Даниэль Чиобану возвращается в Израиль

Верхнее фото Daniel Ciobanu – photo by © Keynote Artist Management

Оркестр «Симфонет Раанана» представляет в начале июня 10-й абонементный концерт сезона. Готфрид & Чиобану. Прокофьев & Гайдн.

Дирижер – Ярон Готфрид

Солист – пианист Даниэль Чиобану

В программе: Сергей Прокофьев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром до мажор, соч. 26

Йозеф Гайдн. Симфония № 104 ре мажор, «Лондонская»

Даты концертов:

Четверг, 5 июня 2025, 20:00

Суббота, 7 июня 2025, 21:00

Городской центр музыки и искусств, ул. ха-Пальмах 2-алеф, Раанана

В связи с изменениями в графике международных полётов, вместо маэстро Омера Меира Веллбера, дирижировать ближайшими концертами оркестра «Симфонет Раанана» будет маэстро Ярон Готфрид. Выступая вместе с любимцем публики, молодым румынским пианистом Даниэлем Чиобану, он продирижирует виртуозным Третьим фортепианным концертом Прокофьева и последней симфонией Гайдна – «Лондонской».

Йозеф Гайдн. Симфония № 104 ре мажор, «Лондонская»

«Лондонская» симфония – последняя из 12 симфоний, написанных Гайдном во время его знаменитых поездок в Англию в 1794-1795 годах. Это произведение венчает классический симфонический жанр, демонстрируя зрелость и величие стиля Гайдна и являясь примером перехода от классической элегантности к более экспрессивному романтизму.

Сергей Прокофьев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, до мажор, соч. 26

Концерт № 3 Прокофьева – одно из самых известных и любимых произведений пианистического репертуара XX века. Написанный в 1917 году, концерт окончательно приобрел свою форму только в 1921 году и стал важной вехой в карьере композитора, закрепив его репутацию новатора, став не только демонстрацией технического мастерства исполнителя, но и глубоким музыкальным откровением, объединяющим лирику и драму. Прокофьев, как он сам говорил, стремился соединить «классическую ясность формы» с «современной остротой выражения», и в Третьем концерте ему это блестяще удалось. Для солиста это не только техническое испытание, но и шанс раскрыть свою индивидуальность и музыкальную зрелость. Солирующая партия невероятно виртуозна: пьеса требует от исполнителя блестящей техники, свободного владения клавиатурой и тонкого чувства музыкальной фразы.

Даниэль Чиобану, признанный молодой пианист из Румынии, известен эмоциональной глубиной интерпретаций. Его исполнение Прокофьева обещает захватить публику своей искренностью и яркостью. Чиобану славится способностью одновременно передавать внутреннюю энергию и тонкость музыкальной мысли – качества, без которых невозможно раскрыть эмоциональную глубину Прокофьева. «Звучание – полное и сияющее, выдающаяся лёгкость игры, чувствительность и оригинальность без эго» -так писали критики об одном из выступлений Чиобану.

Даниэль Чиобану (Даньел Петрикэ Чиобану https://www.danielciobanu.com/) – один из самых ярких представителей нового поколения пианистов, завоевавший международное признание благодаря своему виртуозному мастерству, неординарному мышлению и сценическому обаянию.

Родившийся в Пьятра-Нямц (Румыния) в 1991 году, он получил образование в Великобритании, обучаясь в Королевской консерватории Шотландии и Лондонской Королевской академии музыки. Мировая известность пришла к Чиобану после впечатляющего выступления на Конкурсе имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве в 2017 году, где он стал лауреатом и получил приз зрительских симпатий. Его исполнение Концерта Прокофьева уже тогда вызвало бурю восторгов – как у жюри, так и у публики.

