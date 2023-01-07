“Ципорела” – смешно, безумно и здорово

Смешно, безумно и здорово – так начинается реклама ансамбля “Ципорела” и все определения здесь соответствуют действительности. “Ципорела” – это коллективный, танцующий, поющий, динамичный, очень едкий и циничный стенд-ап при участии 11 актеров одновременно, которые знаю как растормошить публику. Надо хорошо понимать иврит и наши реалии, чтоб правильно на “Ципорелу” реагировать. В “Ципореле” всё ультра – ултьра-харизматично, ультра-кусаче, ультра-смешно, ультра-альтернативно.

“Ципорела” представляет свое смешное и безумное шоу “Естественный укус” (“Акица Тевит”) сегодня вечером, на исходе субботы, в Тель-Авивском музее искусств, и шоу “Стереофония” – через неделю, там же, в четверг, 12 января.

Ссылки на приобретение билетов

7.1 – “Естественный укус” – https://bit.ly/3FCKRyn

12.1 – “Стереофония” – https://bit.ly/3uZhqSv

Страница ансамбля “Ципорела” – https://www.facebook.com/TziporelaTheatreCompany

“Естественный укус” -это комедийная постановка, шестнадцать коротких историй, наполненных самоиронией, тонким юмором и легкой эротикой.

“Стереофония” – третий спектакль “Ципорелы”. 20 театральных скетчей, через которые участники ансамбля пытаются разгадать загадку, применяя юмор и воображение. В целом – очень смешная театральная головоломка, оточенная и ловко собранная.

Ансамбль “Ципорела” был создан в 2005 году. Сейчас в нем 11 участников – уже постарше самих себя очень юных редакции 2005 года, но все они поп-прежнему поют, танцуют, читают тексты и безумствуют на сцене – в хорошем понимании.

“Ципорела” была создан десятью актерами, выпускниками Тель-Авивской театральной студии Нисана Натива. Совместная учеба переросла в совместную работу и в совместный ансамбль: десять студентов Нисана Натива создали свою театральную группу, сами стали писать сценарии, режиссировать и продюсировать свои постановки.

за прошедшие 17 с половиной лет участники “Ципорелы” стали знаменитостями – к примеру, Дана Ивги, Лотос Этрог, Эфрат Авив, Галь Фридман, Омер Дорон, Дуду Голан.

В первую десятку актеров “Ципорелы” входила и единственная русскоязычная актриса в труппе Тамара Кляйнгон. В 12 лет Тамара вместе с отцом репатриировалась в Израиль из Умани. Поселившись в Ашдоде, начала заниматься классическим балетом и живописью. В 20 лет переехала в Тель-Авив и, окончив курсы кройки и шитья, поступила в школу Нисана Натива. Тамара Кляйнгон снималась в таких фильмах, как “Адомот”, “Полурусская история”, “Улай а-паам”, “Рожденные в СССР”, “Мотивации ноль”, «Children of the Fall», в сериале “Блю Натали”. Именно Тамара и “Ципорела” год назад написали “Спокойной ночи, Омер, какдила” – столь удачную пародию на скандальную песню Омера Адама .

В спектакле “Естественный укус” для Тамары был придуман образ образ русской КГБэшницы, принимающей документы у эмигранта из Израиля, который приехал в Россию на постоянное место жительства исключительно в погоне за красотой и доступностью русских девушек.

От раза к разу постановка “Естественный укус” в меняется, вносятся дополнения , рассказываются другие истории.

На “Естественный укус” лучше не опаздывать: актеры выходят на сцену н до начала спектакля и развлекают тех зрителей, которые уже заняли свои места в зале. Встречает и провожает зрителей смешная ворона – та самая “Ципорела”, которая дала название ансамблю.

А еще у “Ципорелы” есть совместная программа с Израильской Оперой под названием «Сердечный приступ» – комические зарисовки в сочетании с оперной классикой.

Вот сайт “Ципорелы” – https://tziporela.com/ – на нем масса информации, дерзайте.

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