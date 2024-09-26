Вы Чехова танцевали? Три впечатления от одного большого балета

Фото: Евгений Матвеев

Вы Чехова танцевали?

Мы Чехова читали, играли, видели на театральной сцене и в кинофильмах. На сей раз – на сцене балетной, в исполнении театра Бориса Эйфмана,16-й раз гастролирующего в Израиле. “Чайка. Балетная история” – уже из названия понятно , что история – именно что балетная, не совсем уже чеховская, хотя герои и грусть – его.

Действие перенесено в город, из усадьбы в репетиционную студию – отсюда первые ассоциации с городской графической новеллой, набросанной штрихами и пастельными мелками в четком ритме: соло-дуэт-трио-кордебалет-трио-дуэт- соло. И снова: соло-дуэт-трио-кордебалет-трио-дуэт- соло. Так четко, что даже слышен шорох графита по бумаге, на которой одержимый поиском новых сценических форм экспериментатор и авангардист Треплев (появляющейся в первой сцене в клетке-кубе, похожей на колыбель) набрасывает свои “хореографические заметки” в изломанных линиях, пытаясь противостоять успешному Тригорину, ставящему свою версию «Лебединого озера», пока юная артистка Заречная соперничает с властной, но стареющей примой Аркадиной, далеко уйдя от трагикомедии Чехова 1896 года, но сохранив его иронию и драму в стиле движения, в необузданных страстях.

В микрокосме чеховского общества из четырех персонажей сталкиваются две противоположности, их эмоциональность подчеркивает музыка Сергея Рахманинова и Александра Ситковецкого в сочетании с экстремальной техникой танцовщиков (они танцуют самих себя).

Но здесь есть и пародия на Марту Грэм (призраки в эластичной ткани) и гротеск. Есть софиты, которые тоже танцуют свой танец, играют свою роль, то оттеняя, то высвечивая происходящее в студии – она же сцена. И, конечно, здесь есть совершенство движений, честность художника, высокомерие Аркадиной и лиричность Заречной, плавность и замкнутость, экстравагантность декораций и умение Бориса Эйфмана переворачивать привычное, дав в этой вольной интерпретации чеховской пьесы свое видение темы искусства и таланта.

Много слов и подробностей по ссылкам: – https://www.israelculture.info/chajka-baletnaya-istoriya/

https://www.israelculture.info/pyat-pudov-lyubvi-na-baletnoj-cene/

Маша Хинич

Какой фантастический фьюжн!

Этот балет создан из сплава беспредельной фантазии, безупречного мастерства, отменного вкуса, музыкального пиршества и красоты. Боже, как это прекрасно!

Вчера мы видели лучшего из наилучших Эйфманов.

С первой секунды, с первого изломанного жеста мятущегося Треплёва. Ах, да! Я же о “Чайке”…

В Опере вчера танцевали “Чайку”! Нет, в Опере вчера танцевали “Лебединое озеро”. Это такой балет на музыку Рахманинова! В роли Ротбарда – Аркадина. Вы уже запутались?

Так знайте! – Это было наслаждение каждым мгновеньем. Драма “Чайки” перенесена в закулисье балетной труппы, ставящей “Лебединое озеро”.

Аркадина и Нина Заречная, соответственно, стареющая Прима и юная зарождающаяся Звезда, влюблённая в Тригорина. Тригорин – постановщик балета, любовник Аркадиной. И Костя Треплёв, сын Аркадиной, молодой балетмейстер-новатор, влюблённый в Нину.

Ну а дальше – всё, как по нотам.

Да по каким нотам! Музыкальное сопровождение этого балета одно из самых изысканных и контрастно-гармоничных сочетаний, которое только можно было вообразить. Сергей Рахманинов и Александр Ситковецкий. Страстная классика и страстный рок. Слово “упоение”, пожалуй, наиболее точно передаст то эмоциональное состояние, с которым я слушала эту музыку. Про Ситковецкого нужно писать отдельный трактат. Для меня вообще сродни волшебству, как балетмейстер создаёт с нуля музыкальную ткань спектакля. Как из мелодически-ритмических мириад выбирает и сочетает те отрывки, которые создатут итоговую Магию. Эйфман и в этом непревзойдённый Мастер.

А как они танцевали! Филигранный хореографический рисунок. Хорео-графика! Тонкие линии, плавность и чёткость изгибов, острота углов, стремительность штрихов. И наряду с этим небрежная расслабленность и вихри бешеных ритмов. Прыжки в небо и скАчки по ипподрому. Гуттаперчевая анатомия и попрание законов притяжения. Совершенство пластики. Эталонность движений. Торжество эстетики. Да, сейчас скажу что-то очень неполиткорректное, но какой же усладой для глаз были эти прекрасные балетные фигуры стройных, атлетичных длинноногих юношей и стройных, женственных, длинноногих девушек…

И, как всегда, у Эйфмана – костюмы на высоте! Струящиеся ткани то насыщенных, то акварельно-размытых цветов, элегантность и эффектность кроя, идеальное соответствие стиля и образа.

Минимализм и строгость декораций, игра со светом подчёркивали, оттеняли и обогащали происходящее на сцене, ещё выше поднимая планку этого истиного шедевра.

По-моему, почти все билеты на оставшиеся спектакли уже раскуплены.

Но, вдруг вам повезёт?