Чиобану, как отмечено, поступил в Королевскую консерваторию Шотландии в 2010 году, а уже в 2011 году его пригласили выступить с Ланг Лангом в Королевском фестивальном зале в Лондоне – именно Чиобану был выбран Ланг Лангом для исполнения сольного произведения. Чиобану – лауреат целого ряда международных фортепианных конкурсов, среди них: Конкурс пианистов в Мори (Шотландия),Международный конкурс Бромсгров (Великобритания), Международный конкурс пианистов им. Адилии Алиевой (Франция), Международный конкурс пианистов Андре Дюмортье (Бельгия) и Международный конкурс пианистов в Монрон-ле-Бен (Франция). Чиобану выступал с различными оркестрами, среди них – Музыкальная капелла Турнье (Бельгия), Симфонический оркестр Королевской консерватории Шотландии, Филармонический оркестр Марокко и Королевский шотландский национальный оркестр. Более того, Чиобану – визионер, создавший SharpFestival- инновационную международную платформу для молодых артистов. Этот фестиваль включает в себя не только классические программы, но и охватывает другие виды искусства, которые тесно переплетаются с классикой, включая джаз, видеомэппинг, живопись и танец.

В сентябре 2020 года Чиобану выпустил свой первый компакт-диск – сольный диск с произведениями Прокофьева, Дебюсси, Листа и Энеску, получивший исключительно позитивное признание критиков.

Дирижер, композитор и пианист Ярон Готфрид – один из самых выдающихся музыкантов своего поколения в Израиле, многопрофильный артист, который соединяет классическую, современную и джазовую музыку. Готфрид с большим успехом занимал должность музыкального руководителя и главного дирижера оркестра кибуца Нетании в течение 11 лет с 2002 по 2013 год, представляя свежие инновационные программы и давая более 120 концертов за сезон.

С октября 2021 года маэстро Ярон Готфрид является новым руководителем музыкальной школы в Академическом колледже в Кирьят-Оно. С 2013 по 2021 год он возглавлял основанную им кафедру композиции и дирижирования в Школе современной музыки и джаза «Римон».

Дирижерский репертуар Ярона Готфрида охватывает период от эпохи Возрождения до современной музыки. Он – частый гость Израильского филармонического оркестра. В октябре 2016 года был приглашен заменить маэстро Зубина Мета и дирижировал всеми одиннадцатью концертами открытия сезона.

В сезоне 2016-17 гг. Ярон Готфрид руководил новой постановкой «Орфея и Эвридики» в Израильской Опере, дирижировал концертом-открытием конкурса имени Рубинштейна.

Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна 2023 года выбрал его сочинение «Фолия» для фортепиано в качестве обязательного произведения,

Ярон Готфрид был удостоен Премии премьер-министра Израиля для композиторов 2014 года, его регулярно приглашают дирижировать и исполнять свои произведения с крупнейшими оркестрами, фестивалями и залами по всему миру.

Уникальный подход Ярона Готфрида к ритму и звуку отражен в его композициях, которые представляют собой слияние жанров и стилей. Среди его сочинений – концерты, оркестровые произведения, вокальные произведения и оркестровые аранжировки. Его произведения публикуются престижным международным издательством нотной литературы SIKORSKI наряду с произведениями таких композиторов, как Губайдулина, Арво Пярт, Шостакович и других, и ценятся и исполняются многими оркестрами в Израиле и по всему миру.

Глубокие музыкальные интересы Готфрида к джазу привели его к выступлениям с такими крупными джазовыми исполнителями, как Эдди Гомес, Эдди Дэниелс, Дидье Локвуд, Дэйв Либман, Айра Салливан, Рэнди Брекер, Китти Марголис, Бенни Голсон и Джимми Хит, и это лишь некоторые из них. В творчестве Готфрида особое место занимает пересечение жанров. Он автор ряда аранжировок, сочетающих джаз и классику, включая джазовую версию «Искусства фуги» Баха и «Симфонию Реквием» на темы Моцарта. Его партитуры исполнялись оркестрами Израиля, Германии, США, Китая и Южной Кореи.

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Оркестр «Симфонет Раанана»

10-й абонементный концерт сезона. Готфрид & Чиобану. Прокофьев & Гайдн.

Дирижер – Ярон Готфрид

Солист – пианист Даниэль Чиобану

В программе:

Сергей Прокофьев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром до мажор, соч. 26

Йозеф Гайдн. Симфония № 104 ре мажор, «Лондонская»

Четверг, 5 июня 2025, 20:00

Суббота, 7 июня 2025, 21:00

Городской центр музыки и искусств, ул. ха-Пальмах 2-алеф, Раанана

Заказ билетов: 09-7457773 или на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Страница оркестра в Фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии (© KeynoteArtist Management, © Ariel Weiss) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting