Театр балета Бориса Эйфмана вновь приезжает в Израиль – уже в 16-й раз – и покажет в сентябре 2024 года в Тель-Авиве спектакль «Чайка. Балетная история», созданный в честь 45-летия труппы Эйфмана.

Многое из того, что волновало Чехова более века назад, оказалось близким к природе балетного театра. «Тайны закулисья» – так можно было бы описать хореографическую интерпретацию чеховской «Чайки» в балете Борис Эйфмана. С одной стороны, слова «Тайны закулисья» могут стать краткой аннотацией постановки, с другой – отражают лишь поверхностный пласт этого балетного спектакля, израильская премьера которого пройдет в сентябре этого года.

«Чайка. Балетная история» погружает зрителей в мир за сценой – неповторимый, наэлектризованный страстями мир по другую сторону кулис – манящий и поражающий контрастами, где любовные интриги переплетаются с художественными исканиями, личные драмы – с тайнами творчества. Борис Эйфман открывает доселе неизвестные пласты в чеховском тексте, исследует, как из бесконечно многообразного жизненного потока, объединяющего возвышенное и низменное, вечное и сиюминутное, рождается искусство, раскрывая центральную дилемму пьесу: попытка создать новые художественные формы в мире, который, возможно, не готов к радикальным переменам.

Премьера спектакля «Чайка. Балетная история» состоялась в год 45-летия труппы Бориса Эйфмана, став итогом художественной эволюции и началом нового этапа в творческой судьбе хореографа.

Майя Плисецкая еще в конце 1970-х годов предлагала Борису Эйфману поставить «Чайку» в московском Большом театре. Но тогда он сделал выбор в пользу постановки балета «Идиот» по повести Достоевского. «Чайка» не самый востребованный хореографами сюжет; хотя Майя Плисецкая сама все-таки поставила «Чайку» в 1980-м году. В 1984-м «Чайку» поставил в Гамбурге хореограф Джон Ноймайер. А в Петербурге 12 января 2007 года Борис Эйфман представил свою первую балетную версию великой пьесы на сцене того же Александринского театра, где за 110 лет до этого провалилась премьера Чеховской «Чайки». В «Чайке», по словам балетмейстера, пришла пора новых хореографических форм. «Чайка» – балет типично эйфмановский: духовность, взвинченность, акробатизм. Из всей массы чеховских образов в спектакле Эйфмана выделена четверка главных героев, а действие перенесено в балетный зал: Аркадина – балерина императорских театров, Нина Заречная начинает карьеру танцовщицы, Тригорин – признанный хореограф, Треплев – экспериментатор. Но сейчас нам предлагается не новая версия той постановки, а новый балет. Борис Эйфман верен традициям изображения в балете сильных страстей. Сам Эйфман определил свою новую «Чайку» как спектакль «о поиске новых форм, об истинных и мнимых ценностях, о любви и карьере».

Вот что пишет сам Борис Эйфман: «Есть книги и темы, годами не отпускающие меня, провоцирующие на напряженные интеллектуальные поиски. Чеховская «Чайка» – гениальный образец подобного произведения. За внешней размеренностью сюжета в пьесе скрывается лабиринт важнейших философских идей. Действие в нашем спектакле перенесено из усадьбы в репетиционный зал, где экспериментатор Треплев, одержимый поиском новых танцевальных форм, противостоит успешному хореографу Тригорину, ставящему свою версию «Лебединого озера», а юная артистка Заречная соперничает с властной примой Аркадиной. Применяя инструментарий языка балета, мы размышляем о мятежной попытке взлета души и разрушительном гнете повседневности, многоликости любви и обреченности человека на одиночество, наконец, – о самой сути театра.

Точкой пересечения линий главных героев выступает творчество, помогающее превознестись над обыденностью, обрести себя, но также приносящее лишения и внутренние страдания. Каждый из персонажей проживает собственную жизнь в искусстве и демонстрирует особый тип художественного таланта. Каждому – на сцене и в реальности – уготованы свои страхи и разочарования.

Балетный театр жесток и требователен ко всем служителям, будь то многоопытный мэтр Тригорин и самоупоенная звезда Аркадина или жаждущие триумфа дебютанты Треплев и Заречная. Первые должны ежедневным каторжным трудом отстаивать право на лидерство. Участь вторых скорбна: крушение личных и сценических надежд, трагическое осознание невозможности реализовать ниспосланный дар. Этот падекатр человеческих и театральных судеб вплетается в партитуру непрекращающегося спектакля жизни.

Бесплодны устремления Треплева. Творческая гибель становится печальным финалом пути молодого хореографа».

Борис Эйфман – создатель в 1977-м году уникального театра балета, ставшего из полуподпольной организации одним из лучших балетных театров.

Эйфман родился в 1946 году в городе Рубцовск Алтайского края. Уже в 16 лет он руководил детским хореографическим коллективом. В 1972 году окончил балетмейстерское отделение Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. С 1971 по 1977 год Борис Эйфман работал балетмейстером в Ленинградском академическом хореографическом училище. В 1977 году был создан Академический театр балета Бориса Эйфмана. Сначала он назывался Ленинградский ансамбль балета, где работал всего один хореограф. Небольшой коллектив не имел ни сцены, ни репетиционных помещений.

Концепция коллектива была достаточно смелой: он создавался как авторский, режиссерский театр, экспериментальная лаборатория одного хореографа.

Уже первые спектакли труппы – «Двухголосие» и «Бумеранг» – принесли театру зрительский успех и заставили критиков говорить о новых тенденциях в российском балетном искусстве. Однако последователи традиционной школы не спешили признавать авторитет молодого хореографа. Новаторство в выборе драматургического материала и музыки, смелость пластических решений надолго закрепили за Борисом Эйфманом репутацию «хореографического диссидента».

Спектакль за спектаклем Эйфман создал уникальный театр балета, не отвергая всего, что было. Классика – основа основ Эйфмана. В период конца 1970-х – начала 1980-х годов в театре Эйфмана вырабатывается собственный подход к формированию репертуара. В афише появляется всё больше балетов, драматургической основой которых становятся произведения мировой классической литературы. Хореограф и его характеризующаяся особым пластическим мышлением труппа осваивают новые жанры. Создаются спектакли, отличающиеся остротой хореографического рисунка, который передавал предельный накал страстей героев: «Поединок», «Идиот», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Легенда», «Двенадцатая ночь», «Мастер и Маргарита», «Убийцы» и другие.

Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана известен любителям танцевального искусства Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии своими спектаклями «Я – Дон Кихот», «Красная Жизель», «Русский Гамлет», «Анна Каренина», «Чайка», «Евгений Онегин», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторону греха», «Реквием», «Up & Down», «Чайковский. PRO et CONTRA». Эти снискавшие всеобщее признание работы не только представляют на самом высоком художественном уровне достижения современного российского балета, но и приобщают аудиторию к бессмертному духовному наследию отечественной и мировой культуры, вдохновляющему хореографа и его артистов.

Эйфман – хореограф-философ. Его волнуют проблемы современности и тайны творчества. Художник откровенно говорит со зрителем о самых сложных и волнующих сторонах человеческого бытия, определяя жанр, в котором он работает, как «психологический балет».

Газета The New York Times называет Бориса Эйфмана лидером среди ныне живущих балетмейстеров: «Балетный мир, находящийся в поиске главного хореографа, может прекратить поиск. Он найден, и это – Борис Эйфман».

«Чайка. Балетная история»

Балет Бориса Эйфмана по пьесе Антона Чехова «Чайка» на музыку Сергея Рахманинова и Александра Ситковецкого

Декорации: Зиновий Марголин

Костюмы: Ольга Шаишмелашвили

Свет: Глеб Фильштинский, Борис Эйфман

Представления состоятся в Оперном театре Тель-Авива

Среда, 25 сентября, в 20:00

Четверг, 26 сентября, в 20:00

Пятница, 27 сентября, в 13:00

Суббота, 28 сентября, в 18:00.

Воскресенье 29 сентября, в 20:00

Понедельник 30 сентября, в 18:00

Билеты в кассе «Браво: https://bit.ly/4czSyEA или в кассе Оперного театра: 03-6937777