Ольга Голдин

Шедевр Эйфмана посреди войны

Даже и не помню, когда такое было. Мы, несколько, журналистов и блогеров вышли из зала в уже не душный тель-авивский вечер, когда смолкли аплодисменты после спектакля «Чайка» Эйфмана и крепко обнялись. Говорить было не обязательно – все было видно по нашим лицам: счастливые, упоенные, расслабленные. Нас реально попустило. Шутка ли сказать, накануне был обстрелян Гуш Дан, кое-какие концерты (например, Ноа Кирел) пришлось отменить. До последнего часа было неясно: будет спектакль или нет. Не говоря уж, о проукраинских активистах, которые пытались сорвать гастроли театра. Все это было позади.

Что сказать про спектакль? Я не видел, не припомню у Эйфмана просто хороших постановок, они все превосходны. Но «Чайка. Балетная история» – безусловно, один из лучших в длинной череде шедевров Мастера. Для меня театр Эйфмана – это некий эталон. Вроде и вполне себе классика балета (то есть, подразумевается, что артист должен уметь превосходно танцевать, что сейчас, увы, не всегда и не везде), но помноженная на драматургию, которой так не хватает классическому балету, поразительную пластику, тонкий вкус постановщика и эстетика во всем. У Эйфмана нет мелочей: костюмы, свет (который он часто ставит сам), музыкальное оформление (про музыку к «Чайке» надо писать отдельную статью), декорации – все самый высший пилотаж. Эфйман, к моему огромному удовольствию, абсолютно неполиткорректен. У него не подбирается труппа, как сейчас в большинстве балетов мира: обязательно несколько азиатов и афро-американцев, обязательно парочка толстых (!) танцовщиков и столько же низеньких для комплекта. Все танцовщики стройные, изысканные, красивые, высокие, как баскетболисты.

Помимо этого, балеты Эйфмана, это всегда качественная литература, будь то «Каренина», «Дон-Кихот», «Онегин» или вот «Чайка. Балетная история» по Чехову. И пусть, в этих спектаклях мало что осталось от первоисточника, они были толчком для Мастера, его вдохновением. В центре спектакля конфликт между двумя балетмейстерами, двумя творцами, начинающим постановщиком Треплевым, неуверенным, нервным, мятущимся, и признанным мастером Тригориным (две грани таланта самого Эйфмана?), ставящим «Лебединое озеро» Чайковского, крепко стоящим на этой земле и не забывающим вступать в близкие отношения с актрисами балета.

Спектакль начинается с потрясающе сильно метафоры: ищущий свое «я» Треплев (артист Евгений Грачев), замкнут в холодное пространство куба, которое он изо всех сил пытается раздвинуть, выйти за рамки ограниченного измерения. Нервные, при этом поразительно красивые движения в попытке разорвать отведенные рамки. Даже. Если бы кроме первой сцены больше не было ничего, его бы следовало признать превосходным. По счастью, это был только первых штрих, разогрев.Дальше спектакль развивался стремительно, без раскачки, иногда сюжет угадывался, иногда терялся – это было абсолютно неважно. Все отступило на второй план по сравнению с охватившим тебя чувством восторга, абсолютно эстетического оргазма. Все было, как в известной фразе: во-первых, это просто красиво! Помножьте это впечатление на гениальную музыку Рахманинова, и совершенно великолепную (что было неожиданно) Александра Ситковецкого.

Не хочется давать спойлеры, но «чайка» в спектакле – это не Нина, это сам Треплев, растрачивающий свой талант на модернистские эксперименты, но терпящего на этом пути крах. Мечтающий поставить в балете шедевр. Равный по впечатлению «Крику» Мунка, он в концовке сам застывает в этом бессильном крике. А самоубийство героя не реальное, а потеря таланта – творческое небытие. Заканчивается тем же кубом, в котором замирает главный герой – подстреленная чайка.

16-й раз Мастер привозит в Израиль свои выдающиеся постановки: «Всякий раз, приезжая в Израиль, я начинаю ощущать в себе голос предков, зов генетической памяти. Художнику исключительно важно чувствовать связь со своими корнями. Мы рады вновь выступать здесь, и я ожидаю, что замечательная и отзывчивая публика Тель-Авива окажет труппе самый теплый и восторженный прием», – сказал Эйфман накануне гастролей.

Так и было, Мастер, так и было. В Израиле любят Ваш талант, и будут считать дни до следующей встречи.

Вадим Малев

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«Чайка. Балетная история»

Постановка Бориса Эйфмана на музыку Сергея Рахманинова и Александра Ситковецкого

Декорации: Зиновий Марголин

Костюмы: Ольга Шаишмелашвили

Свет: Глеб Фильштинский и Борис Эйфман

Кастинг – три состава, на премьере танцевали:

Треплев – Евгений Грачев

Тригорин – Сергей Волобуев

Аркадина – Мария Абашова

Заречная – Мара Тудосе

Принц – Артем Лепков

Ротбард – Рафаэль Якшигулов

Представления проходят в Оперном театре Тель-Авива

Среда, 25 сентября, в 20:00

Четверг, 26 сентября, в 20:00

Пятница, 27 сентября, в 13:00

Суббота, 28 сентября, в 12.00 и в 18:00.

Воскресенье 29 сентября, в 20:00

Понедельник 30 сентября, в 18:00

Билеты в кассе «Браво: https://bit.ly/4czSyEA или в кассе Оперного театра: 03-6937777

Организаторы гастролей в Израиле – компания «Цемах LTD»: Йоав Цемах и Ури Офер.

Фото: Евгений Матвеев. Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting