Цирк «Браво» представляет «Цирк мечты» — международное цирковое шоу на Хануку 2026

«Для меня цирк — это волшебное представление, которое появляется и исчезает, как целый мир»

Марк Шагал

К ханукальным каникулам 2026 года цирк «Браво» подготовил новый спектакль для всей семьи — «Цирк мечты» — цирк из грёз. С 26 ноября по 12 декабря шоу пройдёт в пятнадцати городах Израиля, от Беэр-Тувии и Хайфы до Беэр-Шевы и Тель-Авива, а ведёт его детская артистка Ахиноми, неожиданно выступающая в ипостаси шпрехшталмейстера. История из мира фантазии соединена здесь с номерами международных цирковых артистов, и зрителей ждут акробатика, юмор, музыка, волшебные декорации и сценические эффекты.

В центре сюжета — скрытый мир, где мечты детей становятся реальностью. Однажды ночью злой колдун похищает волшебные перья у ловца снов, и маленькая девочка больше не может ни уснуть, ни увидеть сон. Ей на помощь приходит волшебная фея, и вместе они отправляются в путь, чтобы вернуть пропавшие перья и спасти мир снов и грёз. По дороге героини проходят через разные миры, встречают волшебных персонажей и цирковых артистов с необычными способностями, а колдун пытается им помешать. Цирковые номера встроены в приключение и приглашают зрителей поверить в силу воображения и продолжать мечтать, даже когда дорога запутывается.

История о ночи, из которой пропали сны, звучит в Хануку особенно уместно: это праздник света, и сказка о том, как волшебство возвращается в детскую комнату, хорошо с ним сочетается. В прошлую Хануку, в декабре 2025 года, цирк показывал «Приключения в затерянном лесу», а нынешней зимой сюжет совсем другой, и вместе с ним другая героиня, другой мир и другая ведущая.

Ахиноми — восходящая звезда детской сцены. Дети знают её по десяткам популярных роликов в социальных сетях и по совместным выступлениям с Ювалем ха-Мевульбалем, в том числе по спектаклю «Храброе сердце», в котором она участвует. Юваль ха-Мевульбаль выступает уже около тридцати лет и остаётся одним из самых известных детских артистов Израиля, так что многие дети узнают Ахиноми сразу. Она ведёт и музыкальные встречи для самых малышей от полугода до двух лет: на них звучат песни и гитара, а малыши вместе с родителями танцуют и двигаются под музыку. В «Цирке мечты» Ахиноми ведёт весь спектакль.

Цирк — искусство, которому слова не обязательны, и сюжет «Цирка мечты» понятен без них. История развивается через номера: акробаты и другие артисты не объясняют, что происходит, а показывают это, поэтому следить за приключением можно и без знания иврита, и ребёнку, который не всегда понимает слова ведущей. Поиск потерянных перьев, встреча с колдуном, переход из одного мира в другой читаются по движению, музыке и сценическим эффектам, а каждый номер продолжает рассказ, а не прерывает его.

Цирк «Браво» работает с 2013 года и за это время стал для израильского зрителя своего рода знаком качества циркового мастерства. В коллектив приглашают исполнителей самой высокой квалификации, среди которых лауреаты международных конкурсов и фестивалей: это израильские артисты и их коллеги из других стран, представляющие разные цирковые школы. Все постановки создаются под руководством художественного руководителя Славы Нусинского и остаются оригинальным израильским продуктом. К каждому сезону готовится новая программа с новым сюжетным ходом, который держится в секрете до последней минуты, чтобы внимание зрителя не ослабевало.

За эти годы зрители видели «Безумную ночь в музее», «Игры в джунглях», «Вокруг света», «Приключения в затерянном лесу» и другие цирковые постановки. У каждой программы свой сюжет, и строится она как спектакль со сквозными героями, а не как набор отдельных номеров. Постановки цирка «Браво» идут не на привычном манеже под куполом, а на театральной сцене, и в них соединяются воздушная акробатика, наземные и огненные номера, эквилибристика, клоунада, музыка и визуальные эффекты. «Цирк мечты» продолжает эту линию.

Как и прежние программы цирка «Браво», «Цирк мечты» рассчитан на семейный просмотр: на него можно прийти с детьми, с внуками и с бабушками и дедушками. Известно, что зрители разных возрастов смотрят одно и то же представление по-разному: детей увлекают сказка и волшебство, а взрослые оценивают ловкость, смелость и технику артистов. Ханукальные каникулы — удобное время, чтобы пойти в цирк всем вместе, и у каждого в этом путешествии найдётся что-то своё.

Гастроли охватывают всю страну: шоу можно увидеть и на севере, в Хайфе и Ягуре, и в центре, в Рош-ха-Аине, Петах-Тикве, Ришон-ле-Ционе, Нетании и Тель-Авиве, и на юге, в Беэр-Шеве. Первое представление состоится 26 ноября в Беэр-Тувии, а завершится тур 12 декабря в зале «Смоларш» в Тель-Авиве. Среди площадок дворцы культуры, театральные залы и «Синема Сити», так что представление можно выбрать поближе к дому.

Представления начинаются в разное время, от 10:00 до 18:30, и в большинстве городов проходит по два-три представления в день, поэтому семьи с детьми разного возраста могут выбрать удобный сеанс. Участники клиентских клубов могут получить скидки; подробности и заказ билетов — на сайте цирка https://www.circusbravo.co.il/ru.

Посмотреть трейлер спектакля можно здесь: https://youtu.be/itvheW3tKSc?si=z5NsqXAzkYolaklv

Даты представлений по всей стране (Ханука, школьные каникулы 2026):

26.11 — Беэр-Тувия, Центр культуры, 17:00.

28.11 — Гиват-Бренер, концертный зал, 10:00 и 12:30.

29.11 — Маале-Адумим, Дворец культуры, 16:30 и 18:30.

30.11 — Модиин-Маккабим-Реут, Дворец культуры, 16:45 и 18:30.

1.12 — Хайфа, «Аудиториум», 16:30.

2.12 — Нес-Циона, Дворец культуры «Нес-Циона», 16:45.

3.12 – Рош ха-Аин, Дворец культуры, 16:30 и 18:30.

5.12 — Ган-Шмуэль, Дворец культуры «Менаше», 11:00.

6.12 — Петах-Тиква, Дворец культуры, 12:30 и 16:00.

7.12 — Кирьят-Моцкин, Театральный центр, 12:30, 16:00 и 18:00.

8.12 — Ягур, театр «Яд ле-Мегиним», 12:30 и 16:00.

9.12 — Беэр-Шева, «Синема Сити», 12:30 и 16:00.

10.12 – Ришон ле-Цион, Дворец культуры, 12:30 и 16:00.

11.12 — Нетания, Дворец культуры, 10:00 и 12:00.

12.12 — Тель-Авив, зал «Смоларш», 12:30.

Заказ билетов и подробная информация о льготах для участников клиентских клубов: https://www.circusbravo.co.il/ru