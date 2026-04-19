Цирк HUBA CUBA. Выступления начинаются в День Независимости — 22 апреля!

Международный цирк HUBA CUBA — гастроли в Израиле начинаются 22 апреля, через два месяца после запланированной ранее даты

Несмотря на сложную реальность последних лет, в Израиль прибыл большой международный цирк – живой, с настоящим шатром, настоящими артистами и настоящим адреналином, который возникает тогда, когда эквилибрист делает нечто невозможное прямо у вас над головой, и вы это видите своими глазами. Гастрольное турне HUBA CUBA – нового кубинского цирка – продлится в Израиле весь 2026 год, в путешествии с севера на юг страны. Начнется, снова несмотря на сложную реальность последних двух месяцев, после того как 30 артистов цирка решили остаться в Израиле во время войны и не возвращаться на родину. Они продолжали жить в цирковом шатре, расположенном в Хайфском заливе — районе, который особенно пострадал от обстрелов. Артисты выполняли все указания и бежали в укрытие при каждой тревоге — они называют его «бункером». В промежутках между сиренами они продолжали тренироваться, чтобы поддерживать форму и качество цирковых элементов. Это уже само по себе — не само собой разумеется.

Цирк HUBA CUBA возвращается с выступлениями в Хайфе — именно на том месте, где он остановился в начале войны. Время тогда остановилось, а сейчас надо вернуться… Быстро досчитаем до ста, вуаля, и! И цирк HUBA CUBA возобновит показы в Хайфе начиная с ближайшего Дня Независимости — первое представление пройдет в среду, 22 апреля в 11:00. Цирк останется в Хайфе до 30 мая и даст 30 представлений по выходным, на Лаг ба-Омер и на Шавуот.

В июне цирк переедет в Афулу, где даст 20 представлений. Июль — Кфар-Саба, август — Нетания, а в сентябре–октябре, включая праздники Тишрей, цирк HUBA CUBA будет выступать в парке Яркон в Тель-Авиве. В ноябре переедет в Беэр-Шеву, а на Хануку завершит свое турне рядом с Ашкелоном. Из-за ограничений, связанных с войной и невозможностью выступать в дни Пурима и Песаха — главных цирковых «праздников» — продюсеры приняли решение скорректировать расписание, чтобы за оставшееся время добраться до всех уголков страны.

будет странствовать по стране– так что, если ближайшие показы не совпадают с вашими планами, скорее всего, цирк сам приедет к вам. Это, пожалуй, одна из самых приятных особенностей проекта: он не требует от зрителя далеко ехать.

Организаторы решились на масштабный проект: большой цирковой шатер будет странствовать по Израилю, представляя зрителям международную труппу артистов из Кубы и Колумбии. Речь идет о десятках воздушных гимнастов, акробатов, танцовщиков и клоунов, большинство из которых прибыли с Кубы, часть – из Колумбии. Их объединяет не только высокий профессиональный уровень, но и необыкновенный темперамент.

HUBA CUBA – это не «цирк как в детстве». Это цирк, которого не было в вашем детстве. Потому что такого ещё не было. В программе HUBA CUBA – полеты под куполом, рискованная акробатика, пластическое искусство тела, трюки, балансирующие на грани возможного, и традиционные кубинские танцы. Визуальный и звуковой мир спектакля навеян атмосферой улиц Гаваны — столицы Кубы. Музыка, которая вызывает мурашки. Движения, которые выглядят как импровизация, хотя за ним стоят годы серьезной работы. Энергия, которую сложно описать словами, но легко почувствовать, когда сидишь в зале и вдруг обнаруживаешь, что уже несколько минут не смотришь в телефон и даже не думаешь о нем. Особую роль в спектакле играют клоуны. Именно они ведут зрителей через всё представление – от пролога и до финала. Клоунские репризы соединяют воздушные номера и акробатические блоки, держат темп и умудряются быть одновременно смешными и точными.

Важная деталь, о которой стоит сказать отдельно: в шоу нет животных. Это принципиальное решение организаторов. Всё, что происходит на арене – это мастерство, физическая подготовка и темперамент. Организаторы подчеркивают, что речь идет не просто о цирковом представлении, а о встрече с кубинской культурой, смелостью, ритмом и весельем – с тем, что оставляет зрителей одновременно изумленными и счастливыми. Именно в такой последовательности: сначала изумление, потом счастье -это не рекламный оборот, а точное описание того, что происходит со зрителями, когда они выходят из шатра после двух часов кубинского карнавала под крышей израильского цирка.

Шоу рассчитано на зрителей всех возрастов – от двух лет и до 120. Это семейное представление в самом широком смысле слова: дети восхищаются полетами под куполом, взрослые следят за точностью акробатических элементов, пожилые зрители узнают в кубинских ритмах что-то давно знакомое и дорогое. Каждый находит в этом спектакле своё.

Режиссер израильской версии – Омер Замари. Израильская продюсерская компания – «Тевет афакот».

Даты и города:

Хайфа и Крайот, комплекс «Хуцот а-Мифрац» – с 22 апреля по 30 мая 2026 года включительно, включая День Независимости, Лаг ба-Омер и Шавуот.

Стоимость билетов – от 50 до 129 шекелей, с учетом различных скидок. Продажа на выбранные даты уже открыта.

Все фотографии — © Ася Лях – предоставлены компанией «Тевет афакот».