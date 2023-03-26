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Чемпионат мира по женскому хоккею в OneIce Arena

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Верхнее фото: OneIce Arena

C 26 по 31 марта на самой большой и современной ледовой арене Израиля в комплексе OneIce Arena пройдет чемпионата мира по хоккею среди женщин в третьем дивизионе, группа B. Вход для зрителей на все игры бесплатный.

Женская сборная Израиля проведет впервые игры со сборными Боснии, Герцеговины и Сербии. Каждая из национальных сборных проведет по две игры, по итогам которых команда, занявшая первое место, получит  право перехода в следующую группу A.
Это знаменательное событие для нашей страны. Израиль впервые за долгое время принимает игры в рамках чемпионата мира, в прошлый раз это было более 30 лет назад.

Турнир начнется 26 марта в 19.00 и продлится до 31 марта. Соревнования будут проходить в новом ледовом центре, равного которому нет в Израиле!  На его огромной территории более 5000 квадратных метров расположились 2 катка с уникальным по качеству льдом, трибуна на 1500 зрителей, раздевалки для спортсменов и судей, тренажерные залы и тренировочная студия. Ледовая арена мирового уровня отвечает строгим международным стандартам соревнований по фигурному катанию и Американской хоккейной лиги НХЛ.

Фото: OneIce Arena

Оба катка используются как для тренировок, так и для массового катания.

Это потрясающее сооружение было построено с целью продвижения ледовых видов спорта и повышения популярности зимних олимпийских видов спорта в Израиле. OneIce Arena стала настоящим домом для Академии хоккея с шайбой – крупнейшей и наиболее профессиональной в стране школы хоккея для всех возрастных групп, в которой занимается около 400 спортсменов. Так же в OneIce Arena базируется Академии фигурного катания, которой руководит Алекс Зайдман – один из основоположников этого вида спорта в Израиле, воспитанник легендарной Елены Чайковской и судья международной категории по фигурному катанию.

OneIce Arena расположена в промышленной зоне Тнувот (10 км к востоку от Нетании, недалеко от Кфар-Йоны, в 5 минутах от перекрестка Бейт Лид и от шоссе № 6).
Дополнительная информация на сайте проекта – https://www.oneice.co.il/. Вход на все игры Чемпионата мира по женскому хоккею бесплатный.

Расписание игр здесь: https://www.oneice.co.il/iihf-wwiiib-2023/

Фотографии: OneIce Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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