой трети 20-го века. Жизненный путь художника был тесно переплетен с судьбами многих выдающихся живописцев и архитекторов той эпохи.

Всю свою жизнь, работая одновременно в фигуративном и абстрактном жанрах, руководствуясь интуицией и подчиняясь жесткому самоконтролю, он оставался верен девизу «Nulla dies sine linea» («Ни дня без линии»).

Про свое искусство Клее говорил, что оно «не передает только видимое, а делает зримым тайно постигнутое». А после поездки в Тунис он писал: «Цвет овладел мной. Мне не нужно гнаться за ним. Он овладел мной навсегда, я это знаю. Вот смысл счастливой минуты: я и цвет едины. Я – художник».

Есть несколько причин возникновения этого музея, здание которого спроектировал знаменитый итальянский архитектор Ренцо Пьяно (тот самый, что возвел Центр Помпиду в Париже, вдохновившись зданием музея Мишкан ле-Оманут в кибуце Эйн-Харод).

Первая – дар семьи и поклонников Клее. Идея этого центра принадлежит профессору Морису Муллеру.

Вторая: после прихода в Германии к власти нацистов у Пауля Клее были все шансы попасть под удар новых властителей, ненавидевших и не понимавших современный авангард, получивший от них клеймо «дегенеративного искусства». По счастью, художник еще в 1933 году вернулся на в Берн. На пике карьеры Клее запрещают преподавать в Академии искусств в Дюссельдорфе, изымают его картины из музеев. Опасаясь ареста, он с женой бежит в Берн и селится в тихом квартале Эльфенау. Власти Конфедерации отказывались выдавать ему швейцарский паспорт (у Клее по отцу было немецкое гражданство), и официальное сообщение о том, что художник все-таки был принят «в швейцарцы», пришло ему по почте через неделю после его смерти в 1940 году. С тех пор Конфедерация предприняла немало шагов с целью загладить свою «вину» перед всемирно известным художником, включая строительство Центра Пауля Клее, который был открыт в 2005-м году – округлые холмы (или три волны) из стекла и стали на зеленом поле.

Сайт Центра Пауля Клее – https://www.zpk.org/en

Что мне больше всего понравилось? Раздел выставки, посвященный влиянию творчества Клее на современную ему архитектуру.

“Все, что я вижу, это архитектура, ритмичные линии, ритмичные поверхности” – Пауль Клее (1902).

На протяжении всей своей карьеры Пауль Клее исследовал архитектуру разными способами. В самом начале он осознал «принципы формы», структуру и «точный организм» этой дисциплины. Как и природа, архитектура основана на универсальных принципах живописной конфигурации, которые создают живые организмы. Опираясь на эти идеи, Клее изображал тщательно построенные здания, а также причудливые дворцы и храмы.

Работы и изобразительное мышление Пауля Клее оказали влияние на многих архитекторов. Многие приобрели одну или несколько его работ. Людвиг Мис ван дер Роэ владел самой большой коллекцией работ Клее. Карло Скарпа оформил выставку Клее на Венецианской биеннале 1948 года и впоследствии перенял композиционные принципы искусства Клее. Послевоенное поколение архитекторов, включая Альдо Росси и швейцарского архитектора Лизбет Сакс, также начали заниматься трудами Клее. В их проектах главенствовали природные формы, вытеснив прямоугольную строгость современной архитектуры.

Текст и фото – © Маша Хинич