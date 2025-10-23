Оркестр «Симфонет Раанана» представляет концертную программу «Элегия природе». Концерты пройдут в воскресенье 26 октября и в понедельник 27 октября в Городском центре музыки и искусств Раананы.

Дирижёр, ведущий и пианист – Гиль Шохат.

Скрипач – Нитай Цори.

В программе участвует фотограф дикой природы и гид экстремальных экспедиций Рои Галиц.



Программа концертов «Элегия природе» включает музыкальные произведения – своего рода размышления, вдохновленные природой; музыку, в которой воплощена сила стихий. В концерте принимает участие Рои Галиц – фотограф дикой природы, исследователь и общественный деятель. Во время концерта Рои Галиц рассказывает о природе и показывает отрывки из снятых им по всему миру фильмов – о медведях на Северном полюсе и других уголках дикой природы, в сопровождении музыкальных произведений, которыми дирижирует и которые исполняет Гиль Шохат.

На концертах прозвучат: музыкальная сюита «Пер Гюнт» Эдварда Грига, «Лунная соната» Бетховена переложении для оркестра Гиля Шохата, «Игра воды» Мориса Равеля, концертный цикл «Времена года» Антонио Вивальди («Лето» и «Зима»), а также «Пасторальная» симфония Бетховена.

Испокон веков чарующая и чувственная связь между музыкой и природой вдохновляла великих композиторов, превращавших дыхание земли, шёпот ветра и движение воды в ноты и звуки великих произведений.

Гениальный и неутомимый композитор, виртуозный пианист и дирижер, неиссякаемый источник новых идей Гиль Шохат – одновременно везде и всегда. Он, как никто, умеет собирать вокруг себя единомышленников, «выстраивать» программу со звездами. Умеет превратить зрителей в собеседников, музыкантов и актеров.

Гиль Шохат – композитор, пианист и дирижер, которого влиятельный журнал Forbes назвал наиболее влиятельной фигурой в области музыки в Израиле и одной из ключевых фигур современной культуры. Французское правительство наградило его Орденом почетного легиона за выдающийся вклад в области классической музыки. Сразу пять израильских изданий выбрали его в качестве музыканта, оказавшего наибольшее влияние на классическую музыку наших дней в Израиле.

Гиль Шохат родился в Израиле в 1973 году и после окончания Академии Музыки в Тель-Авиве продолжил докторантуру в Национальной академии музыки Санта-Чечилия в Италии и в Кембриджском университете в Англии. Гиль выступает в Израиле и за рубежом как пианист, дирижер, педагог, композитор, пропагандист классической музыки, а также в составе различных ансамблей в разнообразнейших музыкальных жанрах и стилях. Большинство сочинений Гиля Шохата опубликованы престижным итальянским музыкальным издательством «Джованни Рикорди», в котором начался его творческий путь, как самого молодого композитора в истории издательства.

С 2008 года Гарвардский университет издает и полностью управляет нотным архивом его произведений. Его сочинения весьма популярны и исполняются на многих фестивалях по всему миру, в том числе, на Лондонском фестивале, на биеннале в Венеции, на фестивале в Гонконге, Карнеги-холл в Нью-Йорке, фестивале в Запретном городе в Пекине, а также самыми известными оркестрами, солистами, певцами и дирижерами Израиля и всего мира.

Выступления Шохата записаны такими ведущими студиями звукозаписи, как EMI и Virgin Classics. Его произведения транслировались на таких европейских радиостанциях, как радио Франции, радио Италии, BBC и радио Западной Германии. Документальные фильмы и программы о нем и о его деятельности были сняты французским каналом MEZZO и Управлением телерадиовещания Израиля.

Помимо композиторской деятельности, Шохат является также выдающимся исполнителем и дирижером. Он исполнил сотни концертов с оркестрами Израиля и оркестрами Европы и США. Наряду с концертной деятельностью Шохат придумывает разнообразные музыкальные проекты и в Израиле и за рубежом – фестивали, мастер-классы, серии концертов, лекции для широкой публики.

Скрипач и альтист Нитай Цори – первая скрипка оркестра «Симфонет Раанана», один из самых известных скрипачей и альтистов Израиля. Выдающийся израильский скрипач и альтист Нитай Цори широко выступает как в Израиле, так и за рубежом в качестве солиста, в различных камерных музыкальных коллективах и в качестве оркестрового концертмейстера. Его обширный репертуар простирается от барокко до наших дней, включая большое количество произведений израильских композиторов, написанных специально для него. Нитай Цори также основатель Alexander Piano Trio. Как солист, Цори играл со многими оркестрами в Израиле и за рубежом, в том числе с оркестром Римского оперного театра, Оркестром радио и телевидения Любляны, Симфоническим оркестром Белье в Пальма-де-Майорка, Тбилисским городским оркестром и Оркестром Ванкувера. Нитай Цори – концертмейстер оркестра Раананы, руководил Национальным симфоническим оркестром Украины, Оркестром «Синфоника Кастилья и Леон» в Вальядолиде в Испании, Камерным кибуцным оркестром, Musica Nova Consort и «Ансамблем 21 века».

В сотрудничестве со своим братом, известнейшим виолончелистом Хилелем Цори и пианисткой Михаль Таль, Нитай Цори основал также ансамбль «Клуб израильской камерной музыки», который активно действует в течение последнего десятилетия и удостоен премии имени Партоша.

Выросший в музыкальной семье, Нитай Цори начал заниматься музыкой со своим отцом, Цви Цори, с отличием окончил Музыкальную академию имени Рубина в Тель-Авиве по классу скрипки и затем учился в консерватории Сан-Франциско.

В настоящее время Нитай Цори преподает искусство игры на скрипке в Музыкальной школе имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете и руководит группой молодых выдающихся музыкантов Музыкального центра Мишкенот Шеананим в Иерусалиме и Молодежным филармоническим оркестром.

Рои Галиц родился и живёт в Тель-Авиве. Посол Greenpeace, он исследует и снимает животных в самых удалённых уголках планеты. Его фотографии публиковались в BBC, PBS и National Geographic, а фильм «Белые медведи», над которым он работал как один из четырёх фотографов, получил международное признание. Галиц – основатель крупнейшей в Израиле школы фотографии Galitz School, экспедиционной компании PhotoTeva и журнала Composition, а также организатор ежегодной Израильской фото-конференции. Он входит в правление Фонда природы и наследия Израиля в Америке и проекта по восстановлению Мёртвого моря, является членом клуба исследователей и востребованным лектором на международных конференциях.

Рои Галиц – из тех фотографов, образ жизни которых обывателю, не заразившемуся фото-охотой и поисками единственного лучшего кадра, не понять. Он оказывается на краю света, чтобы сделать удачный снимок, сутками сидит в снегу при минус 30 градусах, чтобы поймать тот самый момент, чтобы увидеть глаза животных. Рои Галиц все это делает очень и очень хорошо, он признан во всем мире, его снимки печатаются во всех тематических журналах.

Он фотографирует белых медведей за Полярным кругом, а потом летит в Уганду. Планирует, рассчитывает и ждет, ради возможности нажать на спусковую кнопку камеры. И все ради результата…. Рои Галиц не просто фотографирует. Своими снимками он пытается растормошить общество, общественное сознание, передать любовь к природе и тревогу за нее. Один из его проектов – это проект по спасению белых медведей Почему люди занимаются такими вещами? Думаю, что это одно из выражений любви, неравнодушия, характера.

Насколько современный человек, обычный горожанин, готов отказаться от своих привычек и комфорта, чтобы понять природу, увидеть ее хотя бы сквозь объектив камеры? Что именно заставляет фотографа идти в «экстрим», рисковать жизнью, проверять свои физические возможности, оказываться в непредставимых ситуациях, когда помощи ждать неоткуда и не от кого. Ради чего этот риск? Насколько мы понимаем природу, ее суть, мощь, силу и хрупкость? Захватывающие дух пространства? Но природа меняется, животные исчезают – Рои Галиц видит и передает это, став посредником между зрителями и природой.

Насколько нам интересно, как медведь воспитывает медвежат, лев ухаживает за львицей, а гепард в невероятном прыжке спасает собственную жизнь? Рои Галиц не просто всматривается природе в глаза – он поворачивает лицом к природе зрителей, убеждая их своими снимками, что наблюдать за природой – это прекрасно.

*****

Оркестр «Симфонет Раанана»

«Элегия природе»

Дирижёр, ведущий и пианист – Гиль Шохат

Скрипач – Нитай Цори

Фотограф дикой природы и гид экстремальных экспедиций – Рои Галиц



Программа концертов:

Эдвард Григ. Сюита № 1 из музыки к драме «Пер Гюнт», соч. 46

Людвиг ван Бетховен. Соната № 14 до-диез минор, соч. 27 № 2 («Лунная соната») в переложении для оркестра Гиля Шохата

Морис Равель. «Игра воды» (Jeux d’eau)

Антонио Вивальди. Концертный цикл «Времена года», соч. 8 («Лето» и «Зима»)

Людвиг ван Бетховен. Симфония № 6 фа мажор, соч. 68 («Пасторальная»)

Даты концертов:

Воскресенье, 26 октября 2025 г., 20:00

Понедельник, 27 октября 2025 г., 20:00

Заказ билетов по телефону 09-7457773 или на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Концерты пройдут в Городском центре музыки и искусств Раананы – ул. Пальмах 2-алеф.

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии (© Дан Лев, © Эрез Битон, © Амит Гошер) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting