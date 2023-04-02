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Впечатления

“Dali Cybernetics: The Immersive Experience” – новая международная иммерсивная выставка Сальвадора Дали в Тель-Авиве

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Сальвадор Дали – уникальный живописец и скульптор, один из самых ярких представителей сюрреализма, большой друг Израиля. Не удивительно, что первое произведение искусства, которое видят гости Израиля на выходе из аэродрома в Лоде, – это менора работы Сальвадора Дали.

@ Sergey Demyanchuk

“Dali Cybernetics: The Immersive Experience” – далеко не первая выставка, посвященная Дали, которую я посетила в нашем городе за последние годы, но безусловно самая интересная. Во всяком случае для меня. И совсем не потому, т.е. не только потому, что выставка демонстрирует нам последнее слово виртуальной реальности (в начале особые очки, а потом и шлем, с помощи которого мы оказываемся в голове гения, причем не сидя на стуле, а продвигаясь собственными ногами!).

@ Sergey Demyanchuk

На выставке раскрыта неизвестная мне до сих пор тема – Дали и наука. В последний период своей жизни Дали будет серьезно заниматься физикой и математикой. Он один из тех немногих художников – до него таких не было чуть ли не с эпохи Возрождения, во всяком случае, очень давно не было, – кто со столь неподдельным интересом следил за развитием науки, кто любил общаться с учеными, пребывал в постоянных поисках синтеза науки и искусства.

@ Sergey Demyanchuk

Главным увлечением Дали станет квантовая физика – одно из величайших открытий двадцатого века, заставившее коренным образом пересмотреть наши отношения с тем, что мы называем “реальностью”.

@ Sergey Demyanchuk

Все это я узнала вчера на выставке, а затем уже дома, прочитав “Дали и наука” – главу из интереснейшей книги Мишеля Нюридсани “Сальвадор Дали”.

Выставка заинтересует не только взрослых, но и детей. Я, кстати, тоже с удовольствием “поиграла” с экранами (фрагмент на фото внизу справа). Нажимаешь пальцем на пчелу, получаешь краткий, но интересный текст о значении пчел в творчестве Дали. Нажимаешь на любой другой объект – то же самое.

@ Rina Zak

Доехать до выставки можно с легкостью из любого города на поезде.

Впечатлениями поделилась Рина Зак.

Фотографии: Рина Зак и Сергей Демьянчук

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