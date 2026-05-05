Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона представляет программу «Россини/Мендельсон»

Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона представит в мае новую программу «Россини/Мендельсон». На концертах прозвучат: Увертюры к операм «Севильский цирюльник» и «Итальянка в Алжире» Джоаккино Россини, Концерт для скрипки с оркестром и Симфония №4, «Итальянская» Феликса Мендельсона.

Продирижирует концертами маэстро Ярон Готфрид (Израиль). Скрипичный концерт Мендельсона исполнит Лилия Почитари из Германии.

Концерты состоятся 20 мая в Тель-Авиве, 24 мая в Ришон ле-Ционе и 25 мая в Реховоте.

Майские концерты Симфонического оркестра Ришон ле-Циона посвящаются памяти Меира Ницана (1932–2024), легендарного мэра Ришон ле-Циона, занимавшего этот пост на протяжении четверти века с 1983 по 2008 год.

Меир Ницан останется в памяти как человек, посвятивший свою жизнь созиданию на благо города и его жителей, а также как лидер, сформировавший его культурный облик. Он считал, что сила города — не только в инфраструктуре, но и в духовной и культурной жизни. В 1988 году Ницан инициировал создание Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона — одного из важнейших его свершений. Он понимал, что оркестр — это не только организация, призванная сделать классическую музыку доступной для широкой публики и предоставить рабочие места музыкантам-репатриантам, но и предмет городской гордости. Благодаря его настойчивости оркестр стал ведущей культурной организацией, представляющей город в Израиле и за границей. Наряду с этим Ницан был один из инициаторов создания Дворца культуры Ришон ле-Циона, который сегодня носит его имя. Оркестр хранит память о нем с глубоким уважением и благодарностью.

Ярон Готфрид, дирижёр

Ярон Готфрид — известный израильский дирижер, а также композитор, аранжировщик и педагог. Лауреат Премии премьер-министра для композиторов (2014), лауреат Премии за выдающиеся достижения в культуре (2003–2007) и член Центра искусств Макдауэлл в Нью-Гэмпшире, США.

Его произведения исполняются в Израиле и за рубежом и публикуются международным издательством Sikorski наряду с работами таких композиторов, как Шостакович, Губайдулина и Пярт. Сочинение Ярона Готфрида для фортепиано «La Folia» было выбрано в качестве одного из обязательных произведений для участников 17-го Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна в 2023 году. Среди его работ – также джазовая интерпретация «Картинок с выставки» Мусоргского для джазового трио с оркестром, прозвучавшая в десятках концертов по всему миру. Маэстро Готфрид дирижировал ведущими оркестрами, включая Израильский филармонический оркестр, Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона, Оркестр Западногерманского радио (WDR) в Кельне, оркестр Orchestra del Maggio Musicale во Флоренции, Портлендский камерный оркестр, Китайский национальный филармонический оркестр и Пекинский симфонический оркестр. Также он выступал как солирующий пианист в турах по Китаю с теми же и другими коллективами.

С 2022 года Ярон Готфрид является музыкальным руководителем серии концертов «Музыкальное путешествие вне рамок» совместно с Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона. Помимо этого, он основывал и руководил музыкальными программами различных фестивалей и концертных циклов.

Как педагог Ярон Готфрид основал факультет композиции, аранжировки и дирижирования в музыкальной школе «Римон» в Рамат ха-Шароне и возглавлял его в 2013–2021 годах. С октября 2021 года он занимает пост руководителя музыкальной школы в Академическом центре Оно.

Лилия Почитари, скрипка

Скрипачка международного класса Лилия Почитари родилась в Кишиневе и в настоящее время проживает во Франкфурте-на-Майне. Первую музыкальную степень она получила в Школе музыки Бухмана-Меты Тель-Авивского университета, а вторую — в Высшей школе музыки имени Ханса Эйслера в Берлине. К настоящему моменту Лилия Почитари стала лауреатом не менее 20 международных конкурсов, последним из которых стал конкурс в Сеуле в прошлом году, где она заняла второе место.

Когда она завоевала первую премию на Всемирном конкурсе имени Бартока в Будапеште в 2023 году, ее описывали как «артистку, чья чувствительность, природный авторитет и виртуозность очаровывают как жюри, так и публику». Действительно, помимо первой премии, жюри Академии Листа единогласно присудило ей специальный приз за лучшее исполнение современного произведения.

Карьера Лилии привела ее в самые престижные концертные залы Европы, где она играла с Симфоническим оркестром Сан-Ремо, Венским камерным оркестром, оркестром Concerto Budapest, Симфоническим оркестром Венгерского радио и другими коллективами. Лилия играла под управлением именитых дирижеров, таких как Зубин Мета, Юлиан Рахлин, Андраш Келлер, Янош Ковач и Деляна Лазарова, привнося в свои выступления то, что критики называют «идеальным балансом между интеллектуальной ясностью и страстью».

Лилия также активно выступает как камерный музыкант, играя на скрипке работы Никола Бергонци 1779 года и пользуясь смычком французского мастера Франсуа Никола Вуарена, предоставленными ей инвестиционной компанией Alfa Capital.

О программе

Джоаккино Россини (1792–1868) Увертюра к опере «Севильский цирюльник»

К 39 годам на счету Россини было 39 опер, и в конце того же года он сказал «баста» и начал готовить изысканные обеды для своих друзей. Как он все успел? В 14 лет у него уже была готова первая опера «Деметрио и Полибио». Если добавить к этому мнение исследователей о том, что он обычно завершал оперу за две-три недели, то 25 лет творчества объясняют это количество. Что касается качества, в нем также нет сомнений: после «Танкреда» и «Севильского цирюльника» прозвище Россини сменилось с «маленького немца» (прозвища, данного ему за любовь к Гайдну и Моцарту) на «итальянского Моцарта».

В 1824 году французский писатель Стендаль писал: «За последние двенадцать лет в светских беседах от Москвы до Неаполя и от Парижа до Калькутты не было имени более частого, чем Россини». Опера «Севильский цирюльник» была завершена, когда Россини было 24 года, став его семнадцатой оперой. Трудно поверить, но премьера в театре «Арджентина» в Риме 20 февраля 1816 года была кошмаром: инструменты расстраивались, певцы пропускали вступления, один из солистов поскользнулся и растянулся на сцене, по которой вдруг начал бродить незваный кот. Но это были мелочи. Главным были выкрики сторонников его предшественника, композитора Джованни Паизиелло, которые считали, что его версии «Севильского цирюльника» вполне достаточно, и зачем миру еще одна? Но начиная со второго исполнения, и по сей день «Севильский цирюльник» является оперным шедевром.

И еще кое-что: увертюру к «Севильскому цирюльнику» Россини уже использовал ранее для двух других опер. Но поскольку в его время увертюра не обязана была быть тесно связана с сюжетом, повторное использование мало кого шокировало.

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847) Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч. 64

Этот концерт Мендельсона — эталон лиризма и виртуозности. На протяжении полутора веков он остается венцом концертных программ и студийных записей.

Пианист-виртуоз Феликс Мендельсон был другом детства скрипача-виртуоза Фердинанда Давида. В 1835 году, когда Мендельсон стал руководителем лейпцигского Гевандхауза, он назначил Давида первой скрипкой оркестра, а в 1843 году, при основании Лейпцигской консерватории, Давид стал первым членом ее коллектива. В 1838 году Мендельсон писал другу: «Этой зимой я напишу для тебя скрипичный концерт. В голове крутится что-то в ми миноре, и это начало не дает мне покоя». Однако концерт появился только в 1844 году, и даже тогда композитор провел бесчисленное количество консультаций со скрипачом, чтобы адаптировать произведение к возможностям и ограничениям инструмента. В марте 1845 года состоялась премьера. Солировал Давид, а оркестром Гевандхауза дирижировал датчанин Нильс Гаде.

Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире». Увертюра

Долгое время создатели опер черпали сюжеты из драм греко-римского пантеона богов, из саг и интриг королей и вельмож. Или фантазировали о Востоке, помещая свои сюжеты в экзотические края: «Аида» и «Набукко» Верди, «Мадам Баттерфляй» и «Турандот» Пуччини, «Искатели жемчуга» Бизе, «Семирамида» и «Итальянка в Алжире» Россини. Таков ориентализм в европейском романтизме. В 1813 году, когда Россини взялся за сюжет «Итальянки в Алжире», он был рад идти по стопам Моцарта, создавшего за тридцать один год до этого «Похищение из сераля». В «Итальянке в Алжире» с либретто Анджело Анелли тоже есть гарем. Увертюра, подаваемая на оперных сценах мира как аперитив к произведению, обрела в музыкальном мире статус самостоятельного концертного произведения.

Феликс Мендельсон-Бартольди Симфония № 4 («Итальянская») ля мажор, соч. 90 Мендельсон воспитывался в богатом и пропитанном культурой берлинском доме.

Он преуспел не только в музыке, но и в живописи, и в языках. Помимо немецкого, на котором изысканно говорили ассимилированные Мендельсоны, он знал французский, английский и итальянский. Он много читал и переписывался на них, и они служили стимулом для его путешествий. Впечатления от поездок отражались в его музыке так же, как и в картинах. Путешествие на Британские острова породило «Шотландскую симфонию» и увертюру «Гебриды» («Фингалова пещера»), а странствия по «стране сапога» — от Милана, Флоренции и Венеции до Неаполя и Капри привели к созданию «Итальянской симфонии». Ее написание началось в Италии, завершилось в Германии, а премьера состоялась в Лондоне в мае 1833 года.

Именно 24-летний Мендельсон дирижировал концертом Лондонского королевского филармонического общества, которое заранее пообещало ему гонорар в 100 фунтов стерлингов. В течение следующих двух лет (до 1834 года) Мендельсон внес в партитуру несколько поправок, но не спешил с ее публикацией. Только в 1849 году, через два года после его смерти, была впервые исполнена отредактированная версия, и только в 1851 году она была напечатана.

Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Дирижёр: Ярон Готфрид

Солистка: Лилия Почитари (скрипка)

Джоаккино Россини. Увертюра к опере «Севильский цирюльник»

Феликс Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром, ми минор, соч. 64.

Джоаккино Россини. Увертюра к опере «Итальянка в Алжире»

Феликс Мендельсон. Симфония №4, «Итальянская», ля мажор, соч. 90

Тель-Авив. Оперный театр имени Шломо Лахата

Среда, 20.5.26, 20:00

Ришон ле-Цион, «Гехал ха-Тарбут» имени Меира Ницана

Воскресенье, 24.5.26, 20:00

Реховот, зал «Бейт ха-Ам»

Понедельник, 25.5.26, 20:00

После концерта в Ришон ле-Ционе состоится открытая встреча с музыкантами оркестра под руководством Баруха Аскарова, где у публики будет возможность задать вопросы, получить пояснения и заглянуть за кулисы концерта.

Текст подготовила Маша Хинич

Photos by ©Clara Evens, ©Shay Skiff

